Publicación “Curar la Pena” será presentada en CCM Valdivia

2 de febrero, a las 18:00 horas

En el CCM Valdivia (Av. Los robles #04)

Curar la Pena invita a la comunidad al lanzamiento de la publicación que reúne los trabajos y reflexiones del grupo durante el 2025. El evento de lanzamiento se realizará el próximo 2 de febrero, a las 18:00 horas en el CCM Valdivia (Av. Los robles #04), en un encuentro abierto a la comunidad que celebra el proceso creativo y colectivo desarrollado.

La publicación reúne la experiencia vivida por Curar la Pena a través de prácticas artísticas, encuentros y reflexiones compartidas, dando forma a un objeto editorial que no busca documentar de manera tradicional, sino encarnar los vínculos, memorias y afectos que han atravesado el proceso. Se trata de un libro de artista concebido como espacio de cuidado, escucha y elaboración colectiva.

Esta publicación ha sido editada, diseñada e impresa por Tinta Negra Microeditorial y será donada a diversas instituciones y colectivos. Este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART Regional Los Ríos), línea difusión, convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El grupo estuvo compuesto por 16 personas de diferentes edades y no necesariamente ligadas al quehacer artístico; Laura Silva, Marcela Hurtado, Clara Garrido, María Hurtado, Aiden González, Tere Sepúlveda, Marcela Olivera, Susana Soto, Claudia Calderón, Amaike Huerta, Gabriela Rivera, Isis Maldonado, Petra Zúñiga, Aníbal Duarte, Andrea Franco, Samuel Rojas. Este grupo estuvo bajo la guía de la artista visual Valentina Inostroza, la fotógrafa Fabiola Pontigo y el psicólogo Gabriel Correa, además del acompañamiento editorial de Angie Toledo y el registro fotográfico de Constanza Rutherford.

“El evento de lanzamiento se concibe como un momento de encuentro para compartir el sentido de la publicación, los aprendizajes del proceso y las motivaciones que dieron origen a este trabajo colectivo, abriendo una instancia de diálogo con quienes han acompañado y resonado con la experiencia de Curar la Pena”, mencionó el equipo nuclear del proyecto.

Quienes deseen conseguir una copia del libro para sumar a la biblioteca de su institución o colectivo, pueden contactarse a través de la cuenta de instagram @curarlapena o bien, a través de correo, escribiendo a curarlapena@gmail.com