Lanzamiento “El círculo encantado y otras obras de teatro infantil” de Mónica Echeverría

Sala América, Biblioteca Nacional, Alameda 651, Metro Santa Lucía.

7 de marzo – 12:00 horas.

El libro reúne la dramaturgia infantil de Mónica Echeverría, figura clave del teatro chileno y fundadora del Teatro Ictus. Textos donde la fantasía, el juego y la imaginación dialogan con las experiencias de la infancia y las preguntas del mundo social.

La actividad contará con los comentarios de María Izquierdo y Consuelo Castillo, la moderación de Florencia Martínez y una presentación musical de Chicoria Sánchez y Purreira.