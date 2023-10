Patrick Hamilton: “Lo de la Bienal de Venecia es una negligencia inexcusable” del Gobierno

Dos de los siete proyectos de Chile preseleccionados para ser expuestos en la 60º Bienal de Venecia renunciaron. El equipo conformado por el artista Patrick Hamilton, los curadores Gabriela Rangel y Sergio Parra y el gestor cultural Juan Pablo Vergara, decidió presentar su renuncia al proyecto titulado “Pabellón Atacama”. A esta decisión se suma el proyecto titulado “El pabellón de la libertad”, organizado por la dupla de artistas audiovisuales León & Cociña, junto a las curadoras Amalia Cross Gantes y Carol Illanes López y la gestora Daniela Arriado.

“Un grave retroceso para la representación de Chile”

El equipo curatorial del proyecto “Pabellón Atacama” acusa problemas de organización por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap), cartera que ya enfrentó un episodio de una envergadura similar con la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, el mayor evento literario del mundo, lo que significó importantes cuestionamientos a la gestión del exministro Jaime de Aguirre.

“Hemos tomado dicha decisión tras analizar lo que, a nuestro juicio, constituye una incómoda sumatoria de escollos en la organización del concurso”, expresó el equipo a través de una carta publicada por el medio Artishock.

A través de la declaración, sostienen que “un estímulo determinante para nuestra participación en dicho concurso fue dictado precisamente por el espacio que ocupaba el Pabellón de Chile al final del recorrido de la muestra central de la Bienal de Venecia. Dicha ubicación fue una conquista histórica para las artes visuales chilenas que desde el año 2009 ha contado con pabellón propio en el Arsenale”. Agregando que “la nueva ubicación del Pabellón fuera del recinto de la bienal es un grave retroceso para la representación nacional de Chile”.

El artista Patrick Hamilton conversó con El Mostrador y sostuvo que el cambio del lugar del pabellón habría afectado el desarrollo del proyecto.

“Si lo sabían es una negligencia inexcusable y si no lo sabían es otra negligencia inexcusable. Tú no puedes lanzar un concurso diciendo que va a ser en un espacio y luego cambiarlo en la mitad. Nunca jamás mandaron un correo señalando que no había pabellón, sino que colgaron una resolución de extensión de plazos que fue algo que molestó mucho, porque todo el mundo ya tenía la primera etapa terminada del concurso de ideas”, señaló Hamilton.

En ese sentido, el equipo del segundo proyecto seleccionado, titulado “Cuando el agua flota”, del artista Enrique Ramírez Figueroa, junto a la gestora Bernardita Pérez González y los curadores Luz Herminia Muñoz y Diego Parra, señala que su iniciativa sí se vio afectada por los cambios comunicados por el Ministerio de las Culturas.

“En un primer momento fue una sorpresa bastante inquietante, ya que no tuvimos claridad del pabellón hasta que se nos informó de la preselección. Nos habría gustado que desde el Mincap esta situación hubiese sido resuelta con la suficiente antelación que amerita un gran evento como es la representación nacional en la Bienal de Venecia, que sigue siendo la gran vitrina internacional del arte contemporáneo global. Nuestras aprensiones estaban centradas fundamentalmente en la ubicación del nuevo pabellón, que deseábamos no quedase demasiado lejos de los circuitos tradicionales por donde transitan los públicos de la bienal (Giardini y Arsenale)”, indicaron los curadores.

“La Bienal de Venecia es ya una política de Estado para la promoción del arte contemporáneo chileno en el mundo, un espacio que ya ha sido ganado, por lo que se espera que cada versión sea mejorada en su despliegue técnico, político y comunicacional”, agregaron.

