Realizan flotada fluvial por Río San Pedro-Calle Calle en oposición a proyecto de salmonicultura

El día sábado 7 de febrero se realizó en Valdivia una masiva manifestación ciudadana convocada por el movimiento “Río San Pedro sin salmoneras” para mantener libre al Río San Pedro – Calle Calle de la industria salmonera y específicamente del proyecto de Salmones Antártica S.A. que quiere instalarse en el Río San Pedro, en la comuna de Los Lagos.

El exitoso recorrido fue realizado desde la playa de Collico hasta el sector del ex Helipuerto en la costanera de Valdivia. Participaron más de 100 embarcaciones que recorrieron las aguas del Río – Calle Calle.

La actividad tuvo la participación de movimientos sociales que defienden las aguas, la naturaleza, la biodiversidad y el medioambiente, colectivos y familias de diversas comunidades y territorios de la Región de los Ríos. Además, estuvo la alcaldesa de Valdivia Carla Amtmann, el diputado Matías Fernández y la Consejera Regional Camila Mattar, quienes se comprometieron con la comunidad y el movimiento ciudadano a activar con mayor fuerza un apoyo político transversal a la defensa del Río.

El Río San Pedro, ubicado en la Región de Los Ríos, es uno de los ecosistemas fluviales más importantes del país, reconocido por su biodiversidad, su valor cultural y su rol en el turismo sustentable. Es el Río más diverso en peces nativos de todo el país y ha sido el escenario de grandes hazañas como el Riñihuazo. Hoy, este patrimonio natural está gravemente amenazado por un proyecto de piscicultura de la empresa Salmones Antártica S.A. vulnerando derechos fundamentales de comunidades indígenas que habitan en terrenos aledaños a donde pretenden instalarse y amenazando con contaminar la zona más prístina de toda la cuenca del Río Valdivia. Existe denuncia de delito ambiental por destrucción de patrimonio paleontológico de fósiles de plantas de 39 millones de años.

El Movimiento “Río San Pedro sin salmoneras” persevera en el imperativo por la defensa y protección del Río, e invitan a seguir sus redes sociales para sumar más apoyo por lo que significa para un buen vivir de la comunidades, los territorios, el turismo sustentable y la economía local.