Acusan doble estándar de la derecha tras cancelación de Museo de la Memoria en Concepción

Un fuerte rechazo hubo en el mundo de la cultura y los derechos humanos a la decisión del Concejo Municipal de Concepción de cancelar el proyecto regional del Museo de la Memoria.

La medida ocurre en medio de tensiones entre el mundo de la cultura y las autoridades de derecha que asumieron en 2025, tanto en la gobernación regional como la alcaldía de la capital regional.

Estas incluyen el desfinanciamiento de la Corporación Cultural Artistas del Acero, el descabezamiento del Parque Museo Pedro del Río Zañartu y cambio en el festival REC.

Revocación de permiso

Este miércoles el Concejo, cuyo alcalde es el pastor evangélico Héctor Muñoz (Partido Social Cristiano), acordó revocar el permiso de construcción del Museo, que la misma entidad había autorizado de forma unánime en 2023, informó T13.

El proyecto contemplaba levantar un espacio destinado a resguardar y difundir la historia regional vinculada a los derechos humanos.

La resolución fue tomada por la mayoría de los miembros del concejo en una sesión donde se analizó en detalle la relevancia del proyecto y su impacto urbanístico dentro de la comuna. La decisión implica dejar sin efecto la autorización municipal que permitía la edificación del museo en un terreno que fue destinado originalmente para el proyecto en el Parque Bicentenario, según T13.

Se trata de una obra de 5.000 millones de pesos que iba a ser financiada por el GORE, cuya construcción fue aprobada en 2023 en el Parque Bicentenario de Concepción, y que debía estar lista en diciembre pasado.

Doble discurso

El hecho causó una fuerte repercusión a nivel local.

La Corporación Regional por la Memoria lamentó la decisión del Concejo y el alcalde, “que de esta manera revela su actitud ideológica y negacionista, faltando el respeto a las miles de víctimas de la Región del Bío Bío”.

Eso sin considerar “que además desprecia una inversión de mas de 7 mil millones de pesos para la comuna de Concepción, que como él y el Concejo saben, no pueden ser destinados a salud, vivienda o educación como le han hecho sentir a los penquistas“.

“Las organizaciones de derechos humanos reiteran que seguirán luchando por la construcción de un museo regional que recoja los dolorosos hechos acaecidos en la octava región”, indicó la Corporación.

“A mí me sorprende mucho el doble discurso que tienen las autoridades regionales, principalmente el alcalde, porque hace unas semanas atrás estábamos todos condenando la dictadura de Venezuela, ¿cierto?, a raíz de la caída de (Nicolás) Maduro. Y sin embargo la cuando hablamos de nuestra propia dictadura hay dobles discursos”, lamentó Paloma Zúñiga, seremi de Cultura del Biobio.

“Yo creo que tanto (el ex dictador Augusto) Pinochet como Maduro representan exactamente lo mismo, que tiene que ver con la violación a derechos humanos, son enemigos de la democracia, y yo creo que si vamos a a a ser rigurosos y fortalecer la democracia tenemos que hacerlo en todos sus contextos. Lamento mucho por las víctimas de violación a derechos humanos en Chile y en Concepción que están viendo esta situación, pero creo que es muy importante que seamos consecuentes, sobre todo quienes somos líderes políticos, cuando hablamos de cómo cuidamos la democracia, y que esa democracia la cuidemos independiente de quien sea el dictador. Estoy segura que si el pueblo venezolano quisiera hacer un Museo de la Memoria y Derechos Humanos, no estaríamos, nadie estaría en contra“.

“Vendetta política”

Carlos Soto, dirigente regional de SIDARTE, por su lado, afirmó que “no se entiende, la verdad, el cambio de opinión del Concejo Municipal del 2023 a la fecha”.

“Lo único que demuestra en el fondo es que esos concejeros están votando simplemente por un calor político, en vez de realmente por los beneficios que traen los proyectos a la ciudadanía”.

“Memoria y cultura son cosas que faltan en esta región. Estamos hablando ya de una política que desde el gobierno regional se ha intensificado en desarmar espacios culturales, como por ejemplo el cuestionamiento a los recursos al teatro, el cierre de Artistas del Acero”.

El espacio del Museo de la Memoria “no solamente era un espacio de recuerdo a las atrocidades que ocurrieron en la región del Biobío en la dictadura, cosa que el Estado tiene que hacerse cargo, sin duda, desde la empatía con los familiares, y aquí fuera de un partidismo es, insisto, es una cuestión humana, pero también iba a ser un espacio que iba a tener galería de exposición, una sala de presentación, y nuevamente es la ciudadanía la que se ve mermada en torno a la calidad de vida que ofrecen estos espacios que ya tenían los recursos aprobados”.

“Para la filial Bio Bio de Sidarte, lo que demuestra en el fondo es una ignorancia, una indolencia de parte del Concejo Municipal, y lo que hace es también, al cambiar su opinión, es también demostrar en el fondo lo poco preparados que están estos concejeros, porque lo que hacen es en el fondo cambiar de opinión de un día para otro. Es lamentable”.

Además dijo que espera que “en alguna futura administración se pueda revertir, y desde esa sintonía también llamar a quienes propulsaron en algún momento el museo, de poder haber asegurado de pronto los recursos antes, porque claro, finalmente hay un tenor en la nación con respecto a los ejes políticos que se están dando hoy, que hace finalmente que en una especie de vendetta política se terminen destruyendo proyectos que en realidad justamente iban en beneficio de la ciudadanía y de la memoria de nuestra región”.

