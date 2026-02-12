Convocatoria “Peñalolén le canta a Gabriela Mistral”
Convocatoria “Peñalolén le canta a Gabriela Mistral”
- Centro Cultural Chimkowe, Avenida Grecia 8787, Peñalolén.
- Sábado 14 de marzo – 10:00 a 14:00 horas.
- Inscripciones AQUÍ.
- Consultas en teatrohermanosibarraroa@gmail.com.
La Compañía Hermanos Ibarra Roa, en conjunto con el Centro Cultural Chimkowe de la Corporación Cultural de Peñalolén, convoca a personas entre 8 y 80 años de edad a participar de su próximo montaje basado en la vida y obra de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral.
La compañía, que cuenta con 21 años de trayectoria, ha desarrollado un importante trabajo de formación de elencos ciudadanos intergeneracionales, que luego han participado en obras musicales como “Víctor sin Víctor Jara”, “La carta” y “Pateando piedras”, entre otras, las que han tenido destacadas temporadas en diversos teatros de Santiago y desarrollado itinerancias a regiones.
En esta oportunidad, la convocatoria abierta es para que vecinos y vecinas de Peñalolén participen y conformen un nuevo elenco ciudadano. Los directores de la compañía, Gopal y Visnu Ibarra Roa, señalan que “no es necesario tener experiencia en escena. Si te gusta cantar, bailar o actuar, aquí te esperamos y te enseñamos”.
En efecto, en el proceso de montaje de las obras de la compañía se desarrollan formas de trabajo que permiten a sus participantes aprender diversas técnicas de canto, danza y actuación que los preparan para presentarse en un escenario.
“Es relevante para la compañía desarrollar nuestros proyectos de elencos ciudadanos en comunidades alejadas del “centro”, aportando así a la reivindicación de los propios habitantes por sus territorios”, añaden.
Otro aspecto destacable es que el proyecto incluye una presentación en la ciudad de San Antonio, en la región de Valparaíso, “lo que permitirá a los participantes vivir la experiencia de viajar haciendo teatro, una de las prácticas artísticas más enriquecedoras para los grupos humanos. Esta experiencia no solo fortalece los lazos entre sus integrantes, sino que también impulsa el intercambio cultural entre comunidades diversas, nutriendo tanto a quienes crean como a quienes reciben la obra”, explican los directores.
Respecto del espacio, los directores indican que “Chimkowe reúne todas las condiciones para desarrollar de manera adecuada los ensayos; además, es un centro cultural consolidado, que realiza un trabajo permanente con la comunidad, por lo que como compañía estamos muy contentos de montar nuestra próxima obra aquí”.
Este proyecto es posible gracias a un fondo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de coproducción entre estamentos públicos y compañías consolidadas: Fondo de las artes escénicas, coproducciones de obras de artes escénicas.
Ficha artística
Dirección y dramaturgia: Visnu y Gopal Ibarra Roa
Producción: Hermanos Ibarra Roa y Valeria Salomé
Co-producción: Centro cultural Chimkowe
Director Vocal y docente: Felipe Lagos
Directora coreográfica y docente: Tania Rojas
Composición musical: Gopal Ibarra y Cristóbal Montes
Dirección musical y diseño sonoro: Cristóbal Montes
Intérpretes: César Cisternas, Belén Fernández, Estefanía Flores y Francisa Arce + elenco ciudadano de Peñalolén
Diseño escenografía y lumínico: Pancho Jara y Koke Velis
Diseño de vestuario: Mónica Cortés
Prensa: Jorge Pujado
Gráfica: Las Lanternas/Fermina
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.