Baby Bandito y La Misteriosa Mirada del Flamenco destacan en la preselección de los Premios Platino

Los Premios PLATINO XCARET anuncian las preselecciones de su XIII edición. Veinte de los veintitrés países iberoamericanos cuentan con obras preseleccionadas entre las 258 producciones escogidas para alzarse con los galardones en la gala que se celebrará el sábado 9 de mayo y tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en Riviera Maya.

En la categoría a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción aspiran a la nominación Denominación de origen (Tomás Alzamora), La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes) y Me rompiste el corazón (Boris Quercia M.).

50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, Baby Bandito II y Sin frenos hacen lo propio con el premio a Mejor Miniserie o Teleserie. Las preselecciones a Mejor Dirección quedan repartidas entre Diego Céspedes (La misteriosa mirada del flamenco) y Tomás Alzamora (Denominación de origen).

Para el galardón cinematográfico a Mejor Interpretación Femenina están preseleccionadas las actrices Luisa Maraboli Barrientos (Denominación de origen) y Paula Dinamarca (La misteriosa mirada del flamenco), mientras que en el de Mejor Interpretación Masculina lo están Daniel Muñoz (Me rompiste el corazón) y Matías Catalán (La misteriosa mirada del flamenco). Marcela Salinas (Kaye) y Paola Lattus (Sariri) figuran en la preselección a Mejor Interpretación Femenina de Reparto, mientras que para su equivalente masculino encontramos a Juan Cano (Patio de chacales) y Pedro Muñoz (La misteriosa mirada del flamenco).

En la categoría Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie están preseleccionadas Amparo Noguera (Baby Bandito II) y Javiera Contador (Sin frenos) mientras que Felipe Londoño (Sin frenos) y Nicolás Contreras (Baby Bandito II) son los candidatos a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie. Por su lado, Luz Valdivieso (Sin frenos) y Mariana Loyola (Baby Bandito II) son precandidatas a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie, mientras que Marcelo Alonso (Baby Bandito II) y Rodrigo Bastidas (Sin frenos) están preseleccionados a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie.

Diego Céspedes (La misteriosa mirada del flamenco) y Tomás Alzamora y Javier Salinas (Denominación de origen) son los precandidatos al Premio a Mejor Guion. En la categoría Mejor Música Original se postulan Álvaro Henríquez (Me rompiste el corazón) y Pablo Ilabaca (31 Minutos Calurosa Navidad) mientras que en la de Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie se encuentran Ángela Acuña (Sin frenos) y Miguel Miranda y José Miguel Tobar (Baby Bandito II).

En la categoría de Mejor Película Documental resultan preseleccionados Al sur del invierno está la nieve (Sebastián Vidal), Nada es como antes (Sebastián Pereira) y Sincronía (Caro Bloj). 31 Minutos Calurosa Navidad (Álvaro Díaz y Pedro Peirano), Denominación de origen (Tomás Alzamora) y Los People in the dragon (Pablo Greene) figuran como precandidatas a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción.

Como Mejor Ópera Prima, las obras preseleccionadas son La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes) y Patio de chacales (Diego Figueroa). Asimismo, Denominación de origen (Tomás Alzamora) y Kaye (Juan Cáceres) se postulan en la categoría de Premio al Cine y Educación en Valores.

En las categorías técnicas están preseleccionados Bernardita Baeza (La misteriosa mirada del flamenco) y Nicolás Oyarce (Denominación de origen) a Mejor Dirección de Arte; Angello Faccini (La misteriosa mirada del flamenco) y Benjamín Echazarreta (La ola) a Mejor Dirección de Fotografía; Soledad Salfate (La ola) y Valeria Hernández, Nicolás Venegas, Tomás Alzamora (Denominación de origen) a Mejor Dirección de Montaje; Cristián Mascaró (31 Minutos Calurosa Navidad) y Roberto Zúñiga y Roberto Espinoza (Al sur del invierno está la nieve) a Mejor Dirección de Sonido; Juan Olivares y Natasha Schmied (Patio de chacales) y Santiago Svirsky y VFX Boat (Oro amargo) a Mejores Efectos Especiales; Muriel Parra (La ola) y Pau Aulí (La misteriosa mirada del flamenco) a Mejor Diseño de Vestuario; y Carolina Fernández (La ola) y Michelle Cervera (Oro amargo) a Mejor Maquillaje y Peluquería.

En esta misma línea están preseleccionados Jorge Zambrano (Baby Bandito II) y Sebastián Muñoz (Sin frenos) a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie; Felipe Alba, Mauricio Veloso y M.I Littin Menz (Baby Bandito II) y Manuel García (Sin frenos) a Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie; Anabela Lattanzio y Josefina Llobet (50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa) y Santiago Parysow (Baby Bandito II) a Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie; Miguel Hormazábal (Baby Bandito II) y Roberto Espinoza (Sin frenos) a Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie; Muriel Parra (Sin frenos) y Pilar Calderón y Francisca Román (Baby Bandito II) a Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie; y Michelle Cervera (Baby Bandito II) y Pamela Pollak (Sin frenos) a Mejor Maquillaje y peluquería en Miniserie o Teleserie.

Durante la gala también se concederá el Premio PLATINO de Honor que, en otras ediciones, ha recaído sobre personalidades destacadas del audiovisual iberoamericano, como han sido Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga. Igualmente, y como en cada edición, se entregarán también los Premios del Público a Mejor Película Iberoamericana, a Mejor Interpretación Masculina, a Mejor Interpretación Femenina, a Mejor Miniserie o Teleserie, a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

En esta fase, realizada por EGEDA y FIPCA en colaboración con las asociaciones de productores y las Academias de Cine iberoamericanas, los países con mayor cantidad de títulos preseleccionados han sido España (34), México (34), Argentina (22), Brasil (22) y Portugal (19). En categorías para largometrajes, el mayor número de títulos lo ostentan España (20), México (20), República Dominicana (16), Portugal (15) y Argentina (14); en categoría para miniserie o teleserie, los países que más títulos agrupan son España (10), México (9), Argentina (8), Colombia (7) y Brasil (6); mientras que en la categoría Series de Larga Duración, los países participantes son México (5), España (4), Brasil (2), Colombia (1), Estados Unidos (1) y Paraguay (1).

Al anuncio de las preselecciones lo sucederá, próximamente, la selección de veinte obras o profesionales por categoría de las que, finalmente, se extraerán cuatro finalistas que competirán en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en Riviera Maya, por alzarse con el galardón en la gala que se celebrará el 9 de mayo.

La tendencia al alza del número de producciones participantes es muestra de la favorable situación del audiovisual iberoamericano, que se erige con seguridad y constancia como uno de los sectores clave en la producción de cine y series a nivel internacional. Tras los 812 estrenos iberoamericanos de 2021, el crecimiento y la paulatina recuperación pospandémica de la industria quedaron evidenciados con las 994 obras estrenadas en 2022, las 1.121 producciones de 2023, las 1.196 obras estrenadas en 2024 y los 1.208 títulos de 2025, de entre los cuales entre las cuales 590 son largometrajes de ficción, 416 son largometrajes documentales, 18 son largometrajes de animación, 158 figuran como miniseries o teleseries y 26 son series de larga duración.