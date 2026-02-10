Compañía chilena Silencio Blanco estrena en Noruega su nueva obra “Cabeza de Elefante”

La compañía chilena Silencio Blanco estrena este martes en Noruega su nueva obra “Cabeza de Elefante”.

Inspirada en una historia real, Cabeza de Elefante pone en escena a un hombre que transita una enfermedad que afecta progresivamente su memoria, construyéndose como una metáfora profunda y delicada sobre la memoria y el olvido. A partir de la figura ancestral del elefante —animal de memoria infinita—, la obra se pregunta qué ocurre cuando recordar deja de ser posible: qué se pierde, qué permanece y quiénes somos cuando los recuerdos comienzan a desvanecerse.

En este nuevo montaje, Silencio Blanco profundiza la línea de investigación escénica que ha caracterizado su trayectoria, desplazando el foco desde la memoria colectiva hacia la memoria individual. A través de la manipulación de marionetas, una poética visual sensible y un lenguaje escénico sin texto, la obra invita al público a recorrer el viaje íntimo de un hombre que olvida, abriendo preguntas sobre la pérdida, el cuidado y la fragilidad de la memoria en el mundo contemporáneo.

“Luego de habernos enfocado en personajes particulares y universales, en oficios chilenos que se pierden o tragedias que se pasan por alto, nos parece tremendamente desafiante e interesante esta vez adentrarnos en la memoria individual y, desde ahí, hablar de la existencia”, señala Dominga Gutiérrez, productora creativa de la compañía.

Cabeza de Elefante tendrá su estreno internacional el 10 de febrero de 2026 en Figurteatret i Nordland, con funciones posteriores en Oslo, y su estreno en Chile está contemplado para el 9 de abril de 2026 en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Cabeza de Elefante es coproducida por Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre, Stamsund) y HetLab Hasselt (Bélgica).

Además cuenta con el financiamiento del Fondo de Artes Escénicas en su línea Creación – Convocatoria 2025 y es parte del Plan de Gestión de la Compañía Silencio Blanco- apoyado por el Fondo de Artes Escénicas – Compañías de Trayectoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Ficha técnica:

Compañía: Silencio Blanco | Dirección artística: Santiago Tobar | Producción creativa: Dominga Gutiérrez | Elenco: Camilo Yáñez, Marco Reyes, Karin Mayorinca, José Calderón | Diseño sonoro y composición musical: Ricardo Pacheco | Asesoría en iluminación: Paulo Letelier | Equipo de Gestión: Dominga Gutiérrez, Camila Casanova, Macarena Carvajal | Encargada de Comunicaciones: Francisca Yévenes Apoya: Fira de Titelles de Lleida, Kragujevac Theater for Children and Youth, Loica Cultura & Comunicación| Patrocina: Centro Cultural Estación Mapocho