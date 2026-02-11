Sabrina González Pasterski, la física cubana que construyó un avión a los 14 y fue citada por Hawkin

“Fue interesante porque mis padres, que no tienen nada que ver con la física, al ver esos reconocimientos, pensaban que me estaba yendo muy bien, pero yo sentía que no era el caso”.

“Lo que más solía molestarme era que si hubiese sido una gran científica, mi vida sería diferente y lo veía por las personas que ganaban los Nobel. Eso sí era algo real y duradero”.

“Lo otro es que (esa etiqueta) no ayuda si estás en un campo donde hay miles de personas, y no es justo”.

“La historia del avión probablemente hizo que yo llamara más la atención que otras personas brillantes que también la merecían”.

“Por un tiempo, me molestó porque sentía que no estaba a la altura (de la comparación) y después vino la pregunta: ¿puedo transformar eso en algo útil, positivo? Creo que la edad y tener un puesto de profesora me ha enseñado que el legado (de Einstein) es lo que todo nuestro campo está tratando de continuar”.

“¿Hasta qué punto podemos controlar la narrativa un poco mejor? No tiene por qué ser siempre que haya estrellas que sobresalgan. Por ejemplo, Edward Witten, cualquiera de los profesores del Instituto de Estudios Avanzados (en Princeton), mi tutor, hay muchas estrellas y no todos escriben libros o intentan llamar la atención”.

Para Pasterski, algo clave es cómo usar la atención y los reconocimientos de una manera que ayude a su campo colectivamente, que contribuya a crear puentes con otras áreas como, por ejemplo, el sector tecnológico y de Inteligencia Artificial.

“Me encanta la idea de que pueda convertir ese tipo de atención en algo positivo, que pueda lograr una colaboración entre la academia y la industria que nos ayude a resolver problemas, que nos permita hacer investigación de forma más eficiente, innovadora e interesante”.

Un espacio para llenar

Tratar de unificar la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica se ha convertido en una misión titánica que ha involucrado a varias generaciones de científicos.

Pero así es como funciona la investigación científica, dice Pasterski.

Cuando te enfocas en un problema pequeño en física, te estás parando “sobre los hombros de gigantes” que “se atascaron” en un punto en particular y, allí, precisamente es donde encuentras un espacio que es importante llenar.

Y eso es lo que ella, junto a su equipo, está tratando de hacer con sus investigaciones, en las que han tenido en cuenta la gravedad cuántica, los estudios de Hawking, los experimentos que se han hecho a partir de ellos, la teoría cuántica de campos y la teoría de cuerdas, entre otros postulados.

“Hay ejemplos particulares en los que se ha intentado estudiar una teoría de la gravedad cuántica buscando una descripción que sea equivalente, pero sin gravedad y en eso es en lo que trabajo”, señala.

Con su grupo de investigadores, trata de crear un marco teórico general que sea “más realista” desde el punto de vista de la física.

“Es como si la física nos dijera que hay descripciones más simples que nos pueden conducir a muchas más cosas”.

Y de encontrar respuestas es fundamental contar con un “marco matemáticamente consistente”.

“El objetivo es intentar encontrar un conjunto de leyes altamente comprimidas que luego expliquen todos estos otros fenómenos que estamos observando. Esa creo que es la misión que tenemos como grupo”.

Otra forma de ver el Universo

Así es como Pasterski y su equipo están intentando ver el Universo de una manera totalmente nueva.

“Me gustaría que la gente supiera el hecho de que la descripción del Universo puede ser más simple que todas las cosas que surgen de él y que estamos intentando encontrarla”.

“Supongo que en el fondo creemos que hay, en algún lugar, un conjunto de reglas fundamentales de las que emana todo. Sería genial entender cuáles son, eso es fascinante”.

“¿Es el Universo un holograma?”, le pregunto.

“Creo que podemos describirlo como un holograma, sí. Y entonces surge la pregunta: ¿es esa una descripción útil?”.

Y si tú, lector, te preguntas por qué está la palabra “celestial” en el nombre de esta rama de la física, el profesor Rojas explica que es porque la teoría propone que muchos de los fenómenos físicos que observamos, como las interacciones de las partículas subatómicas o las huellas que dejan las colisiones de agujeros negros en el espacio, puede entenderse como una proyección sobre una esfera…