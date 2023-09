Directora Museo de la Memoria: “No vamos a crecer como país si no tenemos temas básicos resueltos”

Ad portas de la Conmemoración del golpe de Estado, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha preparado a lo largo del año una amplia agenda de actividades que invitan a reflexionar sobre el quiebre político, institucional y social que significó la dictadura para las familias y el país.

En este marco, durante todo el mes de septiembre el museo ofrecerá conciertos, documentales, lanzamientos e inauguraciones. La directora de la institución, María Fernanda García, conversó con El Mostrador acerca del rol que juega el museo en la reflexión sobre memoria en este año.

“Este es el lugar que a través del respeto debemos llegar a acuerdos, consensos, no para pensar igual sino para respetarnos y tener un piso mínimo común”, expresó.

En ese sentido, recalcó que uno de los ejes del museo es pensar en cómo traspasar a las generaciones más jóvenes, que no vivieron durante la dictadura, las reflexiones sobre ese periodo.

“Pasa que cuando vienen tantos colegios y uno los ve muy jóvenes de alguna forma no tendrían ningún acercamiento les pasa a ellos y a nosotros que nos sorprendemos cuando encuentran en una fotografía a un abuelo, a un tío o a propósito de la visita al museo se desencadenan conversaciones que han estado ocultas en las familias durante muchos años”, sostuvo la directora.

Además, la gestora cultural y actriz destacó el Plan de Búsqueda presentado el pasado 30 de agosto por el Ministerio de Justicia.

“Ha sido súper importante que el Plan de Búsqueda se haga desde el Estado”, mencionó.

“Es el Estado el que asume esa responsabilidad porque es el Estado el perpetrador, eso es un paso importante. No son las propias asociaciones o las madres o abuelas, el estado debe ser el garante”, agregó.

Por último, la María Fernanda García expresó que “nunca vamos a crecer ni desarrollarnos como país ni en lo económico ni en lo social si no tenemos temas tan básicos resueltos como estar de acuerdo en que no pueden volver a ocurrir que se ejecute, se torture, se mate y se haga desaparecer a ciudadanos, compatriotas jóvenes, personas de nuestra sociedad, nunca vamos a crecer. Yo creo que tenemos que establecer eso como un mínimo común para después desarrollarnos con respeto y fortaleciendo la democracia, que no es perfecta, pero que sin duda es lo mejor que tenemos para desarrollarnos como sociedad”.

La programación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Viernes 8 | 12.30h

Inauguración exposición “Retorno a las alamedas”

El año 1975, el general Sergio Poblete, en su exilio en Bélgica, puso especial atención en una serie de afiches y obras gráficas creadas, diseñadas y producidas para difundir y promover a nivel internacional la solidaridad con el pueblo chileno. Esto sería el inicio de una colección que hoy su familia se encarga de hacer visible como un gesto de memoria de esos amargos momentos de la historia.

Este material mantiene total vigencia y sus mensajes siguen haciendo sentido, representando el anhelo de muchos pueblos que generaciones después han visto que los cambios no llegan y las luchas se mantienen. Casi 50 años después, jóvenes artistas toman estas gráficas y las hacen propias, las intervienen y las transforman con voces de una nueva generación.

Viernes 8 | 17h

Concierto “Algo estaba pasando” De Kiruza, Viviana Mariana y Lamisty

Tocata en formato funk y hiphopero en el marco de la conmemoración por los 50 años, con una mirada constructiva que busca retomar los sueños de la Unidad Popular, especialmente en el plano cultural y artístico.

Sábado 9 | 12h

Canto Nuevo Canto Eterno. Coros Unidos por la paz

Homenaje coral bajo la batuta del maestro Eduardo Hanke, que agrupa a diferentes coros universitarios para hacer un recorrido por el repertorio de la Nueva Canción Chilena acompañada de algunos clásicos de la música coral.

Sábado 9 | 16h

Teatro familiar “Lucila, luces de Gabriela”

Cía Teatro de Ocasión

Dos admiradores de Gabriela van tras su huella, esperando encontrarla para acompañar sus pasos y recorrer sus caminos. Con música, juego y poesía darán vida a su tránsito por el mundo, para descubrir y compartir el sorprendente universo interno de esta inabarcable y trascendente mujer. Gabriela vuela…Mistral es un viento.

