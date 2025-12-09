Encuentro “Librería espacio cultural” en Palacio Pereira

Palacio Pereira, Huérfanos 1515, Santiago.

Jueves 11 de diciembre – 9:00 a 13:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

El encuentro “Librería como espacio cultural: diálogos y experiencias en torno al libro y el rol librero” está dirigido a personas a cargo de librerías físicas o virtuales, gestores culturales interesados en proyectos de comercialización del libro, editores y a todas aquellas personas interesadas en el rol cultural de las librerías.

El encuentro contará con la charla magistral de Verónica Mendoza, actual directora de la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara de México, quien reflexionará sobre el rol de las librerías en Latinoamérica y los desafíos que enfrentan para su sostenibilidad.

Además, en el Diálogo: Librería espacio cultural se presentarán tres proyectos libreros: Cerro Letras, librería popular de Cerro Navia; Librería Qué Leo de Tobalaba y Proyección, librería y centro social de Santiago Centro; para cerrar con una charla sobre innovación para el sector librero a cargo de Alberto Ferreira, ejecutivo de Fomento y Adopción Tecnológica. Chile Creativo.

Programa

9:00

Acreditación

9:15 a 9:30

Palabras de bienvenida

9:30 a 10:30

Charla magistral

Verónica Mendoza, México

Directora de la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. Formó parte de la FIL de Guadalajara, donde se desempeñó como directora de expositores y profesionales. En 2015 fundó Base Tres, empresa dedicada al desarrollo de la industria editorial, entre cuyos proyectos destacan la creación de la FILUNI de la UNAM

10:30 a 11:00

Café

11:00 a 13:00 | Charlas y experiencias

Diálogo: Librería espacio cultural

¿Qué diferencia a una librería de otra? ¿Qué elementos se conjugan para que un negocio librero se convierta en un espacio de encuentro y participación?

Pamela Bravo, Librería Cerro Letras. Cerro Navia

Anita Barra, Librería Qué Leo. Tobalaba

Daniela Vargas, Librería y Centro social Proyección. Santiago.

Charla:

Más allá del mostrador: cómo la tecnología puede potenciar la cultura del libro

¿Puede un sector tan tradicional como una librería transformarse mediante nuevas tecnologías? ¿Qué desafíos enfrentan? ¿Pueden convivir las librerías digitales y físicas?

Alberto Ferreira, ejecutivo de Fomento y Adopción Tecnológica. Chile Creativo