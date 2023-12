Proceso chileno de Bienal de Venecia sigue en llamas: mundo del arte se enfrenta en duros términos

La 60ª Bienal de Venecia -el evento más importante de las artes visuales en el mundo- comienza a entrar en su fase final, pero el proceso de selección del proyecto que representará a Chile en abril del próximo año sigue dando que hablar. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap) dio a conocer el pasado 14 de noviembre que el proyecto que representará a Chile en el evento será “Cosmonación” de la artista Valeria Montti Colque, la curadora Andrea Pacheco González, y la gestora Carola Chacón Zuloaga. Montti es la primera artista mujer chilena no nacida en Chile que representará al país en este evento, haciendo notoria la temática de la Bienal, “Stranieri ovunque” –Extraños en todas partes–. No obstante, en noviembre uno de los proyectos de la fase de preselección, interpuso un recurso de reposición contra la jefatura del departamento de Fomento de Cultura y las Artes, aludiendo a falta de transparencia del proceso.

La artista que da origen al proyecto seleccionado, Valeria Montti conversó hace algunas semanas con El Mostrador e indicó que “La polémica solo me quita tiempo y energía para trabajar”.

“Para mí desarrollar un proyecto artístico que pudiera conectar con el tema del Bienal, ‘Extranjeros en todas partes’, ha sido lo central e importante. Por el corto tiempo fue un desafío hacer los bocetos y dar forma al proyecto porque ahora estoy con otros proyectos importantes aquí. Pero logramos hacer un trabajo que ha sido destacado y yo me siento comprometida para hacer el esfuerzo máximo para poder representar a Chile como se debe”, agregó.

Frente a las diversas críticas por falta de transaparencia en el proceso, un grupo de destacadas artistas y trabajadoras de las artes visuales emitieron un comunicado mostrando su apoyo al proyecto seleccionado por el jurado del concurso del MINCAP y emitiendo duras declaraciones tras calificar la polémica como una campaña de desprestigo con tintes machistas, clasistas y xenófobos.

“La artista chilena-sueca Valeria Montti Colque, la curadora chilena residente en Madrid Andrea Pacheco González y la productora Carola Chacón Zuloaga, equipo ganador del concurso para representar a Chile en la 60a Bienal de Venecia con el proyecto titulado Cosmonación, se han visto involucradas en una campaña de desprestigio y descalificaciones a través de los medios de comunicación y en las redes sociales. Creemos que esto no solo las afecta a ellas en particular, sino también al jurado local e internacional de este concurso, a las instituciones responsables de su organización y, de modo general, a toda la escena del arte chileno. Se cuestiona su calidad e integridad profesional, su experiencia e incluso el derecho de representar al país por el hecho de haber nacido y vivir fuera. Considerando las historias de exilio y migración que atraviesan el país y el mundo en este momento, esto nos parece particularmente grave. Estas descalificaciones provienen de una estructura de poder machista, clasista y ahora xenófoba, que opera desde hace décadas en Chile a través de estrategias de desinformación, intimidación y cancelación de artistas, curadoras y gestoras, desafortunadamente casi siempre mujeres. Se trata de un modus operandi que socava irresponsablemente la ya frágil institucionalidad chilena en materia de Artes Visuales”, señala la declaración. Entre las personas firmantes se encuentra las artista Cecilia Vicuña León, Paz Errázuriz, Voluspa Jarpa, la curadora Paz Guevara, la directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende Claudia Zaldívar, entre otras más. “Entre los argumentos de la renuncia estaba el cambio de pabellón usado en ediciones anteriores. Este argumento es impreciso, ya que omite que en ediciones anteriores del concurso también ha cambiado el espacio de pabellón de Chile. Así sucedió en 2019 con el proyecto Altered Views de la artista Voluspa Jarpa, quien tuvo que ajustar su propuesta, una vez ganado el concurso, a un espacio mucho más pequeño que el que aparecía en las bases. Es importante reconocer que ajustes de espacios y pabellones ocurren habitualmente en eventos artísticos internacionales de la magnitud de la Bienal de Venecia y las habilidades de lidiar con esas y otras problemáticas, son parte de la expertise profesional de los artistas, los comisarios y los productores”, agrega la declaración. “Finalmente, una reflexión: la práctica de las artes visuales contemporáneas requiere también proteger la institucionalidad conseguida a lo largo de décadas. Corregirla y criticarla es parte del ejercicio de perfeccionarla. Sin embargo, cuando se opera desde la desinformación y tergiversación se debilita a todo el campo. Desde nuestra perspectiva, sólo están dispuestos a estos niveles de destrucción y desprestigio, quienes no respetan el trabajo artístico ni el de sus colegas, particularmente el trabajo de artistas, productoras, gestoras o curadoras mujeres”, concluyeron.

Falta de transparencia

Se trata del proyecto “Calendario Perpetuo”, presentado por diversos artistas y cuyo responsable era Rodrigo Andrés Vergara Bahamondes. El recurso fue presentado por la gestora de la obra, María Loreto Araya, el cual solicita dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº2192 que indica que “Cosmonación” es el proyecto ganador del concurso.

“Yo creo que los procesos que se hicieron con este que es un concurso público están mal hechos, fueron hechos de una manera totalmente amateur, poco profesional y la voluntad en el fondo con este segundo periodo de problemas. Si tú quieres nosotros queremos hacer hincapié y también que el Ministerio nos escuche o ayudar a mejorar a recuperar yo te diría estándares que ya existían anteriormente en este concurso público”, expresó María Loreto Araya a El Mostrador.

