Geólogo Diego Rojo y su hallazgo de un dinosaurio en Pica: “Tiene una relevancia importante”

Un hallazgo extraordinario realizó recientemente un equipo científico en las inmediaciones de Pica, en la región de Tarapacá.

Se trata de fósiles y huellas de dinosaurios, hallados en una zona precordillerana, por un equipo de cuatro personas lideradas por el geólogo Diego Rojo.

El hallazgo se dio en el marco del proyecto Tarapacá Viva, que intenta mostrar en general a la comunidad el material paleontológico o y arqueológico de la región.

El hallazgo

“Se encontraron diversos registros de fósiles, dentro de los cuales se encuentran estas huellas de dinosaurio, que corresponden a icnitas. También se encontraron registros abundantes de troncos fósiles y, en particular, lo que nos llama la atención es que encontramos ciertos rasgos de algunos restos óseos que nosotros denominamos que son huesos de los dinosaurios”, señaló el geólogo Diego Rojo a El Mostrador.

Agregó que en general estas rocas corresponden a una formación que se llama “chacarilla”, que son aproximadamente del Jurásico superior o del Jurásico inferior: “incluso pueden ser también un poquito más jóvenes, pero en general varía una edad entre los 95 a los 68 millones de años, que es lo que nosotros estimamos”.

Con respecto a la especie de dinosaurio, “no sabemos mucho, porque finalmente no recopilamos material, solo que la identificamos, y eso obviamente da un paso para seguir estudiando, cosa que no se pudo hacer por el invierno altiplánico que ha frenado, entonces, toda expedición”.

Hallazgo fortuito, en parte

Esta expedición se realizó hace varios meses atrás.

“Principalmente se fue a analizar la zona donde sabíamos que existían huellas de dinosaurio, que nos que corresponden a icnitas, y por lo tanto, eso te da indicio de que efectivamente se pueden haber encontrado. Estos restos de los dinosaurios que vivían en ese período cuando se estaban también formando eso esa roca”, explica.

Ahora, en particular, a si fue fortuito o si estaban buscando esas piezas, “podemos decir que tiene una parte de las dos, o sea, en parte fue que veníamos buscando cierto indicio de estos fósiles, y también fue fortuito”.

“El lugar es extenso y también hay que considerar que se deben mantener las condiciones para mantener estos restos, entonces, efectivamente, dentro de ese azar, nosotros pudimos capitalizar de alguna manera esta observación”, celebra.

Proyecto Tarapacá Viva

El descubrimiento fue en el sector entre las localidades de Pica y Huatacondo, gracias al proyecto Tarapacá Viva.

“Es un proyecto que intenta mostrar en general a la comunidad todo o o gran parte del material abiótico de la región, y dentro de eso se centra principalmente en lo que serían los fósiles, la geología, la geografía y también los petroglifos, los geoglifos y las pictografías, que en general son bastante abundantes en la región, y un poco englobar ese contexto para llevar a la persona común, a las aulas, el patrimonio”, cuenta.

“Podemos ver este desierto que que parece sin vida, como decía Darwin, verlo con otros ojos, y efectivamente mencionar o vislumbrar que en realidad la región corresponde a una región que está totalmente viva y que tiene un patrimonio en general que puede ser resaltado y potenciado para el turismo y la educación”, afirmó.

“Cuando uno analiza las imágenes satelitales y después va haciendo un cruce de información con lo que ya se conoce, entonces uno puede tener ciertos indicios o puede generar cierta hipótesis en donde uno puede establecer qué es lo que puede hipotéticamente encontrar”.

Y en este caso puntual, la zona “ha sido un match bastante interesante entre las rocas, la geología, y lo que sería como la historia más contemporánea que corresponde principalmente a una zona que estaban en la parte del lecho del río o de la quebrada, que eran unas aldeas en la cual estaban adyacentes a la zona que tenía muchas icnitas, que son fósiles o huellas de dinosaurios. Entonces por ese motivo andábamos en ese lugar, queríamos conocer si efectivamente podíamos encontrar cierto registro de dinosaurios y también si es que podríamos tener más información sobre esa aldea, a la que lamentablemente no pudimos llegar”.

Relevancia del hallazgo

En cuanto a la importancia del hallazgo, “tiene una relevancia importante en la ciencia”.

“En la región se tenía un conocimiento bastante general de la zona que efectivamente existieron dinosaurios, porque existen abundantes icnitas, que son estas huellas de dinosaurio, pero claro, no se tenían ciertos restos de huesos, como se habían encontrado quizás en rocas similares, pero en otras regiones, como por ejemplo en la región de Antofagasta, y eso efectivamente marca como un punto o un hito”, afirma.

Hace poco el Museo Regional de Iquique publicó su hallazgo del Atmosaurius, que es un dinosaurio que también ocupó la región, pero marino.

“A lo largo de la región es posible encontrar una cantidad de fósiles bastante extensa, principalmente son invertebrados, y eso se puede encontrar desde la costa hasta la parte precordillerana, desde los cerros del nivel del mar hasta los 4.000 metros, pero en particular este tipo no, porque en general en la región existe un buen registro de fósiles principalmente marinos”, agrega.

El futuro

Lo que sucederá a futuro con las piezas es justamente el trabajo que viene ahora.

Para el geólogo, lo ideal es poder generar algún programa de trabajo que permita definir cómo se va a intervenir, cómo se van a recuperar, cómo se va cómo se van a curar estos materiales, cómo se van a estudiar y cómo se van a divulgar.

“Y obviamente eso debiese ser expuesto, no sé en el museo regional o un museo nacional, y obviamente hacer réplicas que permitan que las personas que habitan Tarapacá conozcan las riquezas, los registros, los dinosaurios o la paleontología de la región”.

Rojo habla de una dinámica en donde en las aulas también se enseñe cómo la geografía y la vida fueron cambiando a lo largo del tiempo en la región.

“Eso creo que es lo más interesante”, remata.

Rojo destaca que ellos no tomaron muestras en terreno, debido a que ello habría sido ilegal y “principalmente porque fuimos durante un tiempo y justamente esto ocurrió el último día que estábamos. La zona está bastante alejada y en un lugar al que realmente el acceso es muy complicado”.

Además hay otro factor: cuando se encuentran estas piezas lo que se tiene que hacer es informar, en este caso a un grupo nacional, “que es el paso que nosotros ahora queremos realizar, principalmente porque queremos llevar que se analice el sector, que vengan más investigadores, que se generen nuevas líneas de investigación”.

“Para eso también tenemos que entregar, con mayor datos, todos los registros que pueden tener los sectores, en este caso a Monumentos Nacionales. Lo que estamos haciendo es planificando otra expedición apenas pase el invierno antiplánico y vamos obviamente a generar información y vamos a divulgarla como se debe, por la importancia que tiene”, concluye.