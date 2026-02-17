Filarmónica de Coquimbo interpreta a Astor Piazzolla

Feria del Libro de Coquimbo 2026, calle Los Clarines con Darío Salas (playa La Herradura), Coquimbo.

Jueves 19 de febrero – 21:00 horas.

En el marco de una nueva edición de la Feria del Libro de Coquimbo, la Fundación Filarmónica de Coquimbo presentará a su Agrupación de Cuerdas en un concierto especialmente diseñado para dialogar con el carácter estival y cultural de la comuna.

Se trata de una iniciativa que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, permitiendo acercar repertorios de alta calidad artística a la comunidad en espacios abiertos y gratuitos.

El programa, a desarrollarse en el día inaugural de la feria, contempla dos obras de fuerte identidad: “Cuatro Estaciones Porteñas” de Astor Piazzolla, con la participación de la violinista Francesca Montefusco como solista invitada, y “Danzas Rumanas” de Béla Bartók, pieza inspirada en melodías tradicionales de Europa del Este.

Un repertorio que dialoga con la identidad porteña

Para Daniel Muñoz, Director de Programación de la Fundación Filarmónica de Coquimbo, el concierto responde a una intención clara: conectar el repertorio con la identidad cultural del territorio.

“En época estival la idea es mostrar esta diversidad musical, estos colores que nos llevan a distintos lugares. En el caso de Piazzolla y de las Danzas Rumanas, nos acercan a la naturaleza y a esta característica que nos identifica como coquimbanos: la tradición mercante porteña y todo el intercambio cultural que eso trae”, señala.

El repertorio, explica, no fue escogido al azar. “Coquimbo tiene raíces porteñas, una tradición mercante que la conecta con otras ciudades del mundo. Buenos Aires, por ejemplo, comparte esa identidad, y a través de Piazzolla entrega una gama enorme de ritmos y colores que dialogan con nuestra historia”, afirma.

Así, el tango nuevo de Piazzolla se entrelaza con las sonoridades populares recopiladas por Bartók, generando un puente entre continentes que encuentra eco en la propia historia cultural del puerto.

Volver a casa: la emoción de la solista invitada

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la interpretación de “Cuatro Estaciones Porteñas” junto a la violinista Francesca Montefusco Vargas, quien regresa a la región para presentarse como solista.

Formada en La Serena y posteriormente en Santiago, con una destacada trayectoria que incluye estudios en Italia y colaboraciones con diversas orquestas del país, Montefusco reconoce que este concierto tiene un significado especial.

“Hace mucho tiempo que no tocaba en la región. Volver a la Cuarta Región es volver a mi casa, a tocar para mi gente, para mi familia y amigos. Es una oportunidad muy linda y lo voy a hacer con mucha dedicación y amor”, comenta.

Sobre su vínculo con la obra de Piazzolla, la intérprete destaca una conexión profunda y personal. “Tengo una relación con el tango desde muy pequeña, por mis abuelos. Montar ‘Las Cuatro Estaciones Porteñas’ con orquesta siempre fue un sueño. Una cosa es estudiarlo sola o con piano, pero tocarlo con orquesta es lo que uno anhela cuando aborda un repertorio así”, explica.

Para la violinista, además, el carácter gratuito del concierto es clave para ampliar audiencias. “Creo que es el camino para traer nuevos públicos. Cuando los conciertos son abiertos, se llenan. Es una forma concreta de acercar la cultura a quienes quizás no tienen acceso habitual a este tipo de espectáculos”, reflexiona.

Cultura abierta para toda la comunidad

Desde la Fundación Filarmónica de Coquimbo destacan que esta presentación en la Feria del Libro 2026 busca consolidar la presencia de la música en espacios ciudadanos, integrando literatura, artes y patrimonio en una experiencia cultural compartida.

“El repertorio es atractivo y transversal. Es apasionado, pero también muy cercano. Invitamos a turistas, veraneantes y a toda la comunidad coquimbana a hacerse parte de este concierto, que será una experiencia muy especial para toda la familia”, concluye Daniel Muñoz.

La Fundación Filarmónica de Coquimbo forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.