Premios Pulsar 2025 anunció sus primeros ganadores

El máximo galardón de la música chilena dio oficialmente la largada a su 11° versión, en el marco de una semana que nuevamente será histórica para decenas de creadores y creadoras nacionales.

En la jornada vivida este miércoles en la Sala SCD Egaña fueron premiadas las primeras 14 categorías del total de 29 que se anunciaron para la versión 2025 de la entrega organizada por la Sociedad de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

Todo comenzó cerca de las 20:00, con la entrega de la primera estatuilla recibida por la dupla de Dindi Jane y Pata de Pollo, quienes se adjudicaron la categoría de Mejor Videoclip por “Esta Canción es de Arrepentimiento”.

Luego, el llamado fue para Andrés Anaya en la categoría Mejor Portada de Disco por su trabajo para “Undesastre”, décimo álbum de estudio de Gepe. En tanto, el Premio al Fomento y Difusión de la Música se otorgó al Teatro Nescafé de las Artes, recinto inaugurado en 1949 y recuperado en 2009, que se ha consolidado como un referente cultural con programación diversa y de alta calidad, destacando su valor como ejemplo de rescate patrimonial, modelo de gestión cultural y aporte continuo al desarrollo de las artes en Chile.

Otros galardonados fueron “Música para romper ciclos” de Luciano Vergara Ensamble en Mejor Álbum Fusión, “Cuecas pa’ todo gusto” de Dúo Alondra de Chile en Mejor Álbum de Música Tradicional y Folclórica, “Patagonia” de Sebastián Jordán como Mejor Álbum Jazz, “At the shadow of the Andes” de All Tomorrows (Mejor Álbum Metal), “Busco Espacio” de Valentina Maza comoMejor Álbum de Música Electrónica, y “Caleta de Canciones” de Banda Purreira como Mejor Álbum de Música para la Infancia.

En tanto, Alejandro Albornoz y Alekos Vuskovic fueron reconocidos como Mejor Compositor de Música Clásica o de Concierto y Mejor Compositor de Música para Audiovisuales, respectivamente. Asimismo, Pablo Stipicic volvió a coronarse como Mejor Productor Musical, y América Paz fue reconocida como Instrumentista del Año. Finalmente, el premio para el Mejor Nuevo Artista se entregó a la también integrante de Amanitas, Manul, mientras que Alfonso Pérez y Tilo González se adjudicaron la Grabación del Año por el álbum “Instinto” de Magdalena Matthey.

La ceremonia de premiación fue amenizada por un variado cartel artístico: la artista urbana Loyaltty, la legendaria agrupación de rock Electrodomésticos y el ganador del Premio Pulsar 2024, Juan Antonio “Chicoria” Sánchez.

El resto de las categorías en competencia en Premios Pulsar 2025 se entregarán este domingo 6 de julio a partir de las 18:30 horas en una ceremonia transmitida por TVN en su señal abierta y la señal streaming de BíoBío TV.

El evento además contará con diversos shows musicales, un homenaje a Tommy Rey a cargo de Luis Jara, La Combo Tortuga, Alanys Lagos y Karla Melo; la celebración de los 25 años de carrera de Saiko junto a Karla Grunewaldt y Masquemúsica, la gran fiesta de Glup, el encuentro de cantautores de Manuel García y Fernando Ubiergo, y uno de los artistas urbanos del momento, Jere Klein.