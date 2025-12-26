Proyecto textil internacional rinde homenaje a los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral

Bajo el nombre “El costurero de la Mistral” se reunieron durante nueve meses, personas de distintos países para reflexionar a través del textil en torno a la figura de la poeta Gabriela Mistral.

El resultado fueron piezas textiles creadas por artistas de distintas partes del mundo, en torno a algún aspecto de la vida de la poeta.

La idea, impulsada por la iniciativa “Mil agujas por la dignidad”, coordinada por la investigadora chilena Karen Rosentreter Villarroel, se enmarcó en los 80 años de la recepción del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral.

Facetas de Mistral

Las participantes asistentes a los talleres previos, pudieron aprender y reconocer la importancia de las múltiples facetas culturales de la autora.

Para ello se realizó una convocatoria abierta, que permitió conformar el costurero. Una vez reunido el grupo, se llevaron a cabo tres encuentros online dedicados a reflexionar en torno a libros, documentales e hitos relevantes en la vida de Gabriela Mistral.

Además, se realizó un plenario abierto, donde las participantes compartieron reflexiones vinculando la vida de la escritora con problemáticas y sucesos actuales.

Durante los nueve meses de trabajo, cada integrante creó una obra textil utilizando diversas técnicas, para expresar lo aprendido y vivido en estas sesiones. Además, otras mujeres realizaron videos con lecturas de poemas y escritos de Gabriela Mistral.

Algunas participaron también en la sección “Cartas a Gabriela”, donde pudieron compartir sus sentimientos frente a experiencias actuales y construir, desde la imaginación y la escritura, una conversación contemporánea con la poeta.

A través de puntadas y voces provenientes de distintos territorios -Chile, Colombia, México, Canadá, Paraguay, Brasil, Argentina, España, Francia, Estados Unidos, entre otros-, el Costurero buscó generar un espacio de conversación, memoria y aprendizaje colectivo centrado en la vida y obra de Gabriela Mistral.

Seis años de Mil agujas por la dignidad

El 7 de diciembre de 2025 se cumplieron seis años de la gran manifestación textil por los derechos humanos en América Latina: Mil Agujas por la Dignidad. A esta protesta de las agujas se sumaron personas y creadoras textiles de 83 localidades alrededor del mundo, quienes expresaron, mediante sus obras y tendederos textiles, sus convicciones, memorias y anhelos por la tan necesaria justicia social en nuestro continente.

Con el paso del tiempo, Mil Agujas por la Dignidad se consolidó como una plataforma y comunidad activa de artivismos textiles.

Hasta hoy se han impulsado más de 50 convocatorias, más de 40 programas de conversación con especialistas del ámbito textil y más de 3.000 publicaciones de proyectos. Todas estas instancias han sido autogestionadas y gratuitas, con el propósito de democratizar los espacios culturales y ofrecer oportunidades reales de difusión y reconocimiento a creadoras textiles de diversas nacionalidades, sin importar si cuentan con formación artística o cuáles son sus años de experiencia.

Sociopolítico

Uno de los motores principales del proyecto es promover obras con sentido sociopolítico, que permitan denunciar injusticias, pero también sembrar esperanza en medio de los tiempos complejos que atraviesan los territorios latinoamericanos.

Con motivo del aniversario su directora, Karen Rosentreter Villarroel, expresó:

“Solo me queda agradecer a todas las voluntades que, de manera tan generosa, creen en los llamados que se activan desde esta plataforma; a las hermosas redes y afectos que he ganado en el camino, a quienes acompañan con cariño y respeto y, sobre todo, a quienes, con sus acciones, encarnan las convicciones que proclaman sus poderosos bordados. Gracias a ustedes, esta comunidad sigue creciendo, como un grito tejido de artivismos textiles en favor de la cultura de los derechos humanos”.