Convocatoria “Peñalolén le canta a Gabriela Mistral”

Centro Cultural Chimkowe, Avenida Grecia 8787, Peñalolén.

Sábado 14 de marzo – 10:00 a 14:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

Consultas en teatrohermanosibarraroa@gmail.com.

La Compañía Hermanos Ibarra Roa, en conjunto con el Centro Cultural Chimkowe de la Corporación Cultural de Peñalolén, convoca a personas entre 8 y 80 años de edad a participar de su próximo montaje basado en la vida y obra de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral.

La compañía, que cuenta con 21 años de trayectoria, ha desarrollado un importante trabajo de formación de elencos ciudadanos intergeneracionales, que luego han participado en obras musicales como “Víctor sin Víctor Jara”, “La carta” y “Pateando piedras”, entre otras, las que han tenido destacadas temporadas en diversos teatros de Santiago y desarrollado itinerancias a regiones.

En esta oportunidad, la convocatoria abierta es para que vecinos y vecinas de Peñalolén participen y conformen un nuevo elenco ciudadano. Los directores de la compañía, Gopal y Visnu Ibarra Roa, señalan que “no es necesario tener experiencia en escena. Si te gusta cantar, bailar o actuar, aquí te esperamos y te enseñamos”.

En efecto, en el proceso de montaje de las obras de la compañía se desarrollan formas de trabajo que permiten a sus participantes aprender diversas técnicas de canto, danza y actuación que los preparan para presentarse en un escenario.

“Es relevante para la compañía desarrollar nuestros proyectos de elencos ciudadanos en comunidades alejadas del “centro”, aportando así a la reivindicación de los propios habitantes por sus territorios”, añaden.

Otro aspecto destacable es que el proyecto incluye una presentación en la ciudad de San Antonio, en la región de Valparaíso, “lo que permitirá a los participantes vivir la experiencia de viajar haciendo teatro, una de las prácticas artísticas más enriquecedoras para los grupos humanos. Esta experiencia no solo fortalece los lazos entre sus integrantes, sino que también impulsa el intercambio cultural entre comunidades diversas, nutriendo tanto a quienes crean como a quienes reciben la obra”, explican los directores.

Respecto del espacio, los directores indican que “Chimkowe reúne todas las condiciones para desarrollar de manera adecuada los ensayos; además, es un centro cultural consolidado, que realiza un trabajo permanente con la comunidad, por lo que como compañía estamos muy contentos de montar nuestra próxima obra aquí”.

Este proyecto es posible gracias a un fondo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de coproducción entre estamentos públicos y compañías consolidadas: Fondo de las artes escénicas, coproducciones de obras de artes escénicas.

Ficha artística

Dirección y dramaturgia: Visnu y Gopal Ibarra Roa

Producción: Hermanos Ibarra Roa y Valeria Salomé

Co-producción: Centro cultural Chimkowe

Director Vocal y docente: Felipe Lagos

Directora coreográfica y docente: Tania Rojas

Composición musical: Gopal Ibarra y Cristóbal Montes

Dirección musical y diseño sonoro: Cristóbal Montes

Intérpretes: César Cisternas, Belén Fernández, Estefanía Flores y Francisa Arce + elenco ciudadano de Peñalolén

Diseño escenografía y lumínico: Pancho Jara y Koke Velis

Diseño de vestuario: Mónica Cortés

Prensa: Jorge Pujado

Gráfica: Las Lanternas/Fermina