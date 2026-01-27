Inédito récord en 2026 para el audiovisual chileno de exportación

Chile aterriza en la Berlinale (EFM) con la selección de tres películas destacadas: “Hangar Rojo” de Villano producciones (Juan Pablo Sallato) en la sección Berlinale Perspective, una sección que le asegura ingresar a una vitrina clave del circuito internacional. La curatoría de este espacio destaca miradas autorales y propuestas que dialogan con el presente del cine mundial. La cinta es una coproducción entre Chile, Italia y Argentina, una alianza que amplía el potencial exportador de esta película.

También está entre las seleccionadas la ópera prima del director chileno Diego Fuentes, “Matapanki”, que hará su estreno en la sección Generation +14, una sección dedicada a cine con temáticas jóvenes desde perspectivas contemporáneas, abriendo espacios para propuestas formales y narrativas diversas dentro del panorama de Berlín.

Finalmente, cierra la selección la más reciente producción de la nominada al Oscar Maite Alberdi: “Un Hijo Propio”, que será parte de la selección Berlinale Special. El filme cuenta con la producción de Netflix y marca un hito en la carrera de la directora dos veces nominada al óscar y quien el Vanguard Award de Sundance en el año 2024. Esta premiere mundial la destaca entre otros cineastas consagrados y releva su carrera internacional.

Otro gran hito será la participación en Berlín de “La Casa de los espíritus” en Berlinale special series, un espacio dedicado a títulos de alto perfil que combinan glamour de la alfombra roja, cine de género y series provenientes de distintos países. Como proyecto destacado, se presenta esta adaptación televisiva de la obra de Isabel Allende que cuenta con un equipo inédito de Showrunners: Fernanda Urrejola, Francisca Alegría y Andrés Wood, tres figuras clave del audiovisual chileno. Esta sección reúne 19 producciones de 15 países.

En la sección Berlinale Series Market destacan dos superproducciones: “Isla Oculta” dirigida por Rodrigo Susarte, producida por Pablo Diaz del Rio desde Rio estudios y protagonizada por Daniela Ramírez; y “Raza brava” creada por Hernán Caffiero

También en el competitivo escenario de industria, se suma la selección de los próximos proyectos de Fernando Guzzoni y Francisca Alegría y las próximas series de Juan Ignacio Sabatini y María Elena Wood en destacadas áreas de mercado.

Además de la inédita presencia en Berlín, los Premios Goya ofrecen otro escenario inédito: 3 nominaciones hacen un récord para Chile, que logra la candidatura de la multipremiada “La Misteriosa mirada del flamenco” en la categoría de mejor película iberoamericana, junto con Antonia Zegers candidata a mejor actriz por su rol en “Los Tortuga”; y cierra la coproducción chilena con la empresa Pájaro “Olivia y el terremoto invisible” nominada como animación.

Estas noticias se suman al reciente anuncio del Ministerio de las Culturas, las Artes el Patrimonio, de que Chile será el país invitado de honor en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, una noticia que refuerza la presencia de Chile en el que ya es el mercado Iberoamericano más importante del continente.

Para Cinemachile esta es una muestra más de una constante en la industria nacional. “Lo interesante es que Chile no celebra siempre uno o dos de sus talentos. Sino que muestra que está construyendo una verdadera industria al evidenciar nominaciones, ventas, circuitos de exportación internacional para todo tipo de producciones. Unitarios de cine, series, animación, documental, actores relevantes. Este no es tan sólo un logro en el mundo cultural. Es el resultado de la concatenación de políticas públicas de múltiples instituciones que han reforzado el surgimiento de una industria robusta con alta capacidad de exportación, generación de empleo y además con visibilidad para la marca país”, explica la directora de CinemaChile Alexandra Galvis.

“Como institución nos honra anunciar otra muy buena noticia para nuestro sector audiovisual: la participación de Chile como País Invitado de Honor en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) 2026.Este anuncio es una buena noticia para el sector y el país en general. La cultura y las industrias creativas no solo representan nuestra identidad y lo que somos; también son un sector clave para avanzar hacia un desarrollo económico, social y cultural más integral y sostenible”, afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán.