Un “fuego” bioluminiscente encendió el Archipiélago de Humboldt

En un hallazgo significativo para la oceanografía local, el Laboratorio de Oceanográfico Desértico Costero (LODEC) del Centro Científico CEAZA ha monitoreado la presencia del inusual organismo marino planctónico Pyrosoma atlanticum en las aguas del Archipiélago de Humboldt, específicamente frente a la Isla Chañaral de Aceituno.

El hallazgo registrado en octubre de 2025 y que persiste hasta la fecha, ocurrió durante las campañas oceanográficas rutinarias o “serie de tiempo” de monitoreo oceanográfico que el Centro Científico CEAZA mantiene en la zona. El Pyrosoma, cuyo nombre significa literalmente “cuerpo de fuego”, forma parte del zooplancton gelatinoso y es conocido por su notable capacidad de emitir luz luminiscente, creando un espectáculo natural que no es frecuente en aguas costeras.

De hecho, los únicos registros en Chile de 2004 ocurren en océano abierto, mientras que en Perú se observaron solo en la región tropical y recién en 2023.

Fascinante organismo

“Durante el monitoreo del océano costero que llevamos a cabo desde 2021, pudimos registrar y obtener ejemplares de estos fascinantes organismos sólo durante 2025”, y estamos indagando qué factores gatillaron su inusual ocurrencia, explicó Pablo Gorostiaga, profesional a cargo de las campañas oceanográficas de LODEC, quien realizó el hallazgo inicial junto a Don Luis González, de “Turismo Orca”, pescador y operador turístico local.

Los Pyrosoma forman parte del zooplancton gelatinoso y son conocidos por su capacidad de bioluminiscencia y sus altas tasas de alimentación sobre pequeñas partículas suspendidas en el agua. En otros ecosistemas oceánicos, eventos de alta abundancia de Pyrosoma han mostrado potencial para modificar la estructura y relaciones ecológicas del plancton.

Su presencia frente a Chañaral de Aceituno es de especial interés debido a la dinámica ambiental del Sistema de la Corriente de Humboldt, un ecosistema altamente productivo y sensible a cambios en las condiciones físicas del océano.

Víctor Aguilera, investigador principal del LODEC y responsable de los sistemas de monitoreo físico-biogeoquímico del laboratorio, destacó la importancia de estos registros fortuitos dentro de la serie de tiempo del CEAZA.

“Estos hallazgos nos entregan pistas valiosas sobre la variabilidad ambiental y la conectividad biológica de los ecosistemas marinos. La presencia de Pyrosoma, frecuentemente asociada a aguas subtropicales o más cálidas, podría estar relacionada con anomalías de temperatura originadas en el Ecuador, o la influencia de masas de agua oceánicas distintas a las predominantes en la Corriente de Humboldt”, indicó Aguilera.

El CEAZA continuará analizando los datos oceanográficos y biológicos recopilados para contextualizar este hallazgo, con el objetivo de informar a la comunidad científica, las autoridades y los actores locales sobre la dinámica de este ecosistema clave para el manejo y la conservación marina en Chile.