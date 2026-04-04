Entre Artemisa 2 y FIDAE 2026: astronauta chileno al espacio

No cabe duda que a pocos días de la inauguración de la vigésimo cuarta versión de la Feria Internacional del Aire y del Espacio y acercándonos al centenario de la Fuerza Aérea de Chile, la tecnología y la exploración espacial han ido tomando un vertiginoso avance. Y el objetivo de la Misión Artemisa II es establecer una presencia humana sostenible en la luna y utilizar los recursos que allí se encuentren para posibilitar la futura exploración de Marte.

Chile no está ausente de estos hitos y a pesar de no contar con una Agencia Chilena del Espacio creada por Ley y defendernos por 46 años sólo con funcionamiento de Comisiones Asesoras Presidenciales creadas por Decreto Supremo, hoy tenemos un Centro Espacial Nacional y la planificación avanzada de Centros Espaciales Regionales en Antofagasta, Punta Arenas y quizás en Bio Bio.

Además, no olvidamos que en el seno de la Fuerza Aérea de Chile, en la década de los 90, el Alto Mando presentó al Gobierno de Chile un extenso Programa Espacial, que incluía entrenar a un piloto de combate con estudios de pregrado en Ingeniería Aeroespacial en EEUU y, firmar un Programa de Transferencia Tecnológica espacial con el Reino Unido, enviando un Oficial y un Ingeniero Civil a cursar estudios de Maestría en Ciencias en Ingeniería Satelital, dando inicio también a la construcción y lanzamiento del primer microsatélite científico experimental denominado FASAT Alfa con su sucesor Bravo.

Dando cumplimiento al Programa, el entonces Piloto de Combate Klaus von Storch, regresa a Chile después de cuatro años cursando con éxito teórico y práctico la carrera de Ingeniería Aeroespacial en The University of Southern California.

De vuelta en Chile, von Storch coordinó un experimento chileno que se llevó a cabo en el Transbordador Espacial STS93 bajo el mando de la astronauta Eileen Collins. Durante la interacción con el director del Centro Espacial Johnson Jorge Abbey, se generó una opción para que von Storch participara en un vuelo tripulado a bordo del Transbordador Espacial con un experimento vestibular dirigido por José Luis Cárdenas (Q.E.P..D), quien a la época era presidente de AstroChile.

El proyecto generó tanto entusiasmo en el gobierno que el propio presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar , ordenó la creación de una comisión asesora presidencial, denominada “Agencia Chilena del Espacio” cuyo presidente fue el Subsecretario de Aviación de la época donde fueron destinados Héctor Gutiérrez y Klaus von Storch y a la comisión legal el abogado Carlos Carmona, todos de la Corporación Astrochile; esto con el propósito de apoyar dicho proyecto desde una perspectiva de gestión gubernamental. Contar con la Corporación se consideró una excelente opción para darle continuidad al proyecto, independientemente del gobierno de turno.

Las autoridades chilenas, como se indica en este artículo, negociaron durante dos años con la Agencia Espacial Rusa para realizar el viaje al Espacio del candidato a astronauta chileno. Tuvieron el invaluable apoyo de la primera mujer cosmonauta Valentina Tereshkova, pero terminó no siendo posible.

Otro fuerte indicio del continuo apoyo del Gobierno de Chile a nuestro proyecto AstroChile, más allá de las misiones de 2000 y 2003, es la carta fechada en mayo de 2016, donde se solicita a Elon Musk una reunión para explorar la posibilidad de que Klaus von Storch vuele en una misión con SpaceX. Así este sueño y misión sigue vigente, con los nuevos actores privados del Espacio.

Astro Chile sigue vigente y empujando y realizando gestiones para su concreción con una misión al espacio y que también se constituya una Agencia Espacial por ley. Esto nos demuestra que los grandes proyectos se concretan con mucha perseverancia, donde ni el tiempo transcurrido, la edad, las adversidades burocráticas, las contingencias, la falta de visión de algunos, no son un impedimento.

El inicio partió por la FACH cuando aún no existían satélites chilenos, ni infraestructura y poca comprensión. Hoy el espacio está presente en plenitud con una infraestructura como la Dirección Espacial, el CEN, proyectos de desarrollo y política Espacial. Chile partió cuando nació el interés de la Fach por el Espacio como parte de su primera visión, realizando un importante esfuerzo, siendo el Comandante en Jefe de la FACH de esa época parte del proyecto. Esta historia ya está escrita y es importante que se mantenga apoyada y reconocida.

Astro Chile sigue procesos para la concreción de su misión y visión en el mundo de hoy donde los actores privados espaciales están marcando diferencias al reducir costos, reutilizar equipos y ser mas eficientes con menos.

Durante varios años nuestro conocido candidato a astronauta, actualmente Piloto Comercial en servicio, ha representado a Chile en muchos eventos nacionales e internacionales en la temática espacial, siendo un ícono chileno en esta temática y quien se encuentra totalmente vigente con nutridos contactos con empresas espaciales extranjeras que van a materializar un proyecto país.

Durante esta FIDAE 2026, la Corporación AstroChile estará presente como expositor Asociado junto a la Asociación Chilena del Espacio ACHIDE AG, en el stand C37.

La iniciativa de tener astronautas nacionales no es nueva. Ya hay varios países con astronautas, como Cuba, México, Costa Rica, Perú y Brasil. También hay muchos astronautas de origen latino en la NASA.

Los beneficios son numerosos, partiendo con un fuerte impulso en la divulgación científica y tecnológica, acercando esta temática a la juventud, al empresariado y a los políticos y autoridades en general, constituyéndose como un referente positivo que no se debe perder.