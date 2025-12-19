El verdadero gozo de la vida está en el servicio

En abril del 2025 fui citado por tres mujeres que querían transmitirme su sueño, una idea descabellada: que en el Gran Concierto por la Hermandad 2026 pudiéramos estrenar una obra sinfónico coral con textos de Gabriela Mistral, a propósito de los 80 años del Premio Nobel.

Me pareció una idea fascinante y altamente arriesgada dado los plazos acotados para escribir una obra de grandes dimensiones.

Los pies forzados eran usar una orquesta sinfónica completa, un coro ciudadano, un coro infantil y mezzosoprano solista. Y que todo girara en torno a Gabriela Mistral.

Hace algunos años me había embarcado en un proyecto donde la obra de Gabriela Mistral era el hilo central. Me había leído sus obras completas y también había indagado en su fascinante vida y su incalculable aporte a la educación tanto en Chile como en cada uno de los rincones del mundo donde estuvo.

Y así como estas entusiastas mujeres de Vibra Clásica me ponían sus pies forzados, por mi parte les pedí que fueran ellas las que hicieran las propuestas de los textos que utilizaríamos para generar la arquitectura de la obra.

Después de unos días de meditarlo y hacer los correspondientes chequeos de agenda, nos volvimos a reunir y me presentaron una clara escaleta con la estructura y los poemas seleccionados. Me encantó el punto de vista que definieron. ¡Cómo no embarcarme en semejante desafío! Y así comenzó a gestarse esta sinfonía Raíces y Alas…

El primer movimiento, Cuna de la tierra, nos lleva al Valle de Elqui. Representa la relación de Gabriela Mistral con sus orígenes en Montegrande y Vicuña. Imaginamos a esta niña inquieta y sensible absorbiendo todo lo que su entorno le ofrecía, mirando los cielos estrellados, escuchando a lo lejos las bandas de bronces celebrando las fiestas religiosas: “Voy a aprenderme esta tierra”, nos dice la poetisa en la voz de la mezzosoprano, para terminar invitando a toda su comunidad que canta “cura mi cuerpo, salva mi alma”.

En el segundo movimiento, Escuelas de Luz, la orquesta nos invita a los juegos infantiles que tantas veces presenció y estimuló nuestra Gabriela en su vasta experiencia como profesora. Jugar al “pillarse” como espontánea relación entre niños que se persiguen. Esta simple acción aparece entre los distintos grupos instrumentales en un procedimiento de fuga al que finalmente se unen los niños y niñas del coro infantil. Luego de la fuga, serán los niños los que conversen con la profesora que les invita “cantad y corred sobre mí”.

Se sumará al final el coro ciudadano en un canto nostálgico que recuerda los años de docencia, la alegría de enseñar.

El tercer movimiento es una pieza instrumental para lucimiento de la orquesta que nos permite entrar en los dolores de Gabriela Mistral. Su profundo sufrimiento por ser una mujer distinta y sensible, incomprendida en una sociedad llena de prejuicios y un conservadurismo excluyente. “Desolación” resume el gran dolor de su vida por la muerte de su hijo YinYin, en conjunto con esa sensación constante de no aceptación.

El cuarto movimiento llamado Acción por la Infancia es una performance liderada por la actriz Pali García para sumergirnos en la faceta más política de Gabriela Mistral. Durante su vida se desempeñó como cónsul de Chile en varios destinos y tuvo una relación epistolar con varios presidentes del país. Al mismo tiempo de ser una extraordinaria poetisa, jugó un rol importante en la política y contingencia de su tiempo. Una artista comprometida con su entorno. En este movimiento invitaremos al público a ser parte del ambiente que sostiene el discurso mistraliano.

El quinto movimiento, El verdadero gozo de la vida, es una gran celebración de la vida, obra y legado de Gabriela Mistral. El texto base es “El placer de servir” en donde nos invita a pensar sobre la importancia individual y colectiva de servir al prójimo: esa generosidad desinteresada que nos cuesta tanto encontrar en los tiempos de hoy.

“El verdadero gozo de la vida está en el servicio”, nos dice nuestra Premio Nobel.

Es ahí donde alcanzamos la plenitud y el sentido último de nuestra existencia. Este planteamiento cobra especial vigencia y urgencia en nuestros tiempos en donde las prioridades están puestas en las satisfacciones personales antes que en el colectivo.

Y serán los niños y niñas de hoy las encargadas de enseñarnos a los adultos este verdadero sentido de la vida.

Es un honor para mí, como compositor y ciudadano, poder compartir hoy con ustedes todo lo que aprendí haciendo esta obra sobre textos de Gabriela Mistral. Fue un año lleno de desafíos y con un profundo sentido: que mi imaginación pueda servir para estimular a mis colegas músicos, que las cientos de personas que componen este hermoso proyecto llamado Gran concierto por la hermandad 2026, puedan entregar con entusiasmo al público este sueño colectivo por una sociedad mejor.

Y tú, “¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?”.

El 12 de enero de 2026, Vibra Clásica presentará en el Centro Cultural Estación Mapocho una nueva edición del evento. Más información AQUÍ.