Cambio de recinto del pabellón de Chile

Los candidatos tuvieron plazo entre el 7 de junio y el 28 de julio de 2023 para postular sus proyectos. En una primera instancia, las bases del concurso establecían que los artistas, curadores y gestores tenían 25 días hábiles para presentar sus propuestas, sin embargo, el 30 de junio el Ministerio de las Culturas informó que el plazo se extendía hasta el 28 de julio, debido a que –según expresa la resolución– recibieron información por parte de la Fundación Bienal de Venecia de que el pabellón de Chile no se encontraba disponible.

“Con fecha 28 de junio de 2023, se informó por parte de la Fundación Bienal de Venecia, que el recinto previsto no se encontrará disponible, por lo cual se deberá buscar un recinto alternativo de similares características. En virtud de ello, es necesario modificar las bases para ajustar los requerimientos de la propuesta curatorial al nuevo recinto”, establece la resolución.

Cabe destacar que para una instancia de esta envergadura la ubicación del pabellón es de suma relevancia, debido a la magnitud y competitividad del evento. En ese sentido, el espacio adquirido por Chile en 2009 se encontraba dentro de Artigliere dell’Arsenale, donde se ubica el Isolotto, el epicentro de la muestra.

La respuesta del Ministerio de las Culturas

Desde el Ministerio de las Culturas argumentan que, con fecha 28 de junio, la Fundación Biennale di Venecia comunicó que el espacio utilizado usualmente por Chile entraría a restauración en 2024, por sus daños estructurales y problemas de seguridad para el público.

“No existe deuda ni retraso en la gestión del pabellón chileno”, aseguran desde la cartera.

Adicionalmente, sostienen que “el espacio que fue escogido para la representación de nuestro país en la 60ª Bienal de Arte de Venecia se encuentra en el Arsenale de Venecia, frente al pabellón de Italia. En 2019, fue el espacio elegido por Lituania, que fue galardonada con el León de Oro a la Mejor Participación Nacional. Se trata de un espacio que conocemos bien, dado que en 2022 el Festival Santiago a Mil y el Centro Cultural La Moneda presentaron ‘Sun & Sea’, una exposición/performance de gran valor”.

Pese a esta información, Hamilton señaló que en un correo enviado por el Ministerio de las Culturas a Juan Pablo Vergara, gestor del proyecto, se asegura que el espacio que recibirá a Chile no es administrado por la Bienal de Venecia.

“Aunque es un espacio que pertenece a la Marina Italiana y está en Arsenale de la Marina, no es un espacio administrado por la Biennale. […] Estamos negociando con la Marina la posibilidad de cruzar desde el pabellón italiano en bote para tener dos entradas y un mayor flujo de público. Este servicio aún no está resuelto definitivamente. Es importante destacar que Chile estará representado en las comunicaciones y servicios de la Biennale de la misma manera que el resto de los países participantes, es decir, catálogo, medios de comunicación, tótem, carteles, etc.”, afirma el correo.

Hamilton es crítico frente a ese argumento que da el ministerio respecto al nuevo espacio que recibirá al proyecto seleccionado.

“El argumento que están dando al ministerio se basa en que, como Lituania ganó el León de Oro, ese pabellón no lo vio nadie, una vez que ganaron el León de Oro la gente fue a ver el pabellón. Venecia es una bienal que es una selva de competitividad, si tú no estás en Giardini o en Arsenale no te ve nadie, tienes que ser la colección de Pinault que usa la Punta della Dogana, Yayoi Kusama, Ai Weiwei o no sé qué artista megafamoso, para que te vayan a ver a un espacio perdido por la Bienal”, afirma.

Cabe señalar que, a la fecha, algunos países ya tienen confirmados los pabellones y los artistas que los representarán, por ejemplo, Argentina presentará el proyecto “Ojalá se derrumben las puertas”, de la artista Luciana Lamothe.

Dentro de los proyectos nacionales que están registrados para el evento 2024, actualmente hay 39 registros que no incluyen a Chile, pero sí a países vecinos, como Argentina y Perú. Además de países como Alemania, Bélgica, Kosovo, Japón, Chipre, Estonia, Malta, entre otros.