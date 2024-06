Siete ayseninas exhiben obra “Un río tejido” en Helsinki

“Un viaje textil: Patagonia chilena en tierras boreales” es el nombre de la travesía que protagonizaron siete mujeres vinculadas al desarrollo comunitario, los oficios textiles, el diseño y la ciencia, durante el mes de mayo en la primavera de Finlandia y Estonia.

El espíritu fue internacionalizar su trabajo con comunidades australes y difundir la Patagonia Aysenina como un territorio creativo y textil, a través de diversas actividades con instituciones públicas, académicas y organizaciones culturales locales.

Fueron invitadas por la Universidad de Aalto en Helsinki, para exhibir la obra colectiva “Un río tejido” en la Facultad de Artes, Diseño y Arquitectura. Un proyecto que cruza las fronteras de arte y ciencia e interpreta, a través de un río tejido de once metros de largo, una investigación interdisciplinaria sobre los vínculos de la comunidad de Cochrane con el río que habitan, al sur de la Región de Aysén, en Chile.

Orgullo

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Dirección de Asuntos Culturales y la Embajada de Chile en Finlandia, tiene el orgullo de apoyar esta iniciativa que trae desde Cochrane, sus ecosistemas y habitantes, al corazón de Finlandia, relevando aspectos importantes de nuestra política exterior: mujeres, sostenibilidad medioambiental y arte”, destacó la embajadora Belén Sapag durante el lanzamiento de esta obra textil.

El evento en la Universidad de Aalto reunió a cerca de 50 estudiantes, investigadores(as), académicas(os), diseñadores(as) y artistas locales. Contempló un acto poético a cargo de las ayseninas y la exhibición de un corto documental sobre el proceso de investigación y creación del proyecto.

En ese contexto, una de las integrantes del equipo, la hilandera, tintorera y tejedora Violeta Flores, comentó:

“Me sentí muy realizada. Me gustó mucho lo que causó en las personas que fueron a ver el río, tenían mucho entusiasmo por saber más de nuestro proyecto. Sentí que se valoró el trabajo colectivo que se hizo entre todas, valoraron el tejido mismo del río y la forma en que se realizó. Fue muy bonito poder sentir eso”.

Lanzamiento

El lanzamiento culminó con un conversatorio sobre prácticas creativas para la investigación participativa, donde además del río tejido y sus hallazgos, se presentó el proyecto “From the lab and the studio to the garden, the forest and back” que busca relevar nuevos lugares de conocimiento en la vida cotidiana fuera de laboratorios y estudios, a cargo de la diseñadora Andrea Botero, quien fue la anfitriona de la delegación chilena.

“El trabajo del equipo de Pulso Austral me ha parecido increíble desde que me lo presentaron y sabía que su experiencia resonaria entre la gente de acá en Finlandia, que también busca conectar con maneras de hacer comunidad y pensarse el futuro juntos. Lo que logran junto con la comunidad y otras investigadores es muy poderoso para entender las alianzas y la creatividad que necesitamos movilizar en estos tiempos tan retadores”, comentó la académica de la Universidad de Aalto, Andrea Botero.

Mientras que en representación del equipo, las directoras de la Organización Pulso Austral, Cecilia Moura y Catalina Camus, señalaron:

“Nos sentimos honradas y felices por esta oportunidad, viajamos desde los confines australes rumbo a Finlandia, un país donde también tienen paisajes de agua prístinos, un profundo arraigo textil, investigaciones interdisciplinarias que están en la vanguardia internacional y una visión de bienestar en torno a la naturaleza y la sustentabilidad. Fue un viaje para compartir nuestras experiencias, para tejer redes con otros artistas, investigadores y organizaciones locales, para aprender sobre gestión cultural internacional y abrirnos a nuevas formas de colaboración entre distintas culturas, lenguajes y disciplinas. Agradecidas profundamente de la recepción que tuvo nuestro trabajo y de todas las amistades y alianzas que surgieron de esta travesía”.

Participaron de este viaje por tierras boreales las tejedoras cochraninas Isabel Moneva y Violeta Flores, la bióloga Anna Astorga, la profesora y tejedora Macarena Silva, la diseñadora textil Francisca Vidal, la psicóloga comunitaria Cecilia Moura, y la historiadora y periodista Catalina Camus.

Bordando conexiones entre hemisferios

Desde Finlandia, el equipo viajó hasta la lejana isla de Muhu, en Estonia; tierra del bordado y los ritmos rurales. Allí, se presentó el documental “Bordadoras del Baker” en la sede comunitaria y se realizó un encuentro con la Asociación de Artesanas de Muhu para profundizar en los cruces entre diseño y oficios tradicionales y el fomento de la artesanía local, proyectando a futuro intercambios entre bordadoras de Estonia y la Patagonia Chilena.

La travesía también contempló la presentación del libro “Bordados con Historia: Relatos de Artefactos textiles en la cuenca del Baker” en la Residencia de la Embajada de Chile en Finlandia, junto a sus autoras Catalina Camus y Francisca Vidal, en un evento que reunió a finlandeses y representantes de la comunidad chilena residente en Helsinki, con una mediación sobre temáticas de arte, género y sustentabilidad.

Taller con chilenos

La travesía terminó con una actividad textil abierta a la comunidad local y gestionada en conjunto con la Asociación de Solidaridad Finlandia Chile (Asofich). En una casa patrimonial del barrio Oulunkyla, se realizó el workshop “Textiles y ecosistemas patagónicos”, donde participantes de distintas edades y nacionalidades pudieron imaginar los colores y texturas de la naturaleza aysenina y traspasarlos a la materialidad textil con la técnica del fieltro amasado.

El taller fue guiado por las maestras artesanas Violeta Flores e Isabel Moneva, con la traducción del equipo de Pulso Austral. La tejedora y profesora de 71 años, Isabel Moneva, comentó su felicidad por esta experiencia. “Realmente me sentí orgullosa de representar a la comunidad de Cochrane, fomentando las tradiciones y costumbres. Fue un gran aprendizaje y crecimiento personal, conocer y compartir con otras artesanas”.

En el contexto de este viaje, la ecología de la Patagonia también estuvo presente. La chilena-finlandesa e investigadora de CIEP, Anna Astorga, presentó en el ciclo de charlas “Global South Encounters” de HELSUS (Helsinki Institute of Sustainability Science), donde profundizó en el proyecto PATSER y sus iniciativas que tienen relación con la investigación socio ecológica, como la ciencia ciudadana, el monitoreo de cuencas de agua potable rural y las transiciones territoriales sustentables en la Región de Aysén, destacando también la temática que llevó al grupo a Finlandia, el impacto de trabajar en temáticas de arte, ciencia y comunidad.

Esta gira fue financiada por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Contó con el patrocinio de DIRAC del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Chile en Finlandia y Estonia, el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, Marca Chile y Pro Chile.