Cabe recordar que durante el concurso dos de los siete proyectos preseleccionados para exponer en el pabellón de Chile de la 60ª Bienal de Venecia renunciaron, el primero fue la postulación del artista Patrick Hamilton, “Pabellón Atacama”, el segundo fue “El Pabellón de la Libertad,” organizado por la dupla de artistas audiovisuales León & Cociña.

Tras darse a conocer los proyectos preseleccionados en octubre de este año, el equipo curatorial del proyecto “Pabellón Atacama” acusó problemas de organización por parte del Ministerio de las Culturas y señalaron que el cambio de lugar del pabellón de Chile significa “un grave retroceso para la representación de Chile”. Ante esta situación, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes informó la renuncia de la secretaria ejecutiva de Artes de la Visualidad, Alessandra Burotto. Además, la ministra Carolina Arredondo Marzán, ofició a la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Noela Salas, solicitándole “disponer procedimiento disciplinario” para clarificar “eventuales irregularidades” en torno a la organización del pabellón chileno de la Bienal de Venecia 2024.

Es más, las diversas críticas hacía el proceso de selección del proyecto en el pabellón de Chile llamaron la atención de la prensa internacional especializada, en donde el medio de arte ARTnews publicó un artículo dando a conocer las distintas irregularidades que han hecho que este proceso haya sido tan comentado.

Otro antecedente, es que la gestora de la propuesta curatorial “Cosmonación”–proyecto preseleccionado–, Carola Chacón Zuloaga, trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), cuyo director es Daniel Cruz, quien además fue parte del jurado de evaluación de la bienal. Además, la artista Valeria Montti realizó en 2013 junto al artista visual Juan Castillo, también miembro del jurado, el video Batresan [Vamos de paseo].

El Mostrador tuvo acceso al acta del proceso de preselección donde se explicita que ambos se abstuvieron de la votación de “Cosmonación”. No obstante, en el recurso de reposición, se argumenta que dicha acta “no fue facilitada a los responsables de los proyectos postulados, ni publicada en los medios de difusión de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes”.

“Lo anterior impide tener constancia de la debida abstención, conforme a los artículos 543 y 554 de la Ley No 18.575 y 125 de la Ley No 19.880, de los miembros del jurado señores Daniel Cruz y Juan Castillo en la instancia de evaluación y preselección, respecto, a lo menos, del proyecto “Cosmonación”, por las circunstancias de relación de trabajo con la responsable del mismo, lo cual habría motivado su abstención en la instancia de selección. Dicha necesaria abstención tampoco consta en la RE No 1876. Así, se configura un primer vicio en este procedimiento, de falta de publicidad y transparencia, así como de la probidad administrativa, en la etapa de evaluación y preselección, por la falta de un Acta para la sesión del jurado de 15 de septiembre de 2023, comunicada al menos a los interesados del Concurso”, establece el documento.

En ese sentido, Araya opina que “las actas normalmente tienen que ser públicas ya te fijas y también lo vimos con un abogado y está al principio transparencia”.

“Se bajaron dos proyectos, porque todos nos enteramos por la prensa del cambio de pabellón, además de que querían poner otra exposición Todo eso es muy poco profesional y luego para los cinco proyectos que quedamos para la selección final se escoge un proyecto en el cual había conflicto de interés de dos jurados. Entonces hay un tema que no se entiende bien de por qué el Ministerio conforma un jurado de siete personas con dos, que ya están en conflicto de interés en el mismo proyecto, eso no es idóneo”, agrega.

Además, el recurso de reposición critica que la segunda etapa de selección debería haber “una abstención completa de los señores Daniel Cruz y Juan Castillo”.

“La única manera de resguardar la imparcialidad del procedimiento de evaluación y selección, habría sido la abstención completa de los señores Daniel Cruz y Juan Castillo, constituyéndose el jurado con los restantes 5 miembros y excluyendo a dichas personas de la sesión”, indica el documento.

Al respecto, la gestora sostiene que “en el fondo si bien se dice que ellos se inhabilitaron para estudiar el proyecto que ganó que es “Cosmonación” donde tenían conflicto de interés, en esta etapa de selección los proyectos no se evalúan uno a uno sino que se evalúan en su conjunto, porque son los finalistas y ahí deja estipulado en el acta que por todos los jurados se eligió al ganador, por ende, participaron los que tenían conflictos de interés y a su vez queda la puerta abierta a que esas mismas personas evidentemente pueden influenciar o pueden castigar, si tú quieres a los otros proyectos, entonces aquí hay mucho mucho tema, que está poco claro, no hay transparencia”.

Además, señala que los antecedentes que han ocurrido en la selección de este año han tenido un impacto en la confianza del MINCAP.

“Algo importante es que se rompen las confianzas porque ya con esto el sector de las artes visuales está súper dañado y está muy con mucha desconfianza, o sea, concursos público tan importante como una representación chilena a la Bienal de Venecia tiene que ser de una prioridad y de una transparencia absoluta. Con todo esta historia que pasó en la primera etapa de los proyectos que se bajan ahora, en esta segunda etapa que el tema de los jurados inhabilitados y de la selección también no tiene transparencia. Tú dices bueno, o sea, nadie más va a querer participar, ahí hay un punto importante y nos parece como como equipo que justamente que sí hay que abrir esta discusión que sí hay que tenerla porque es la única manera que puedan volver a tener procesos transparentes”, expresa Araya.

El Ministerio de las Culturas dio a conocer que el proyecto que representará a Chile en el evento es “Cosmonación” de la artista Valeria Montti. No obstante, otro de los preseleccionados, interpuso un recurso de reposición contra la jefatura del departam de Fomento de Cultura y las Artes.