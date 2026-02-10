Taller “Sogas andinas: ciclo vital de un textil”

Vía Zoom.

Miércoles 11 de febrero – 18:30 horas.

Más información AQUÍ.

El Museo Fonck realizará la actividad. Será gratuita y estará dirigida a personas desde los 17 años, interesadas en conocer y profundizar en el mundo del tejido andino y sus tradiciones textiles.

Durante el taller, que estará encabezado por Renata Martinic Birkner, las y los participantes conocerán el proceso completo del tejido de sogas andinas, abordando su ciclo vital desde la preparación de la fibra, la creación del hilo y el tejido final.

También se revisarán los usos ancestrales y contemporáneos de este tipo de textiles. Como parte de la experiencia práctica, cada participante elaborará una soga Purwa de ocho hilos y dos colores.

La iniciativa que es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, busca contribuir a la comprensión del ciclo vital del tejido de sogas andinas, profundizar en el conocimiento de los textiles andinos y los tejidos precolombinos, fomentar el diálogo en torno a sus usos ancestrales y actuales, y entregar una experiencia práctica mediante la elaboración de estas creaciones.

Para participar del taller deberán inscribirse a través de un formulario dispuesto en la biografía del Instagram del museo. Con respecto a los materiales, cada persona deberá tener: lana de 2 colores contrastantes (grosor medio o alto), tijera y algún soporte donde afirmar el tejido (por ejemplo: clavo o gancho en la pared).

Gracias a esta instancia, el público podrá profundizar en los textiles andinos, poner en valor prácticas tradicionales que siguen vigentes en la actualidad y fortalecer el vínculo entre patrimonio y creación.

Museo Fonck forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.