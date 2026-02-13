Exposición “Buenos días a todo mi gobierno imaginario” en Valparaíso

Galería Bahía Utópica, Almirante Montt 372, Cerro Concepción, Valparaíso.

Hasta el 28 de febrero.

El artista visual y grabador francés Jim Delémont, también conocido como Jimeno, presenta su nueva exposición e instalación.

A través de catorce grabados, el público descubre a la destacada escritora nacional Gabriela Mistral, declarada «Presidenta de la República imaginaria», junto a sus ministerios.

Un recorrido entre realidad y ficción con personajes como Felipe Camiroaga, vocero de gobierno, o DJ Katia (personaje de la telenovela La Fiera), Ministra del Carrete. Entre humor, sensibilidad y homenajes a la historia y cultura chilena, aparecen figuras ilustres como Violeta Parra, en el Ministerio del Tiempo, y Héctor Noguera, Ministro de la Ilusión, entre otros.

Las obras conviven con una instalación que crea una atmósfera misteriosa y suspendida. La exposición también busca ser participativa, ya que el público puede interactuar directamente con varias instalaciones para encontrar mensajes escondidos y revelar su sentido. Una experiencia inclusiva y lúdica, que disfrutan tanto amantes del arte como familias, gracias a su dimensión intergeneracional.

La exposición interpela por ser muy chilena y, a la vez, muy foránea. Cabe destacar que el público nacional descubre un Chile visto desde afuera por un artista que lleva nueve años viajando al país, encontrando aspectos que muchas veces no consideramos relevantes, aunque son un sello de nuestra cultura.

Con este retrato sensible y poético de Chile en todos sus contrastes, Jim Delémont no solo propone una exposición, sino una historia que se lee a través de grabados y objetos intervenidos :

“Llevo dos años pensando en este proyecto. Lo imaginé para la gente y desde mis experiencias de vida en Chile. Con esta República imaginaria me enfoqué en lo transversal, para que cada uno pueda encontrarle sentido. Es una propuesta de base común para tejer vínculos”.