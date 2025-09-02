Concierto sinfónico gratuito en Ñuñoa

Teatro California, Av. Irarrázaval 1564, Ñuñoa.

Jueves 4 de septiembre – 19:00 horas.

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile celebra las Fiestas Patrias con el concierto “Sinfónico de Primavera” a cargo de 71 jóvenes músicos de entre 14 y 18 años.

La Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana de FOJI se presentará con un repertorio excepcional que reúne obras fundamentales del repertorio universal junto a composiciones chilenas de gran valor.

Este concierto será el segundo de la temporada 2025 de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM) bajo la dirección del maestro Jaime Cofré. Quienes asistan al concierto podrán disfrutar de un repertorio que incluye obras clásicas, como la célebre Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert, considerada una de las composiciones más emblemáticas del romanticismo europeo.

También se interpretarán obras del repertorio latinoamericano como los Tres Aires Chilenos de Enrique Soro, obra que rescata elementos de la música tradicional folclórica nacional y los lleva al lenguaje sinfónico.

Programa

– Jaime Cofré, Partida al Sur sobre temas de Victor Jara y Violeta Parra

– Enrique Soro, Los Tres Aires Chilenos

– Ludwig van Beethoven, Obertura Coriolano, opus 62

– Franz Schubert, Sinfonía, D.759, en si menor “Inconclusa”