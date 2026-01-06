Comienza rodaje película sobre migración venezolana en Chile

Este lunes comenzó el rodaje de la película “El ladrón de motocicletas”, una reversión del clásico italiano que pone en el centro la experiencia de la migración venezolana en Chile, en paralelo a los profundos cambios políticos y sociales que sacuden al mundo.

En medio de la crisis venezolana y la intervención norteamericana en curso, esta ópera prima del director Miguel Yilales producida por Elisa Eliash (Fiebre) y Clara Taricco (La Once) reinterpreta el espíritu del neorrealismo italiano para retratar la dignidad y las tensiones de la vida migrante en un contexto global convulso.

La película se está rodando con un elenco venezolano y chileno donde destaca el actor Ariel Mateluna en las llamadas “pequeñas Venezuelas” del centro de Santiago: barrios como Santa Isabel, Recoleta, espacios que concentran la vida cotidiana de la comunidad migrante venezolana en Chile.

Sinopsis

Douglas, un inmigrante venezolano en Chile, trabaja incansablemente como repartidor para sostener a su familia, aunque apenas tiene tiempo para compartir con ella.

Cuando le roban su moto, inicia junto a su hijo una búsqueda frenética por Santiago para recuperarla, reavivando su vínculo familiar.

Sin embargo, la desesperación lo empuja a una decisión límite: robar otra moto, quebrando definitivamente sus principios y la relación afectiva reconstruida durante el día.

Sobre el director

Miguel Yilales (Caracas, 1990) estudió Dirección Audiovisual en la Universidad Católica de Chile donde realizó el corto Residencia definitiva (2023) sobre una madre y un hijo venezolanos buscando asilo.

Con una formación en dirección y fotografía, Yilales apuesta por una estética híbrida entre documental y ficción, integrando actores profesionales y naturales incluido el joven talento de Cristhofer Angulo.

“El ladrón de motocicletas” es su ópera prima.

Las productoras

La película es producida por La Forma Cine, casa fundada por Elisa Eliash y Clara Taricco, que se especializa en proyectos cinematográficos innovadores y socialmente comprometidos.

Eliash, directora, guionista y académica UC, es reconocida por películas como “Fiebre” y “Aquí estoy, aquí no”, con diversos reconocimientos internacionales.

Taricco, productora argentina, ha trabajado en obras premiadas como “La Once” y “Los Niños” de Maite Alberdi. El proyecto cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reafirmando su relevancia cultural y su aporte a la diversidad en el cine chileno.