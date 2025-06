¿Ovarios poliquísticos o síndrome de ovario poliquístico? Descubre sus diferencias y cuida tu salud

Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, tener ovarios poliquísticos y padecer el síndrome de ovario poliquístico (SOP) no son lo mismo. La confusión entre ambos términos puede retrasar diagnósticos, generar ansiedad innecesaria o conducir a tratamientos inadecuados. Diferenciar entre estas dos condiciones es esencial para cuidar de forma informada la salud femenina.

Según la matrona Priscila Preisler, experta en salud ginecológica y reproductiva, es fundamental comprender esta distinción para actuar de manera oportuna y acertada.

“No todas las mujeres con ovarios poliquísticos tienen el síndrome, y no todas las que tienen SOP presentan ovarios con quistes visibles. Una es una condición anatómica, y la otra, un trastorno hormonal mucho más complejo. Ver ovarios poliquísticos en una ecografía no es motivo automático de alarma. Es un hallazgo frecuente, especialmente en mujeres jóvenes, y no siempre requiere tratamiento”, aclara la matrona Preisler de DKT South America.

Conoce las diferencias entre ambos diagnósticos:

Ovarios poliquísticos: Los ovarios poliquísticos se caracterizan por la presencia de múltiples folículos (a menudo llamados quistes) en los ovarios, observables mediante una ecografía. Esto no implica por sí solo un desequilibrio hormonal ni síntomas clínicos como alteraciones menstruales o infertilidad. De hecho, muchas mujeres descubren que tienen ovarios poliquísticos en controles rutinarios sin experimentar ninguna molestia.

Síndrome de ovario poliquístico (SOP): Por otro lado, el síndrome de ovario poliquístico es una condición médica que involucra alteraciones hormonales y metabólicas, como niveles elevados de andrógenos (hormonas masculinas), ciclos menstruales irregulares, acné, hirsutismo (vello excesivo), aumento de peso o resistencia a la insulina.

¿Por qué es importante diferenciarlos?

Confundir estas condiciones puede llevar a un sobrediagnóstico o, por el contrario, a pasar por alto una situación que requiere tratamiento. Además, una correcta evaluación permite a las mujeres tomar decisiones más informadas sobre anticoncepción, fertilidad, manejo de peso y estilo de vida.

“El SOP no se diagnostica solo con una ecografía. Se evalúan síntomas, antecedentes clínicos, análisis hormonales y a veces estudios metabólicos. Es un diagnóstico complejo que debe ser abordado con un equipo profesional. Las mujeres merecen un diagnóstico claro, sin dramatismos, pero también sin minimizar sus síntomas. Saber lo que realmente está ocurriendo con su cuerpo les da poder para decidir cómo cuidarse mejor”, agrega la matrona.

Prevención y diagnóstico precoz: la base para cuidar tu salud hormonal y reproductiva

La salud ginecológica no debería postergarse. Detectar precozmente irregularidades hormonales, ciclos menstruales alterados o síntomas como acné persistente, hirsutismo (vello excesivo) o aumento de peso injustificado permite actuar a tiempo y evitar complicaciones futuras como infertilidad o problemas metabólicos. No basta con una ecografía ocasional: se requiere un enfoque integral, que considere análisis hormonales, antecedentes familiares y evaluación clínica.

Muchas mujeres naturalizan molestias, normalizan el dolor o asumen que “es parte de ser mujer”, lo que retrasa consultas y diagnósticos. El mensaje es claro: cuidar la salud hormonal es parte del bienestar general y debe priorizarse tanto como cualquier otro aspecto de la salud.

Recomendaciones de autocuidado para prevenir o manejar el SOP:

Realiza controles ginecológicos preventivos al menos una vez al año.

Solicita exámenes hormonales si tienes ciclos irregulares, acné persistente o aumento de vello.

Mantén una alimentación equilibrada, priorizando alimentos con bajo índice glicémico y ricos en fibra.

Haz actividad física regular, idealmente 3 a 5 veces por semana, combinando cardio y fuerza.

Cuida tu peso corporal, ya que el sobrepeso agrava los síntomas y riesgos del SOP.

Evita el exceso de azúcares refinados y alimentos ultraprocesados.

Regula tus niveles de estrés con técnicas como yoga, meditación o caminatas al aire libre.

Limita el consumo de alcohol y tabaco.

Si usas anticonceptivos, conversa con tu especialista sobre las mejores opciones en tu caso.

Participa en redes de apoyo o espacios de conversación para compartir experiencias y recibir orientación.

La salud hormonal no debe tomarse a la ligera. Informarse, prevenir y consultar a tiempo es clave para decidir cómo cuidar mejor tu cuerpo y tu bienestar emocional y reproductivo.