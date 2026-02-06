Pianista rusa Svetlana Smolina en Fundación CorpArtes

Teatro CA660, Rosario Norte 660, Las Condes.

Martes 17 de marzo – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

La reconocida pianista rusa Svetlana Molina presentará un recital de piano en el que interpretará de manera magistral algunas de las más desafiantes obras del repertorio pianístico.

El programa será un recorrido por el lirismo y la fantasía de Tchaikovsky y Chopin, pasando por la intensidad romántica de Liszt, hasta la vitalidad rítmica de Gershwin, Lecuona, Ginastera y Balákirev, ofreciendo así una experiencia musical diversa, exigente y profundamente emocionante, que será desplegada en un espacio de vanguardia y acústica de primer nivel en Las Condes.

Svetlana Smolina es considerada por Los Angeles Times como “una pianista rusa excepcional con un toque exuberante”, mientras que The New York Times la describe como “fascinante y dinámica, entre las mejores pianistas del siglo XXI”.

“Es realmente un honor contar por primera vez con el talento de la gran pianista rusa Svetlana Smolina, en este recital que reafirma nuestro compromiso de entregar una experiencia de gran calidad acústica y alto impacto a nuestro público. Quedan todos cordialmente invitados a conocer el virtuosismo de una artista de renombre mundial, que ha sido ampliamente premiada y destacada por los mejores críticos de la música”, señala José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

PROGRAMA

P. I. Tchaikovsky, arr. M. Pletnev

Selección de la suite del ballet El Cascanueces

F. Chopin

Scherzo n.º 2 en si bemol menor, Op. 31

F. Liszt

Liebestraum n.º 3 en la bemol mayor

F. Liszt

Mephisto Waltz n.º 1

— INTERMEDIO —

G. Gershwin

Preludio

G. Gershwin, arr. E. Wild

Concert Etudes: “The Man I Love”, “Embraceable You”, “I Got Rhythm”

E. Lecuona

“Malagueña”, de la suite Andalucía

M. Moszkowski

Capricho español

A. Ginastera: Danzas Argentinas, Op. 2

N.º 2 Danza de la moza donosa

N.º 3 Danza del gaucho matrero

M. Balákirev

Islamey

SOBRE SVETLANA SMOLINA

“Fascinante y dinámica. Svetlana ha ganado varios prestigiosos concursos internacionales y se encuentra entre las mejores Pianistas del Siglo XXI”. New York Times.

Estas son solo algunas de las citas que Svetlana recibe en sus reseñas de conciertos.

De un talento asombroso, Svetlana Smolina (Rusia) es una pianista clásica, de renombre mundial y muy solicitada, que ha actuado, grabado y colaborado con los músicos más famosos en los principales centros musicales internacionales.

Recibió innumerables premios y colaboró con las mejores orquestas como la Filarmónica de Nueva York en el Avery Fisher, la Orquesta Mariinsky en el Carnegie Hall, la Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta Nacional de Francia y muchas otras.

Svetlana lanzó recientemente el CD del Concierto para piano n.º 3 de Rachmaninoff con la Orquesta Sinfónica Nacional Checa y el maestro Derek Gleeson, producido por Luca Rustici para L’n’R Productions/Universal Music, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El recital de piano Svetlana Smolina presentado por Fundación CorpArtes, es un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.