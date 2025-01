“Las viudas odiosas”, el libro que rinde un homenaje colectivo a Pedro Lemebel

“Era diciembre de 2014, vísperas de las fiestas de fin de año. Yo tomaba helado en la Plaza de Armas de Santiago cuando recibía un pequeño pero categórico mensaje informando que Lemebel estaba muy grave en la Fundación Arturo López Pérez“, así comienza el libro Las viudas odiosas de Lemebel, editado por Víctor Hugo Robles, más conocido como “El Che de los gays”.

En conmemoración de los 10 años de la muerte del destacado escritor Pedro Lemebel, Robles decidió lanzar el libro. Se trata de una obra colectiva que reúne recuerdos de escritores, poetas, teatristas, fotógrafos y activistas que rinden un sentido homenaje a la vida y obra del inolvidable escritor, cronista y performer.

“Es un libro sincero, que no busca enaltecer a ninguna figura, porque en Chile tenemos esa costumbre de que no hay muerto malo y la verdad es que todos tenemos distintos matices, y creo que todavía falta explorar en esos grises del Pedro”, expresa “El Che de los gays”.

El escritor afirma que el libro está compuesto por relatos de un grupo bien diverso: “La mayoría son hombres gays, también hay mujeres lesbianas, personas trans, personas viviendo con VIH, personas hetero; hay personas que fueron muy, muy amigas del Pedro y otras que lo vieron en uno u otro evento o una presentación”.

El autor defiende que el libro no es una biografía igual a las otras, tampoco un monumento académico o literario, sino un ejercicio colectivo de recordar a uno de los artistas chilenos más destacados.

“No es una biografía, no está hecho con ningún recurso de ninguna gran editorial ni nada, es un libro que nace de lo precario que es la industria del libro y también de la necesidad de muchas personas que no son grandes intelectuales, que no son grandes biógrafos, que algunos no fueron amigos íntimos del Pedro, pero lo conocieron y impactó en parte su vida, algo cambió su vida en ello”, explica.

Entre los autores presentes en la recopilación están: Claudio Narea, Héctor Hernández Montecinos, Juan Pablo Pozo, Victoria Aldunate, Cristián Cuevas Zambrano, Sofía Devenir, Claudio Barrientos, Marco Ruiz Delgado, Rucitama, Gustavo Bernal, Ernesto Muñoz, Johnny Aguirre, Patricio Martínez, Iván Said, Bessy Gallardo, Fernando Blanco, Eugeni Rodríguez del Frente de Liberación Gay de Cataluña, David Aruquipa de Bolivia, John Better de Colombia, Gonzalo León, Pedro Bahamondes, Manuel Hernández, Ximena Riffo, Álvaro Hope, Juan Pedro Catepillán, Mariela Rivera, Pamela Collado Varela, Pablo Sanhueza, Pablo Trujillo, Sergio López Retamal y Paz Errázuriz.

“Todos tenemos un Pedro Lemebel que contar, todos lo vimos en la feria, todos nos sacamos una foto o le dimos un beso. Entonces, sentí que era necesario hacer este gesto, tal vez mínimo, pero muy significativo, de recordar al Pedro desde las minorías también. Desde los que no tienen voz”, sostuvo.

“Las viudas odiosas de Lemebel”

El título del libro no son palabras del editor, sino del actor Alfredo Castro que en una entrevista realizada por el periodista Pedro Bahamondes acusó a las amigas de Lemebel de pretender decir e imaginar todo lo que Pedro diría y/o haría después de su muerte.

“Efectivamente somos odiosas, somos muy odiosas y hemos sido muy críticas, por lo menos yo, que he sido como la más odiosa de todos, a todas estas obras que se han hecho del Pedro”, dice Robles.

“Alfredo Castro se enfureció con nosotras porque no toleró las críticas a su “Loca del Frente” en “Tengo miedo torero” y me bloqueó de sus redes. Yo no me enojé, más bien encontré precioso eso de “viudas odiosas” y creamos un colectivo imaginario y ahora un libro incómodo para unirnos, luchar y alzar nuestras odiosas voces”.