FOJI cierra el 2025 con la mayor cobertura a nivel nacional de los últimos cuatro años

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) concluyó el año 2025 tras un periodo de intensa labor, consolidando su rol como una de las principales plataformas de acceso a la educación musical de excelencia en el país, según informó la entidad.

Durante este ciclo, la comunidad FOJI alcanzó un total de 1.343 becados y becadas a lo largo del territorio nacional, cifra que representa la mayor cobertura registrada en los últimos 4 años. Asimismo, en coherencia con su misión de llevar la música docta a todos los rincones de Chile, el programa tuvo presencia en 44 comunas distintas, nueve más que en 2024, abarcando la totalidad de las regiones.

A lo largo del año se desarrollaron 123 conciertos, 22 intervenciones musicales del Programa Músicos Solidarios y 19 actividades comprometidas junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, entre ellas el Día de los Patrimonios, el Mes de los Públicos y diversas instancias conmemorativas. En conjunto, estas acciones convocaron a 76.168 personas, constituyendo la audiencia más alta alcanzada por la Fundación en los últimos cuatro años.

En materia pedagógica, la institución llevó a cabo 3.166 ensayos orquestales, 7.263 clases de la Escuela de Orquestas y 73 capacitaciones de distinta naturaleza, fortaleciendo tanto los procesos formativos de niños, niñas y jóvenes como el desarrollo profesional de instructores, directores de orquesta y compositores a nivel nacional. Paralelamente, se impulsó la creación de 6 nuevas orquestas locales mediante los Fondos Concursables de Orquestas Comunales, se reforzó el trabajo de 18 agrupaciones existentes y se concretaron seis encuentros y festivales, contribuyendo al crecimiento musical en los territorios.

Desde el ámbito del apoyo técnico, la Central de Instrumentos facilitó el préstamo gratuito de 145 instrumentos, mientras que el Archivo Musical gestionó el envío de 1.670 partituras a lo largo de todo Chile. En tanto, el área psicosocial otorgó 182 becas sociales y desarrolló 2.157 intervenciones individuales junto a 100 acciones grupales en distintas zonas del país, reafirmando un enfoque integral de acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Estos resultados dan cuenta de que el 2025 fue un periodo de consolidación y expansión significativa para la Fundación, reflejado en una mayor presencia territorial, el crecimiento sostenido de beneficiarios y audiencias, y el fortalecimiento de sus dimensiones formativas, artísticas y sociales.

FOJI reafirma así su compromiso con el acceso equitativo a la educación musical integral, la descentralización de la música docta, el trabajo colaborativo y el desarrollo cultural del país, lineamientos que continuarán guiando su quehacer durante 2026, año en que la institución conmemora sus 25 años de trayectoria.