“Voz de Trompeta”, el cortometraje chileno sin diálogo que logra éxito en los festivales del mundo

“Voz de Trompeta” sigue sumando nuevas nominaciones y sus realizadores están en la búsqueda de recursos para poder cubrir los gastos y conquistar distintos países, audiencias y festivales, para ello realizarán un estreno el 27 de septiembre en el Club de Jazz Estrella Negra ubicado en Valparaíso, que contará con la exhibición del cortometraje y presentación en vivo de la banda sonora, y otro estreno en Santiago con fecha por confirmar.

Ficha técnica:

Título: Voz de trompeta

Dirección: Pilar Smoje, David Monarte

Guión: Pilar Smoje Gueico, David Monarte Serna Producción: Pilar Smoje Gueico

Categoría: Musical, Dramedy, Drama Psicológico Técnica: Stop Motion – 2D

Duración: 00:12:11

Festivales, Premios y Nominaciones:

– 13o Festival Internacional de animación Chilemonos. Mejor cortometraje latinoamericano. 05/2023; Chile

– 23o LALIFF. Seleccionado en el programa de cortometrajes animados. Premier internacional. Los Angeles, USA.

– 10a Premios Pulsar. Mariano Ruz. Ganador a mejor música para audiovisuales. Santiago, Chile. 06/2024

– 22o Caostica. Mejor cortometraje animado internacional Caostica Kids. Bilbao, España. 06/2024

– 8° Lúdico, Festival Internacional de cortometrajes. Ganador a Mejor cortometraje Internacional. 06/2024

– 20o Fest New Directors. Seleccionado a Mejor cortometraje animado Internacional sub 10. Espinho, Portugal. 07/2024

– 28o Fantasía Festival. Ganador de premio Bronze Satoshi Kon Award for Achievement in Animation Mejor cortometraje animado Internacional. Montreal, Canadá. 08/2024.

– 40o Cartoon Club – Festival International de Cine animado, Comics y videojuegos. Seleccionado a Mejor cortometraje animado Internacional. Rimini, Italia. 07/2024

– 24° Festival Internacional de Cine a la Calle, FICICA. Seleccionado a Mejor cortometraje animado Internacional. Barranquilla, Colombia. 08/2024

– 28° FAM Florianópolis Audiovisual Mercosul 2024. Seleccionado a mejor corto animado, Florianópolis, Brasil. 09/2024.

– 22° VLAFF Vancouver Latin American Film Festival. Seleccionado a mejor corto animado. Vancouver, Canadá. 09/2024.