Gepe sobre su próximo disco “UnDesastre”: “No me interesa lo anglo”

“Me encantan Los Tres, es mi banda favorita, la verdad es que me encanta todo lo relacionado a Los Tres”, dice Gepe. El artista es uno de los músicos invitados de la histórica Yein Fonda, que se celebrará entre el 18 y el 21 de septiembre en el Estadio Nacional.

La fonda creada por Los Tres vuelve a la movida dieciochera este 2024 con una propuesta musical transversal, para que el público pueda disfrutar de nuestras raíces, así como también con la desbordante energía de la cultura popular.

“Me parece genial que tengan esta fonda y que nos inviten. Además de poder hacer nuestro show, ver el show de Los Mirlos y de Los Tres me parece genial y no lo digo por decirlo, lo digo en serio. Están buenos los shows, las bandas, la verdad que se va a pasar muy bien”, dice con entusiasmo el músico.

El reconocido artista, autor de singles como “Hablar de ti”, “Fruta y té”, “Ser amigos”, se presentará el viernes 20 de septiembre en el escenario del Estadio Nacional.

Al igual que el lema de la fonda, ‘Cueca, Cumbia & Rock’n Roll’, el músico originario de San Miguel presentará un show con distintos ritmos.

“Yo siento que lo nuestro, más allá de que sea una fusión, es música chilena hecha desde Chile. Yo tengo mucha curiosidad por lo que se hace acá, mucha admiración también”, expresa a El Mostrador.

El músico insignia de la música pop y alternativa chilena lleva en la escena musical hace más de una década, a finales de este año presentará “UNDESASTRE”, su décimo disco en estudio.

Gepe adelanta que el disco tiene “14 canciones que van realmente de un extremo a otro, pero beben de la fuente de la música latinoamericana en un 100%. No hay nada que no haya salido del continente”.

“Me inspiré muchísimo en cosas de Los Tres, la verdad que estoy obsesionado con ellos, pero siempre lo he estado, una musicalidad que es ese como pop rock acústico que encuentro que ellos lo hacen tan bien”, agrega.

Además, detalla que el disco incluye boleros, una cumbia, tonadas, cueca y varias colaboraciones con otros artistas. El primer sencillo del disco, “Vivo”, ya se puede escuchar y es junto a Rubén Albarrán, vocalista de la banda mexicana Café Tacuba.

“Todo el disco está metido en una juguera la verdad y en una juguera que tampoco como se puede apretar el botón de la juguera sino que queda todo mezclado ahí por eso que es un desastre”, detalla.

En relación a sus influencias, el artista menciona que toda la música que escucha viene de Lationoamérica y de España.

“Hoy por hoy la música que más escucho tiene que ver con Latinoamérica, bueno quizás España también, esa es la que más me interesa, pero no me interesa por algo ni intelectual ni nada, es como que me llama, como me conecta con la entraña si se quiere decir. Siento que no me interesa lo anglo, me interesa lo latinoamericano por lo menos como fuente de inspiración”, explica.

En la misma línea agrega que “acá hay tanto que al final, no sé, como ese lenguaje tan variado me conecta con algo de la guata, se hace más interesante al final, yo no podría decir que crecí escuchando música latinoamericana, de hecho lo contrario crecí con la música anglo y probablemente eso fue lo que me hizo virar en algún momento hacia la música latinoamericana casi por completo”.

El artista está preparando un show el 7 de diciembre en el Teatro Caupolicán, lugar donde presentará “UNDESASTRE”.

Además de las nuevas canciones, el artista mostrará los éxitos que lo han consagrado tanto en Chile como en el resto de América Latina.

Las entradas están a la venta a través de Puntoticket.

El desarrollo de la música en Chile

Gepe llega al éxito masivo en 2012 con el lanzamiento de su ep GP, desde ese trabajo ha llegado a grandes escenarios tanto en Chile como en otros países. Durante varios años ha sido testigo en los cambios en la industria musical chilena.

“En los 90 yo era re chico, tampoco estaba metido en la industria de la música en ese tiempo, pero en los 90 había industria, o eso es lo que entiendo yo. Habían oficinas, habían varios sellos, estaba Warner, Sony, EMI, en fin, Universal. Y tenían oficinas acá, o sea, habían artistas que estaban efectivamente patrocinados por esos sellos”, manifiesta.

“Eso después desapareció tipo año 2000, entonces yo cuando yo partí que fue el 2005 no había nada, no hay industria, entonces bueno, y luego de eso, unos 10 o 15 años después, empezó a volver la industria y el hecho que haya vuelto la industria también cambió la escena y por eso es que sucede lo que pasa ahora que hay un montón de artistas que son super mundiales y que tienen hits por todos lados. Eso es porque, bueno, una cosa generó a la otra”, agrega.

Además, señala con optimismo que le encanta como está la escena musical ahora.

“Hay muchas propuestas, hay cosas muy buenas, hay cosas que más allá de que me gusten o no, están hechas con mucho corazón y están hechas muy bien, y lo mejor de todo, que es como el complemento final que hace que todo sea genial,tienen un alto alcance. Eso me encanta”, dice.

Al preguntarle si los músicos pueden vivir actualmente de la música en Chile, expresa que “es una profesión difícil, pero encuentro que es posible, o sea, conozco mucha gente que vive de la música, pero también conozco mucha gente que no, lamentablemente no lo puede hacer y es frustrante”.

“Todos quisiéramos que en Chile hubiese más espacio, más posibilidades, yo creo que de a poco va a ir sucediendo”, sostiene.

“Solo puedo decir que es difícil pero se pueden encontrar espacios, se pueden encontrar lugares y instancias para poder desarrollarse como artistas. Pero lo que yo creo que es principal para que esto resulte, para que los artistas puedan vivir de la música, es que se genere una escena. Inclusive más allá de nombrarle como industria, tiene que aparecer una escena”, concluye.