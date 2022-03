Documentalista alemán presentó su trabajo “El último viaje de Honecker” en USS Concepción

El documentalista alemán Thomas Grimm presentó su trabajo "El último viaje de Honecker" en la Universidad San Sebastián en Concepción.

Honecker fue jefe de Estado de la desaparecida República Democrática Alemana (RDA) y recibió a miles de chilenos que huyeron de Chile tras el golpe militar de 1973. Su hija Sonja Honecker, fallecida este miércoles en Santiago, se casó con uno de ellos, Roberto Yáñez, y tuvieron un hijo homónimo. Tras la caída del Muro de Berlín, Honecker vino a Chile en 1992 y murió en Santiago en 1994.

En la actividad participó Diego Aguirre, colaborador (e intérprete) del cineasta alemán y el doctor Cristian Medina, investigador del Instituto de Historia de la casa de estudios, quien ha dedicado gran parte de su carrera profesional a analizar “el caso Honecker”, informó adprensa.cl.

Grimm, invitado por el debutante Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales de la institución académica, se encuentra en Chile realizando un documental sobre los hijos de exiliados, que será dado a conocer para los 50 años del golpe de estado de Chile en 2023 en la televisión pública alemana. Permanecerá en el país hasta fines de marzo.

Un tema específico

Si bien las nuevas generaciones no son muy conocedoras del “caso Honecker”, tanto el doctor Cristian Medina como Thomas Grimm lo han considerado eje central de sus estudios.

“Roberto, nieto de Honecker. Un regreso a Alemania” fue otro trabajo de Grimm sobre el impacto de la figura del jerarca alemán en la política de fin de la Guerra Fría, centrado en Roberto Yáñez Honecker, hijo del chileno Leonardo Yáñez y Sonja Honecker, matrimonio que dio origen al nexo entre los gobernantes socialistas y nuestro país.

“Este caso es muy singular, porque afectó a Alemania unificada, que quería la extradición; la ex Unión Soviética, que buscaba retener al expresidente de la RDA y Chile, que buscaba darle asilo. No fue del interés de Estados Unidos, en esos momentos más bien orientado a conversaciones con la ex URSS, Francia y Alemania, para organizar la reunificación post caída del muro de Berlín. Ni tampoco fue del interés de los países del ex bloque comunista, preocupados en solucionar sus propias realidades y enjuiciar a sus propios dictadores”, aseveró Thomas Grimm.

El documental de Grimm muestra a conocidas figuras de la política chilena, como Clodomiro Almeyda, embajador de Chile en Moscú; su mujer, Irma Cáceres (gran amiga del matrimonio Honecker) y a Enrique Correa, exministro secretario general de Gobierno (periodo de Aylwin), entre muchos otros. Gran protagonismo tiene Margot Honecker, quien sobrevivió a su marido por 22 años, permaneciendo siempre viviendo en la casa de la comuna de La Reina que compartió junto al ex líder comunista.