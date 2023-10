Christiane Endler: considerada una de las mejores porteras que ha tenido el fútbol chileno

La actual capitana de la Roja no sólo ha ganado en 8 años el título de Mejor deportista del fútbol femenino de Chile, sino también fue considerada la mejor portera por la Liga Francesa, The Guardian, IFFHS y por la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, recibiendo numerosos premios y reconocimientos. Además, por quinto año consecutivo, es nominada al premio The Best FIFA.

Gracias a sus grandes aportes al deporte, Christiane Endler quedó en la historia como una de las mejores arqueras chilenas. Esto tras ganar numerosos premios como la Mejor deportista del fútbol femenino de Chile en 8 años, según el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, ser considerada la mejor portera por la Liga Francesa, por The Guardian, por IFFHS y por la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, y por estar nuevamente nominada al Premio The Best FIFA por quinto año consecutivo. Por esto y más, en un nuevo Mujeres Inolvidables, el especial semanal en donde destacamos las importantes hazañas de mujeres chilenas de la historia y el presente, visibilizamos el impacto de la carrera de la portera Christiane Endler. Claudia Christiane Endler Mutinelli nació el 23 de julio de 1991, en Santiago de Chile. Su padre es alemán y su madre chilena. Desde muy pequeña mostró interés por el deportes, por esta razón practicó tenis, natación, basquetbol y gimnasia rítmica, pero fue el fútbol lo que finalmente la conquistó. Inició en este deporte a los 10 años, integrando por primera vez un equipo de fútbol en el Estadio Italiano, donde jugaba como delantera. También participó en diversos campeonatos escolares, jugando por el Colegio Alemán y por el Club Deportivo de Santiago Oriente. A los 17 años, tras varios campeonatos, ingresó a la selección chilena Sub17, donde el exfutbolista Marco Cornez le sugirió jugar de portera. Su participación al arco fue destacada en el Mundial Sub20 de 2008, instancia que fue el inicio de una carrera exitosa en el fútbol. Un año después, con el equipo logró el sexto lugar en el campeonato de Primera División, donde al igual que en el 2008, fue premiada con el galardón a la Mejor deportista del fútbol femenino de Chile. Además, en el año 2010 llegó a la final de la Copa Libertadores, donde perdieron contra Santos F. C., aun así fue destacada como la mejor arquera del certamen, junto con su tercer título de Mejor Deportista. Tras la final, Endler se unió a Colo Colo, participando en las semifinales y finales de la Copa Libertadores 2012, donde jugó un papel clave en los penales que permitió al equipo ganar la copa femenina por primera vez. Luego de esto, Tiane aceptó una beca deportiva en la Universidad del Sur de Florida, donde jugó desde 2012 a 2014. En este país estudió negocios y se unió a la rama de fútbol de South Florida Bulls. Posteriormente abandonó la carrera y se unió a Chelsea L.F.C, donde obtuvo popularidad y le ganó el título de portera a Marie Hourihan de Inglaterra y Rebecca Bull de Estados Unidos. Aquí solo jugó durante 5 años. Al volver a Chile, retornó a Colo Colo, además recibió un llamado del PSG para jugar a Division 1 Féminine. En la Roja también fue parte de la Copa América 2018, siendo el primer mundial femenino donde participó Chile. Sus reflejos y habilidades también la llevaron obtener el premio Zamora, que ha sido ganado solo por un chileno anteriormente: Claudio Bravo, quien también la felicitó. Otros triunfos que ha tenido es ser seleccionada como Mejor Guardameta de Copa Libertadores (2010), y la Portera menos goleada en Primera División Femenina en España (2017). Además, fue premiada como Mejor portera de la Liga Francesa (2018-2019, 2020-2021 y 2022-2023), Mejor Deportista del año según el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2019), la Mejor portera del mundo según The Guardian (2020), y miembro del equipo ideal de la FIFA (2020). También, fue considerada la Mejor portera del mundo según la IFFHS en el año 2021 y 2022, mejor portera ganando el Premio The Best FIFA (2021), y este año fue nominada nuevamente al premio, lo que la convierte en la primera arquera profesional chilena en estar en el listado cinco veces consecutivas. Actualmente es capitana del equipo nacional de fútbol femenino y embajadora de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Gracias a su gran desempeño en el arco se ha convertido en una de las principales figuras en la historia del deporte chileno.