Una coproducción con GAM, bajo la dirección de Tita Iacobelli.

Dom 10 | 12h

Inauguración exposición “Evandro Teixeira. Fotoperiodismo y dictadura: Brasil 1964 / Chile 1973”

Exposición de fotografía del histórico fotorreportero brasileño Evandro, que a solo 10 días del golpe de Estado ingresó a Chile como corresponsal del medio impreso Jornal do Brasil, el más importante de la época en el país. La muestra reúne imágenes del Palacio de La Moneda bombardeado, del Estadio Nacional convertido en centro de detención y un registro inédito de la muerte de Pablo Neruda, luego de que el corresponsal accediera en exclusiva al entorno familiar del poeta.

Martes 12 | 12h

Inauguración exposición “De Chile a México”

Exhibición que trae a la memoria la expresión de solidaridad de México con el exilio de miles de chilenos que se vieron forzados a abandonar su país tras el golpe. Para ello, se pone en escena, a través de documentos desclasificados, archivos fílmicos y otros objetos, las operaciones diplomáticas y civiles que permitieron a cientos de chilenos y extranjeros el asilo y posterior exilio en México.

Martes 12 | 18.30h

2073

Un musical a 50 años del golpe | Coros ciudadanos de los hermanos Ibarra Roa

El Museo junto con la compañía de Teatro Hermanos Ibarra Roa ha realizado un proceso de formación y puesta en escena en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe civil militar, a través de talleres gratuitos de canto, universo sonoro, teatro y danza para personas entre 8 y 80 años.

El resultado de este proceso es 2073, una obra musical que narra la historia de una mujer en tres versiones de sí misma: Ella (del Presente), La Niña (del Pasado) y La Anciana (del Futuro), que a través de una grieta temporal, provocada por un gran terremoto, viajan en el tiempo. De esta manera dan origen a una retrospectiva desde 1973, pasando por nuestro presente 2023, y proyectándose a un futuro Chile idealizado en el año 2073, cuando habitaremos un país que condenará -con todo el poder del Estado- los crímenes de lesa humanidad y será una potencia democrática a nivel mundial.

Jueves 14 | 19h

Documental “La Batalla de Chile. Parte II: El golpe de Estado” (versión restaurada)

Segunda parte de la trilogía del clásico del documental chileno, dirigido por Patricio Guzmán, que aborda el ambiente de tensión que vivió el país en los meses previos al golpe de Estado.

Miércoles 27 | 19h

Estreno documental “Utopías”

Proyecto cinematográfico colectivo que ofrece una mirada, una reflexión, un cuestionamiento de las utopías efímeras para escudriñar las transformaciones acaecidas en los últimos 50 años. El documental ha sido imaginado por el colectivo Cinechilex en colaboración con Tentativa Arts, Tentativa Films y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Viernes 29 | 19h

Estreno “El realismo socialista”

Dirección: Raúl Ruiz / Valeria Sarmiento (1973-2023)

Filmada en 1972-1973, la cinta es un relato coral sobre la Unidad Popular que Ruiz dejó inconclusa. La cinta fue terminada gracias a la labor de Valeria Sarmiento y la productora Poetastros, y llega al Museo de la Memoria apenas unos días después de su estreno mundial en el Festival de San Sebastián.

Programación 11 de septiembre 2023

10h | Sintoniza con la Memoria

Transmisión minuto a minuto de la jornada del golpe de Estado en Chile, a través de una galería auditiva reconstruida con archivos radiales de la época que son parte de las colecciones del Museo.

Además de la actividad presencial, se transmitirá en modalidad online entre las 8 y las 18 horas, a través del sitio http://www.sintonizaconlamemoria.cl

12h | Sahumadoras Humito sagrado

12.45h | Intervención danza Tinnitus/Acción 5

Plataforma Bastarda/Cía Danza La Vitrina

15h | Visita 50 años: 11 de septiembre de 1973 en La Moneda. Testimonios transgeneracionales

Visita guiada con Patricia Espejo y Máximo Corvalán-Pincheira

18h | Extracto de “2073”

Musical a 50 años del golpe. Cía. Hermanos Ibarra Roa

19.30h | Recital poético 50 años – Sin cuenta poetas

Sociedad de Escritores de Chile (SECH)

20h | Ausencia y Memoria

Proyección de los rostros de las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas de la dictadura.