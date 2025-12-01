Dolor menstrual intenso: señales de alerta que podrían indicar problemas ginecológicos

Aunque muchas mujeres crecieron escuchando que el dolor menstrual es “normal” o “parte del ciclo”, los especialistas advierten que esta creencia puede retrasar diagnósticos importantes y afectar la salud reproductiva. Desde DKT Chile, la matrona Victoria Cancino hace un llamado a derribar mitos y a prestar atención a aquellos dolores que podrían estar alertando condiciones como la endometriosis, infecciones o alteraciones anatómicas.

“Primero, decir que el dolor no es normal. Si uno siente dolor, no es normal, porque no deberíamos vivir con dolor. Desde ahí empezamos a buscar por qué lo sentimos”, afirma Cancino.

La profesional explica que existen distintos tipos de dolores pélvicos, cuya causa puede ir desde contracciones de los ligamentos que rodean el útero y los ovarios, hasta infecciones o afecciones genitourinarias.

“Los dolores menstruales vienen de los ligamentos que rodean las trompas y el útero. El dolor puede sentirse como de ovario, de útero o más general, porque abarca toda la zona. Pero también existe el dolor pélvico asociado a infecciones o el que aparece al orinar o al tener relaciones sexuales”, detalla.

¿Cuándo preocuparse? Señales que requieren consulta médica

Aunque existe variación en la tolerancia al dolor entre mujeres, hay indicadores que no deben ignorarse. “Cuando hacemos exámenes como ecografías o análisis de sangre y todo está normal, podemos hablar de un dolor funcional, pero incluso así debe tratarse. Lo importante es que nuestras mujeres no sientan dolor”, enfatiza Cancino.

La matrona agrega que hay situaciones en las que se debe buscar atención profesional de forma prioritaria:

Si el dolor no disminuye con calor local : “Si colocamos un guaterito y el dolor continúa o aumenta, es momento de consultar”, advierte.

: “Si colocamos un guaterito y el dolor continúa o aumenta, es momento de consultar”, advierte. Si no responde a analgésicos habituales usados para el dolor menstrual : “Si tomamos medicamentos como ácido mefenámico y el dolor no cede, también es una señal de alerta”, sostiene.

: “Si tomamos medicamentos como ácido mefenámico y el dolor no cede, también es una señal de alerta”, sostiene. Dolor desde niñas: anatomía y diferencias individuales

La posición del útero también puede influir en la intensidad del dolor menstrual. “Algunas mujeres tienen el útero hacia adelante, otras al centro y un grupo menor lo tiene hacia atrás, apoyado en los intestinos. Ese grupo tiende a sentir más dolor porque la mecánica del ciclo exige mayor desplazamiento del útero”, explica Cancino.

Si bien es una variación anatómica normal, puede causar menstruaciones más dolorosas sin implicar una patología.

Métodos anticonceptivos y su impacto en el dolor

Cancino aclara que ciertos métodos pueden aumentar o disminuir el dolor menstrual. “Los anticonceptivos hormonales suelen disminuir el dolor porque generan sangrados ficticios, no nuestra menstruación natural. En cambio, la T de cobre puede aumentar el dolor porque provoca inflamación del endometrio”, señala.

Este comportamiento puede sorprender a mujeres que nunca habían sentido dolor antes de colocarse un dispositivo intrauterino.

El mensaje de la matrona es claro: el dolor no debe normalizarse y debe ser evaluado. Condiciones como la endometriosis, si no son detectadas a tiempo, pueden afectar la calidad de vida y la fertilidad.

Un llamado urgente a dejar de normalizar el dolor menstrual

La evidencia clínica demuestra que muchas mujeres conviven con molestias severas que podrían estar asociadas a condiciones tratables. Detectarlas a tiempo permite aliviar síntomas, proteger la fertilidad y mejorar la calidad de vida. Priorizar los controles ginecológicos y acudir ante dolores persistentes o que no responden a tratamientos habituales es clave para una salud menstrual más consciente y sin tabúes.