Muestra “Bitácora de la Orilla” en Puerto Varas

Galería Bosque Nativo, Vicente Pérez Rosales 1305 y 1309, Puerto Varas

Del sábado 13 de diciembre al 17 de enero.

Martes a viernes: 10:00–14:00 y 15:00–18:30 horas. Sábado y lunes: 10:00–14:00horas. Domingo: cerrado.

Cierre por vacaciones: 23 de diciembre de 2025 – 5 de enero de 2026

“Bitácora de la Orilla” es la nueva exposición de Verónica Astudillo Águila, artista visual y Premio Regional Los Lagos a Artista que Difunde y Salvaguarda el Patrimonio 2022.

La muestra reúne 50 acuarelas realizadas in situ, 12 dibujos a pastel sobre papel reciclado y una obra en gran formato. El conjunto se construyó a partir de observación directa, caminatas por la orilla y registro audiovisual que permiten documentar algunos de los 111 tocones de alerce del bosque fósil declarado Santuario de la Naturaleza en 1978.

La exposición establece un diálogo con su obra previa “El Respiro del Paisaje” —exhibida en Puerto Varas, Puerto Montt y el Museo de Arte Moderno de Chiloé— y profundiza el estudio del paisaje de Pelluhuín, marcado por los tocones de alerce de 48.000 años que emergieron tras el terremoto de 1960.

Verónica Astudillo Águila, creadora del proyecto Archipiélago Visual —una plataforma interdisciplinaria dedicada desde 2014 a interpretar el patrimonio natural, cultural y arqueológico del sur de Chile— comenta la importancia y cómo fue realizar esta investigación en el sitio geopatrimonial de Punta Pelluco :

“Registrar este paisaje implica convivir con su transformación. La marea, el oleaje y la luz modifican continuamente a estos antiguos alerces. La obra intenta recoger esa experiencia cambiante. Además, de rescatar el geopatrimonio de una zona como Punta Pelluco con obras que traen al presente lugares milenarios, tal como emergieron los tocones de alerce hace 65 años”, afirma.

La exposición incorpora una instalación creada por estudiantes de séptimo básico de la Escuela Básica de Pelluco, trabajo desarrollado en el marco de un proceso educativo que la artista ha impulsado en el territorio durante el último año.

Además, se suma un paisaje sonoro del lugar realizado por Miguel Conejeros, que mezcló los sonidos de la orilla de Pelluhuín con cantos de Isidora Susaeta junto al poeta Juan Paulo Huirimilla, quien además colabora con textos poéticos y una asesoría histórica sobre los pueblos originarios en el sector.

Territorio, memoria y continuidad creativa

La exposición “Bitácora de la Orilla” es resultado de un proceso de observación que abarca varios años en Pelluhuín, espacio donde convergen vestigios de bosques milenarios, huellas de megafauna del Pleistoceno tardío y relatos asociados a la recolección de orilla y la memoria local. Este entorno —marcado por colores como limo glaciar, greda cenicienta y sedimentos arrastrados por ríos lentos— configura una paleta que la artista traduce en ocres, verdes soleados, azules lavados y negros erosionados por la lluvia y el viento.

“La paleta de colores nace del territorio: ocres del limo glaciar, negros corroídos por la lluvia, verdes soleados y azules desaguados por la marea. No son colores inventados, son colores encontrados”, comenta el poeta Juan Paulo Huirimilla.

La muestra se articula y suma con las etapas que han dado forma a Archipiélago Visual: Imaginario Precolombino (2014), Turba (2015), La Poética del Paisaje (2018) y El Respiro del Paisaje (2023–24).

Este proyecto reúne a artistas, poetas, científicos, historiadores, antropólogos y músicos que colaboran en la construcción de una lectura estética, histórica, poética y sonora del territorio.

Por la iniciativa de Archipiélago Visual, la artista Verónica Astudillo Águila recibió el Premio Regional Los Lagos a Artista que Difunde y Salvaguarda el Patrimonio en 2022, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.