Feria de Arte Sur-Venir en Puerto Montt

Museo Histórico Juan Pablo II, Avenida Diego Portales 977, Puerto Montt

Jueves 18 al sábado 20 de diciembre.

Este es un punto de encuentro, intercambio y comercialización inédito en la Región de Los Lagos entre los/as artistas visuales, fotógrafos/as y diseñadores/as y el público.

Durante tres días, las y los visitantes podrán adquirir piezas únicas de arte, fotografía y diseño a precios convenientes y de manera directa con sus autores/as, seleccionados mediante convocatoria abierta, que estarán en 24 stands.

En paralelo, se desarrollarán conversatorios con destacados invitados nacionales vinculados a las artes visuales, conciertos y d.j. sets con destacados exponentes de distintos estilos y tendencias musicales de la región y la exposición “Visual Sur- Venir” que desde el 5 y hasta el 20 de diciembre reúne una selección de la obra de tres premios regionales y dos destacados invitados especiales de destacada trayectoria residentes en la región.

Ellos Rubén Schneider y Berta Ayancán, premios regionales de pintura; junto a Rodrigo Múñoz, también premio regional por su trabajo en fotografía. Los invitados especiales de la región, a su vez, son Marcelo Paredes y Aníbal Rocha, ambos destacados y reconocidos artistas visuales del territorio.

En cuanto a los invitados nacionales que participarán de los conversatorios destacan la artista visual Voluspa Jarpa, quien ha llevado su trabajo a importantes bienales del mundo, entre ellas la de Venecia; Javier Godoy, fotógrafo, director de StgoFoto y fundador de la galería FLACH; Gonzalo Ordóñez, “Genzoman”, uno de los más importantes referentes latinoamericanos de la ilustración fantástica; además la destacada galerista, fundadora de la feria de artes visuales ChaCo y actual Encargada Internacional de Artes de la Visualidad del MINCAP.

Por su parte, entre los invitados/as musicales destacan la conocida banda Bordemar, la también conocida intérprete y multiinstrumentista, Cata Efusiva, y su proyecto “Efu Singer Show, fusionando soul, rap y jazz. Junto a ellos/as los proyectos de música electrónica de “Hiena sin Faldas” y D.J. Weisser acompañarán los finales de cada jornada.

La Feria de Arte Su-Venir es producida por el Centro de Estudios Culturales Aplicados con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART), con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, el Museo Histórico de Puerto Montt Juan Pablo II y Centro de Interpretación Casa Pauly Oelckers.