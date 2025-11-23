Lanzamiento del fotolibro “La aldea sí es global”

Flach Galería, Villavicencio 301, Barrio Lastarria, Santiago.

Viernes 12 de diciembre – 19:00 horas.

Esta obra de Ximena Hinzpeter ganó un Fondart de Creación Artística.

“Mi trabajo anterior era precisamente sobre gente de clase baja y ahora incorporo en este libro a la clase alta, del hemisferio norte, desarrollado, para mostrar que somos todos iguales. Una raza humana, familia, hermanos. La desigualdad, terriblemente dolorosa es, por un momento, dejada a un lado en este libro, para concentrarnos en lo que nos une, en lo que nos hace iguales, porque así podemos ayudarnos. Y es que ayudar a un desconocido no es lo mismo que ayudar a un hermano”, expresa.

En “La aldea sí es global”, Ximena Hinzpeter expone las similitudes de personas retratadas en distintos escenarios. Rostros que miran el lente desde Nueva York, Cartagena, Londres, Algarrobo, Roma, Arica, Chicago, Santiago, Miami, Barcelona, Punta Cana, Zapallar, Moorea, Viña del Mar, París, Valparaíso y Dorset.

De sus fotografías se ha dicho que son incómodas, pero ella señala que “no sé si lo son, pero leo bastante eso de la verdad incómoda o la estruendosa mirada de Ximena Hinzpeter. No entiendo por qué, así es que como yo veo a la humanidad. La mía es fotografía de autor y el sello es la autenticidad, la verdad del que está retratado, que le dice a quién lo mire: ‘oye tú acaso puedes quererme así tal como yo soy’”.

Y sobre el proceso que dio vida a “La aldea sí es global”, detalla que “consistió en revisar las 300 mil fotos o más que tengo en mi i-Cloud y buscar similitudes. El fotógrafo Jorge Brantmayer, que es un gran editor fotográfico, me ayudó a escoger los fotomontajes”.