El ciclo de cine en el Museo Artequin Viña del Mar

El ciclo de cine continúa con el cortometraje “Memoria de Árboles” en el museo Artequin Viña

Las funciones se realizarán los días 29, 30 y 31 de enero.

Continúa la programación cinematográfica en el museo Artequin Viña del Mar, con la exhibición de la serie de cortometrajes “Memoria de Árboles”, en colaboración con la productora chilena Tótem. Las funciones se realizarán los días 29, 30 y 31 de enero.

El establecimiento cultural ha seleccionado tres de los ocho capítulos de la serie, que rescatan la historia de diversas especies endémicas de nuestro territorio. Cada cinta presenta una narración en primera persona, en la que los propios árboles relatan su origen, condiciones de vida y explican su vínculo cotidiano con el ser humano. Esta propuesta busca generar una experiencia cercana con el público y con ello fomentar la valoración del entorno natural.

Las funciones incluirán a la palma chilena, endémica de la zona central y que actualmente está presente en la quebrada Kan Kan y el parque Quinta Vergara, el toromiro, ejemplar endémico de la isla Rapa Nui, actualmente extinto en estado silvestre, y el pimiento, una especie aromática que se puede encontrar en los alrededores del museo.

La serie fue dirigida por Santiago Serrano y Michel Toledo, productor y director de Tótem, la compañía con más de 9 años de trayectoria. Parte de su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, como el cortometraje Moungue, ganadora del premio Think – Film Impact Award en Cannes Docs en Marché du Film, uno de los mercados cinematográficos más importantes.

Las exhibiciones se realizarán los días 29, 30 y 31 de enero. Cada función cuenta con una duración de 90 minutos, con horarios que varían según el día, disponibles en el calendario del museo. Cuenta con entrada liberada y con inscripción previa en recepción.

Pueden encontrar más información en la web del museo www.artequinvina.cl y sus redes sociales @artequinvina.