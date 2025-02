La película de producción chilena que compite en la Berlinale

Una película de producción chilena está en competencia en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), que comienza este jueves.

Se trata de “O Último Azul”, dirigida por el reconocido cineasta brasileño Gabriel Mascaro y coproducida por Giancarlo Nasi junto a compañías de Brasil, México y Países Bajos.

La trama sigue a Tereza, de 77 años, quien ha pasado toda su vida en un pequeño pueblo industrializado en la Amazonía brasileña. Sin embargo, un día, recibe una orden gubernamental que la obliga a trasladarse a una colonia de viviendas para ancianos ubicada en una zona remota. Esta política busca maximizar la productividad de las generaciones más jóvenes. Rechazando su destino impuesto, Tereza emprende un viaje transformador a través de la selva y los ríos del Amazonas para cumplir un último deseo antes de que le quiten su libertad, marcando un cambio radical en su vida.

En total 19 películas lucharán por los premios que se conocerán el 22 de febrero y que decidirá un jurado presidido por el director estadounidense Todd Haynes y que tiene entre sus miembros al realizador argentino Rodrigo Moreno o a la actriz china Fan Bing-bing.

Un honor

“Para mí como productor, es increíble estar en la competencia oficial de Berlín”, celebra Giancarlo Nasi.

“Es definitivamente uno de los tres lugares y selecciones más importantes que existen en el mundo del cine y es un gran honor. O sea, hicimos una película desde Chile en coproducción con países como México, Holanda y Brasil. Filmamos en el Amazonas con un director brasileño que tiene una gran trayectoria. Entonces, es un gran honor y siento que habla muy bien de nuestra industria nacional cinematográfica el poder participar activamente de producciones tan importantes”.

Gabriel Mascaro es uno de los directores brasileños más destacados de su generación. Sus películas anteriores, como “Divino amor” (2019), “Boi neon” (2015) y “Ventos de agosto” (2014), han sido aclamadas por la crítica y seleccionadas en importantes festivales internacionales como Berlín, Venecia, Locarno y Sundance.

“La película ocurre en el Amazonas de Brasil”, cuenta el productor chileno. “Es una historia bastante distópica, levemente futurista, en un futuro no muy lejano, donde a Tereza, una mujer mayor, la obligan a jubilar”.

Nasi fungió anteriormente como productor de más de 20 películas y participado en los festivales más prestigiosos del mundo, como Cannes, Berlín, Locarno, Venecia, Toronto y San Sebastián, obteniendo numerosos premios y reconocimientos.

Entre sus películas más destacadas se encuentran “Los Colonos” (2023), ganadora del premio FIPRESCI en Cannes y seleccionada para representar a Chile en los Oscars 2024; “Blanquita” (2022), ganadora del León a Mejor Guion en Venecia; “Blanco en Blanco” (2019), premiada en Venecia; “Los versos del olvido” (2017) y “La tierra y la sombra” (2015), entre otras.

Asimismo, en el Mercado de Cine de la Berlinale, también estará un proyecto vinculado a Chile. Se trata de la película “Ilse”, dirigida por el cineasta español Samuel Sebastian.

Está basada en un libro de la escritora chilena Emma Sepúlveda, “Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa. Memorias de Ilse en Colonia Dignidad” (Editorial Catalonia), en torno a las mujeres víctimas de Colonia Dignidad.

Otras cintas latinas

En la lucha por el Oso de Plata además habrá otro largometraje latino: ‘El mensaje’, del argentino Iván Fund, rodada en blanco y negro, y que se centra en una joven que puede comunicarse con los animales.

Es una película que participó en el Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de San Sebastián de 2023.

Además, en la nueva sección Perpectivas, dedicada a las óperas primas, estarán los trabajos del mexicano Ernesto Martínez Bucio -‘El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’- y del dominicano-estadounidense Joel Alfonso Vargas -‘Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)’-.

Las estrellas de Hollywood desafiarán al frío berlinés

Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Jessica Chastain, Jacob Elordi, Benedict Cumberbatch o Marion Cotillard son algunas de las estrellas de Hollywood que aportarán el glamour a la 75 Berlinale, y en la que además se podrán ver los últimos trabajos de Richard Linklater y de Michel Franco en la competición por el Oso de Oro.

Una edición que recordará el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, con la proyección del monumental documental ‘Shoah’ (1985), de Claude Lanzmann, y que exhibirá, fuera de competición, títulos como ‘Mickey 17’, lo nuevo del surcoreano Bong Joon-ho, seis años después de ‘Parásitos’, o la serie ‘The Narrow Road to the Deep North’, del australiano Justin Kurzel, con Elordi de protagonista.

Elordi, australiano de origen vasco, es uno de los actores jóvenes más populares y llega a Berlín con una serie en la que interpreta a un médico australiano que es hecho prisionero por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.

Otra de las estrellas del momento es Chalamet, nominado al Óscar por su trabajo en la película que presentará en la Berlinale, ‘A Complete Unknown’, de James Mangold, en la que da vida a un joven Bob Dylan.

Dos filmes que se presentan en la sección no competitiva Berlinale Special, en la que también se podrá ver ‘Mickey 17’, una historia de ciencia ficción protagonizada por Robert Pattinson.

Todos desafiarán las bajas temperaturas típicas de febrero en Berlín, aunque estarán bajo techado para la alfombra roja, por la que pasará además Benedict Cumberbatch, protagonista de ‘The Thing with Feathers’, un drama sobre un hombre devastado por la inesperada muerte de su mujer.

También brillará en Berlín Tilda Swinton, que recibirá el Oso de Oro de honor de esta edición de manos del realizador Edward Berger, con quien acaba de rodar ‘The Ballad of a Small Player’.

Linklater y Franco, lo más destacado de la sección oficial

No será la única estrella femenina de nivel que pasará por Berlín. Jessica Chastain llegará como protagonista de ‘Dreams’, el nuevo filme del mexicano Michel Franco, que compite por el Oso de Oro con un análisis de cómo el poder y los privilegios pueden corromper.

Mientras que Marion Cotillard será la reina de las nieves en una libre adaptación del cuento de Hans Christian Andersen con el que la realizadora francesa Lucile Hadzihalilovic también participa en la competición oficial.

Una competición que tiene un nombre destacado de entre los 19 filmes elegidos para luchar por el prestigioso Oso de Oro: Richard Linklater con su esperada nueva película, ‘Blue Moon’.

El cineasta británico se ha rodeado de Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale o Andrew Scott para contar la historia de Lorenz Hart, uno de los grandes letristas de musicales de Broadway, autor de temas como ‘Blue Moon’, ‘The Lady Is a Tramp’ o ‘My Funny Valentine’.

El surcoreano Hong Sangsoo, uno de los habituales de la Berlinale, competirá con ‘Geu jayeoni nege mworago hani’ (‘What does that Nature Say to You’) y el rumano Radu Jude con ‘Kontinental ’25’, filme con el que tratará de repetir el Oso de Oro que logró en 2021 por ‘Un polvo desafortunado’.

La francesa Léonor Serraille (‘Ari’) y sus compatriotas Hélène Cattet y Bruno Forzani (‘Reflet dans un diamant mort’) son otros de los cineastas de la competición, así como el noruego Dag Johan Haugerud (‘Dreams (Sex Love)’) o la guionista británica Rebecca Lenkiewicz en su debut en la dirección con ‘Hot Milk’.