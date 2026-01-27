Gilberto Gil regresa Chile con su gira de despedida Tempo Rei

7 de marzo en Movistar Arena

Las entradas están a la venta en Puntoticket.

Gilberto Gil, aclamado cantante y compositor brasileño, llegará a Chile con “TEMPO REI”, gira de despedida que celebra su ilustre carrera de seis décadas el 7 de marzo en el Movistar Arena. Las entradas están a la venta en Puntoticket.

Con más de 70 álbumes y nueve premios Grammy, Gil ha sido una figura central en la modernización de la música popular brasileña, fusionando estilos como el rock, reggae, bossa nova y samba, y contribuyendo al movimiento del tropicalismo junto a artistas como Caetano Veloso y Gal Costa.

Comenzó su carrera musical con el acordeón en la década de 1950, ha reinventado su sonido a lo largo de los años, incorporando diversas influencias y creando un catálogo que refleja la rica cultura brasileña. “TEMPO REI”, no sólo busca destacar su influencia como cantante y compositor, sino que también evoca su historia personal: su encarcelamiento durante la dictadura militar, su rol como ministro de Cultura y su reconocimiento académico.

Su legado incluye himnos como Aquele Abraço, símbolo de resistencia frente a la dictadura militar, y Andar com Fé, una celebración de la esperanza y la espiritualidad. A estos se suman clásicos como Esperando na Janela, Drão, Refazenda, Palco y Expresso 2222, todos reconocidos por su riqueza melódica y lírica.

Gilberto Gil ha sido un agente de cambio como ministro de Cultura de Brasil, impulsando políticas innovadoras que democratizaron el acceso al arte y la cultura. Su visión vanguardista sobre la tecnología, evidente en obras como Pela Internet, anticipó debates sobre globalización y cultura digital. Con una carrera que combina talento, compromiso y experimentación, Gil continúa siendo una de las voces más influyentes y respetadas de la música mundial.

“TEMPO REI” será una celebración inmersiva de su legado musical, con una gran banda compuesta en gran parte por su familia, que promete una experiencia emocional y sensorial en torno al concepto del tiempo, un tema recurrente en su obra.