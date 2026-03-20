“Sentimientos”, la obra que revisita debate sobre la en sexualidad adolescente y juicio mediático

Una nueva puesta en escena de Sentimientos llega a Mori Bellavista, retomando un caso que marcó la discusión pública en Chile y que hoy vuelve al teatro desde una mirada crítica sobre la violencia social y mediática hacia mujeres jóvenes.

Con una dramaturgia directa y sin concesiones, la obra sitúa en el centro de su relato a una adolescente cuya vida íntima se ve abruptamente expuesta al juicio público tras un hecho que irrumpe violentamente en su privacidad.

A partir de esa premisa, la obra indaga en los mecanismos de control y vigilancia que la sociedad ejerce sobre los cuerpos femeninos, así como en las dinámicas de violencia simbólica y mediática que se amplifican en la cultura digital.

El montaje, dirigido por María José Pizarro y presentado por el Colectivo CTM, se presentará entre el 19 de marzo y el 18 de abril, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas, proponiendo una reflexión incómoda y necesaria sobre la viralización, la intimidad y el control social sobre la sexualidad femenina.

“Para mí como esta obra es una comedia negra, entonces nosotros lo tomamos también desde ese lugar”, expresa la directora.

En ese sentido, a través de este montaje no busca “dar un discurso correcto respecto a la situación, sino que te abre una serie de posibilidades de las cuales uno como espectador puede o no tomar partido”.

La obra, escrita por Carla Zúñiga, toma como punto de partida un episodio real que alcanzó gran notoriedad pública y mediática, transformándose en un símbolo de cómo operan los juicios sociales, la exposición digital y la violencia de género en contextos adolescentes.

“Nosotros como compañía trabajamos como un lenguaje específico que tiene que ver con el teatro físico y el cuerpo, cómo los cuerpos hablan sin siquiera habla. Entonces, cómo esas imágenes también nos van contando y nos van relatando otras capas que a lo mejor no podemos ver como quizás en otros montajes. Nosotros trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con el expresionismo, con el teatro físico, componer el cuerpo como primer narrador antes que cualquier otra cosa”, menciona la directora.

A ello se suma un trabajo visual donde la iluminación y las proyecciones construyen atmósferas.

“Como estoy durante todo el proceso de investigación con los actores y las actrices, entonces conozco muy bien la obra y sé lo que quiero hacer con la iluminación, como sé qué es lo que quiero destacar y cómo lo quiero hacer. Entonces, para eso ocupo una iluminación convencional que es con los focos de la sala, pero también lo hago a través de los proyectores, que en este caso estamos trabajando con dos proyectores”, agrega María José Pizarro.