Repercusión en Santiago

El hecho además fue comentado en entidades de memoria en Santiago.

“Sin perjuicio de de desconocer esas motivaciones, sin perjuicio de de que por qué se volvió a revisar el el proyecto, me parece que que sigue sigue sin entender el país, en este caso, las autoridades de Chile, la importancia en la memoria histórica y la importancia de los derechos humanos, no solamente para la estabilidad democrática, sino que para la humanidad y la convivencia social”, dijo por su parte Marcelo Acevedo, presidente del sitio de memoria Estadio Nacional.

“Me parece que es una señal bastante equivocada, y que preocupa, además, lo que se viene para este año y para los próximos tres años. No entiendo cuáles fueron las razones de, primero, por qué se puso en discusión otra vez, si esto ya se había aprobado en el 2023, y segundo, el rechazo, cuál cuáles fueron las motivaciones del del rechazo”.

También advirtió que “todas estas políticas regresivas, lo único que apuntan, efectivamente, a ser un país más inhumano“.

De manera similar reaccionaron desde la Coordinación de la Red Nacional de Sitios de Memoria.

“Lo hemos dicho, y sostenemos, que sin una ley integral de Sitios, el derecho a la memoria estará siempre en peligro y en disputa. Lo que aquí ha ocurrido es una grave señal respecto de las garantías y responsabilidad de las decisiones tomadas por autoridades electas popularmente, porque lo hicieron investidas del poder que les dió la ciudadania, y revocar esas decisiones horadan la credibilidad institucional. Claramente rechazamos esta imposición que retrotrae acuerdos básicos en materia de derechos humanos”, expresaron a este medio.

“El Museo de la Memoria en Concepción se vincula a muchos años de trabajo, y es impresentable que los cambios de administración impliquen un ataque y retroceso en materia de memoria y derechos humanos, porque como se ha dicho la defensa y promoción de los derechos humanos es una obligación del Estado y sus instituciones, y no puede verse atacada por autoridades de un concejo municipal. Es francamente lamentable”.

Respuesta del alcalde

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, en tanto, defendió la decisión.

“Este debate fue por bastante tiempo, alrededor de diez años, y aquí se dejó claro que los procedimientos que se estaban realizando en cuanto a los permisos, en cuanto a la agilidad de cada procedimiento administrativo, no se hizo de la mejor manera”, argumentó.

Muñoz aludió a una investigación de los concejales José Piña, Miguel Berríos, Daniel Pacheco y Francisca Collipal, quienes hicieron consulta a Contraloría, “y obviamente también nuestra asesora urbanística, que nos señaló que obviamente todo el financiamiento cambió, quien iba a ejecutar posiblemente la obra también había cambiado, incluso había que traspasar el terreno, y todo eso generaba que el acuerdo que había del Concejo Municipal para la autorización del espacio público, ya incluso, en sí mismo, perdía validez”.

El edil señaló que “ya el proyecto no se puede realizar en este espacio público, no tiene ningún tipo de autorización para realizarlo”.

Asimismo, indicó que “cualquier otro museo de la memoria o cualquier infraestructura de estas características tiene que hacerse con una consulta ciudadana, de acuerdo a la ordenanza vigente”.

Inversión millonaria

También aludió al valor de la obra, al señalar que era “otro punto que genera conflicto en muchos concejales, la cantidad de dinero, teniendo en cuenta las urgencias de la región y en la ciudad de Concepción, que son importantes”.

“Estos recursos también están aprobados en el presupuesto nacional, a través de Cultura. Lo que queda ahora es que estos recursos también se puedan utilizar en la ciudad de Concepción a través de otras obras de cultura que sean en la ciudad. En eso estamos trabajando, y que, obviamente, tengan un beneficio más amplio y más transversal para la ciudad de Concepción”, agregó.

Frente a la consulta respecto a que algunos concejales plantearon que, más allá de lo técnico, había un tema político detrás de estas decisiones, respondió que “por supuesto que esta también es una acción técnica y también es una acción política”.

“Creo que la ciudadanía, y lo que yo percibo en la calle, no está dispuesta a gastar siete mil millones en el Parque Bicentenario, un lugar que se usa para el REC, para un museo de la memoria. Sí, la memoria histórica va a seguir vigente, y el compromiso es que los memoriales que están en ese sector se puedan mejorar, se puedan arreglar, se pueda hacer alguna inversión”.

En ese aspecto, aludió al mismo el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción, bautizado en 2018 como “Carlos Contreras Maluje”, un militante comunista secuestrado y desaparecido por la DINA en 1976.

“Nunca hemos demostrado algo para cambiarle el nombre, por ejemplo, no estamos haciendo un acto de negación a lo que ha pasado anteriormente en la época difícil que tuvimos del año 1970 al año 1989, porque esto hay que recordar que es una época difícil, no solamente del 73 en adelante, sino que también desde Salvador a Allende en adelante, y esa es la idea que vamos a seguir con los memoriales activando y vamos a seguir trabajando en esa línea también como Ciudad de Concepción”.

De hecho, respecto al memorial de los Detenidos Desaparecidos, “la idea es que se mejore ese espacio, y la idea es que vamos a hacer una inversión, ya sea municipal o externa, eso lo vamos a hacer. Eso es un compromiso que tiene esta administración, porque nadie quiere desconocer la historia, eso no es así”, remató.