Se suspendió audiencia de conciliación en caso Dominga

La audiencia de conciliación en la Corte Suprema entre los abogados de la minera Dominga y sus detractores, programada para este miércoles, fue suspendida, informaron fuentes allegadas al caso.

Asimismo, se fijó una nueva audiencia, que quedó para el 13 de abril, que debe ser formalizada en una resolución de la Corte.

"La audiencia no se hizo porque las organizaciones a favor de Dominga pidieron nueva fecha y quienes están en contra pidieron que no se les dé nueva fecha y que se tenga por terminado el procedimiento de conciliación, no existiendo posibilidades de que se produzca", explicó el abogado Ezio Costa, representante de la organización Oceana y uno de los intervinientes en el caso.

"Estamos a la espera de ver si sale una resolución sobre este punto, terminando el proceso o ratificando una nueva fecha", añadió.

Sin ánimo de conciliar

Además, los representantes de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, que habían venido desde La Higuera a la audiencia, solicitaron una audiencia con el ministro encargado de la conciliación, Jean Pierre Matus, la que fue concedida.

En la instancia, los pescadores dejaron en claro que no existe el ánimo de conciliar con la empresa. Los abogados representantes solicitaron a la Corte que se dé por frustrada la conciliación.

Gabriel Molina, representante de la Asociación, señaló que "viajamos especialmente desde La Serena para decirle a los ministros de la corte que no estamos disponibles para ningún tipo de acuerdo o conciliación con el proyecto Dominga. No vamos a entregar nuestras áreas de manejo, que con tanto esfuerzo hemos sabido administrar y hoy por hoy son las más productivas de Chile".

"Hemos trabajado veinte años para llegar a este punto. Empezamos cosechando una cantidad mínima de productos. El esfuerzo que hemos hecho en desarrollar la pesca en La Higuera ha sido admirado a nivel internacional", agregó.

Pesca sustentable

Destacó que incluso viajó hasta el lugar un funcionario del gobierno de Perú para aprender cómo realizar pesca sustentable, "para mantener los recursos en el tiempo y aprovechar la experiencia de los pescadores y su trabajo minucioso y delicado".

"Estamos muy orgulloso del desarrollo en nuestra comuna. Defenderemos el territorio hasta las últimas consecuencias, queremos nuestra comuna limpia y protegida, de una vez por todas", dijo.

También anunció que las organizaciones están trabajando en un área marina protegida de múltiples usos en La Higuera para proteger la comuna "para siempre".

"El desarrollo de La Higuera es la pesca, la agricultura y el turismo", remató. "No por veinte años de producción, que es lo que pretende esta minera Dominga, vamos a matar a La Higuera, que es patrimonio del Estado de Chile y el mundo".