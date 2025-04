Skincare: desmitificando errores comunes y claves para una rutina efectiva de cuidado facial

Las modas en cuanto al cuidado personal van cambiando constantemente. Sin embargo, una práctica que se ha instalado con fuerza y cada vez gana más adeptos es el denominado skincare.

Esta práctica consiste en mantener la piel sana, prevenir envejecimiento prematuro y tratar problemas específicos como el acné, manchas o sequedad.

Dependiendo de las necesidades de la piel, se pueden añadir exfoliantes, mascarillas o tratamientos antiarrugas. La clave es elegir productos adecuados para tu tipo de piel, ya sea grasa, seca, mixta o sensible.

Sin embargo, siempre es recomendable acudir a un especialista para saber que tipo de piel o que productos utilizar.

La obsesión por mantener una piel saludable, libre de poros e imperfecciones sigue en aumento, y con ella, surgen cada vez más mitos sobre el cuidado de la piel. En medio de la rutina diaria, con jornadas largas, contaminantes urbanos y consejos que van de la abuela a las redes sociales, nuestra piel puede sufrir sin que lo notemos.

Con el paso del tiempo, muchas personas comienzan a notar los primeros signos de envejecimiento en su piel: líneas de expresión, falta de luminosidad o incluso la aparición de manchas y acné. A menudo, estos signos se acentúan por hábitos erróneos que, aunque parezcan inofensivos, dañan nuestra barrera cutánea. Y es que seguir los consejos de influencers de Tik-Tok no siempre es recomendable.

Saltarse la limpieza nocturna si no hay maquillaje

Es común pensar que si no te maquillas, la limpieza nocturna no es necesaria. Sin embargo, la piel esta expuesta a múltiples factores a lo largo del día, como la contaminación, el sudor y los residuos del entorno.

Siempre es importante mantener una limpieza del rostro. “En la superficie de la piel se acumula polvo, contaminación, tierra, sudor; entonces, independientemente de si nos maquillamos o no, debemos limpiarnos nuestra cara suavemente y aplicar con la piel limpia nuestra rutina correspondiente”, explica Katherine Barría Steinfort, directora médica de la Clínica Dermatológica KB.

Un buen cuidado de la piel ayuda a protegerla de estos factores que pueden dañarla o acelerar el envejecimiento.

Creer que todo maquillaje daña

Para cientos de personas el maquillaje es parte de la rutina diaria. Desde maquillas más naturales a otros más elaborados para el día a día es importante saber que productos usar y cómo utilizarlos.

Sin embargo, muchas personas aún creen que el maquillaje es un enemigo de la piel, pero la realidad es que, si se usa correctamente y se retira cada noche, no causa daño. “El maquillaje no hace mal; de hecho, a mí me encanta maquillarme. Lo importante es limpiarse siempre en la noche: eviten quedarse dormidos con maquillaje”, explica la dermatóloga.

Asimismo, la experta destaca que lo fundamental es retirar el maquillaje correctamente para evitar que obstruya los poros.

Excesos en la limpieza

Incluso en el skincare, menos es más. Limpiar en exceso o usar productos demasiado abrasivos puede ser perjudicial para la piel y contraproducente al dañar la barrera cutánea. Productos demasiado agresivos o frecuentes no son recomendables.

“Una limpieza suave: eviten toallas maquillantes porque muchas veces pueden irritar. Es mejor usar una loción desmaquillante o un agua micelar, que están más enfocados en retirar con delicadeza los residuos”, aconseja la especialista.

Lo ideal es utilizar un jabón dermatológico, crema humectante y protector solar. No es necesario utilizar cientos de productos que, al final del día, serán contraproducentes para la piel.

Cubrir imperfecciones con bases pesadas

Usar bases de maquillaje demasiado gruesas para cubrir imperfecciones como granos o manchas puede resultar en más brotes y empeorar el problema. La experta explica que, al querer tapar las imperfecciones se tiende a utilizar un maquillaje con mucha cobertura. “La idea es que el maquillaje sea liviano, que nos dé una piel luminosa y radiante. Pero si tenemos problemas de acné, impurezas o manchas, es mejor consultar con un dermatólogo”, agrega.

Pasos básicos para un skincare correcto:

Limpieza : El primer paso crucial para eliminar impurezas, maquillaje, y exceso de grasa.

: El primer paso crucial para eliminar impurezas, maquillaje, y exceso de grasa. Tónico : Ayuda a equilibrar el pH de la piel y refrescarla.

: Ayuda a equilibrar el pH de la piel y refrescarla. Suero : Productos concentrados para tratar problemas específicos, como arrugas, manchas o hidratación.

: Productos concentrados para tratar problemas específicos, como arrugas, manchas o hidratación. Hidratación : Mantiene la piel suave y flexible, evitando que se reseque.

: Mantiene la piel suave y flexible, evitando que se reseque. Protección solar: Es fundamental para prevenir el daño solar y la formación de arrugas, manchas y cáncer de piel.

Cuidar de la piel no se trata solo de seguir modas, sino de entender lo que realmente necesita. Con una rutina adecuada, productos que se adapten a tu tipo de piel y con la recomendación de un especialista, se podrán evitar los errores más comunes y mantener una piel saludable y radiante a largo plazo.