Lanzamiento del libro “Violencia de género, pobladoras y feminismo popular” de Hillary Hiner en Universidad Autónoma, Talca

Lanzamiento del libro "Violencia de género, pobladoras y feminismo popular" de Hillary Hiner

En Universidad Autónoma, 5 Poniente 1670, Talca.

Jueves 27 de junio, 18.30 horas.

Entrada liberada.

El próximo jueves 27 de junio, a partir de las 18.30 hrs.,Tiempo Robado Editoras y la Universidad Autónoma de Chile lanzarán libro Violencia de género, pobladoras y feminismo popular. Casa Yela, Talca (1964-2010) de la autora Hillary Hiner en la sala Sala 108 de la casa de estudios, ubicada en 5 Poniente 1670, Talca.

La nueva publicación será presentada por Vanessa Tessada (historiadora, académica Universidad Autónoma e integrante de la Red de Historiadoras Feministas), Leonarda Gutiérrez (directora de Casa Yela), Beatriz Villena (directora Ejecutiva de Fundación Madre Josefa) y Marcelo Pinochet (director de Sociología de la Universidad Católica del Maule).

El libro es la historia de un pequeño grupo de mujeres pobladoras en Talca que dijeron no más violencia, no más dictadura, no más pobreza. De cómo ellas se concientizaron, organizaron y pudieron salir a prestar ayuda a otras mujeres, encabezadas por dos mujeres religiosas y doce mujeres pobladoras que fundaron el grupo Yela en un comedor popular en 1986 y cómo ese grupo fue creciendo, participando en marchas, diseñando proyectos, haciendo talleres y acogiendo a otras mujeres. Pero es también la historia de un movimiento social, el movimiento feminista y cómo este inspiró a mujeres en Chile, en todas las Américas y el resto del mundo, para decir “no más” a la violencia.

Hillary Hiner es historiadora feminista y doctora en Historia de la Universidad de Chile. Miembro de la Red de historiadoras feministas ha participado en diversos colectivos feministas. Es licenciada de la Universidad de Wisconsin-Madison y posee un magíster en Estudios Latinoamericanos de NYU. Actualmente se desempeña como profesora asistente en la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. Como investigadora y docente, trabaja principalmente las temáticas de género, feminismo, violencia, historia oral y memoria en el contexto de la historia reciente de Chile y Latinoamérica. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras y ha colaborado en diversos libros.