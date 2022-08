¡Cultívate!: El escándalo en la Ues británicas que “condenan libros” y la NASA tras los ovnis

Presentado por:

Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Cultívate, el newsletter de El Mostrador con lo más destacado de la ciencia y cultura de los últimos días. Se viene un nuevo fin de semana largo, ¡qué felicidad!

En esta edición: la tristeza de John Travolta tras la muerte de Olivia Newton-John, el escándalo por el retiro de varios libros "incorrectos" en universidades británicas y la araña nombrada en recuerdo de David Bowie.

Bonus track: una entrevista que le hice al veterano fotógrafo Luis Poirot.

¡Y no olviden los mejores panoramas regionales del momento! Los encuentran al final.

1

1- ¿CENSURA EN GRAN BRETAÑA?

Hay pocas cosas más terribles para uno como autor que la censura. Sufrí una en el diario El Mercurio, allá por los años 90, cuando estaba en la "Zona de Contacto", por un microcuento que me demostró el poder (y temor) que a veces infunde la palabra. Si quieren leerlo, está en mi libro Juan sin Tierra y otros cuentos. Se llama "La verdadera historia".

Pues bien, todo esto viene a cuento de lo ocurrido hace poco en Inglaterra, para muchos la cuna del rule of law. Como si el Brexit no fuera suficiente, esta semana el Times de Londres reveló que varias universidades británicas están eliminando diversos libros de sus listas de estudios por su contenido "desafiante" y "problemático".

"Estas formas de clausura cultural son la representación patente de la grave situación que vive la cultura en la actualidad. El oscurantismo siempre está presente, solo se transforma según las épocas. Eliminar libros y autores es una manifestación de una limitación de la libertad de la circulación de la información y el final de la libertad de expresión, en este caso en su versión de revisionismo retrospectivo", comenta Pablo Chiuminatto, académico de la UC.

"Estamos frente a un fenómeno de radicalización de estas formas que creíamos pertenecientes a un pasado profundo. Personalmente, me entristece pensar en lo injusto de estas medidas, creo que más que nunca es preciso lograr un equilibrio entre las formas críticas de leer y las nuevas miradas acerca del pasado. Sacar los libros de las bibliografías o los anaqueles de las bibliotecas es un error profundo. Solo el tiempo demostrará lo que de verdad queda oculto con estas medidas extremas".

El hecho no solo afecta a libros como el ganador del Pulitzer El ferrocarril subterráneo, de Colson Whitehead, que versa sobre la esclavitud en Estados Unidos, sino también clásicos como Miss Julie, del sueco August Strindberg, por discutir del tema del suicidio.

La lista abarcaría más de mil textos que llegan hasta indiscutidos como William Shakespeare, Jane Austen, Charles Dickens e, incluso, la escritora policial Agatha Christie, que al parecer son "demasiado", al menos según ciertos profesores, para la renombrada "generación de cristal", como les dicen a los nacidos después del año 2000.

Essex y Sussex admitieron la situación, en un hecho inédito, mientras otras casas de estudios como Exeter, Glasgow y Warwick han convertido algunos textos en optativos para "proteger a los estudiantes".

"Las costumbres, los valores estéticos y los contextos en que se producen obras literarias son históricos, y cambiantes. Censurar obras del pasado sin situarlas en su contexto de producción me parece sencillamente censura y empobrecimiento de la cultura. Y muestra una enorme desconfianza con respecto a la capacidad pensante de los alumnos y de sus profesores", dice al respecto Bernardo Subercaseaux, profesor titular de la Universidad de Chile.

"Es raro que se tomen precauciones y resguardos frente a la obra de autores clásicos, en circunstancias que esos mismos estudiantes están sumidos en las redes sociales, donde desde el punto de vista ético y valórico hay contenidos que pudieran ser considerados más amenazantes para la formación y desarrollo humano. Ojalá que en Chile, que solemos copiar lo que viene del exterior, las universidades no se sumen a esta corriente", remató.

2

2- NASA BUSCA OVNIS

Los ovnis siguen haciendo de las suyas. Hace una semana, en Veracruz, México, se reportó la caída de una nave, aunque otros aseguran que se trataba de restos del cohete chino Long March 5B.

Por esta razón, finalmente la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) creó hace varios días un grupo de investigadores que buscará dar explicación científica a los objetos voladores no identificados, mejor conocidos como ovnis, reportados a lo largo del planeta.

El análisis será liderado por los científicos David Spergel y Daniel Evans. La NASA aseguró que de momento no existe evidencia científica respecto a que estos objetos sean de origen extraterrestre.

Spergel es el antiguo director del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Princeton –y ha sido designado para dirigir el equipo científico– y Daniel Evans, investigador principal de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

3

3- ALGORITMO DE GOOLE RESOLVIÓ PROBLEMA CIENTÍFICO

Luego que un ingeniero de Google asegurara que un programa de inteligencia artificial (IA) tenía sentimientos, ahora un algoritmo de la empresa logró resolver un problema para los biólogos que llevaba varios décadas irresuelto.

Como se sabe, el avance de estos programas es imparable. En esta ocasión fue AlphaFold, un sistema de inteligencia artificial de la compañía, el que logró predecir la estructura de casi todas las proteínas conocidas y catalogadas por la ciencia.

DeepMind, responsable de esa inteligencia artificial, y el Instituto Europeo de Bioinformática del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL-EBI), realizaron, gracias a la IA, predicciones de la estructura tridimensional de casi todas las proteínas –200 millones– a partir de su secuencia de aminoácidos.

El logro aumentará la comprensión de la biología y facilitará el trabajo de numerosos investigadores para abordar los retos presentes y futuros.

4

4- ARAÑA TIPO BOWIE

A seis años y medio de su muerte, la figura del cantante británico David Bowie no hace más que crecer. Ahora, un científico le dio su nombre a un nuevo género de la familia de las arañas errantes, en el 75 aniversario de su nacimiento.

Se trata de un trabajo de Peter Jager, aracnólogo del Senckenberg Research Institute and Natural History Museum, que describió 54 nuevas especies de arañas y publicó su estudio en la revista Zootaxa.

Esta familia de arañas errantes (Ctenidae) incluye representantes pequeños de apenas dos milímetros y otras de cinco centímetros, que viven en zonas tropicales.

Las arañas errantes son nocturnas, viven de forma nómada y cazan libremente sin telaraña. La más famosa de la familia es la “araña errante brasileña”, conocida por su picadura que puede ser mortal.

“Dediqué este nuevo género a David Bowie y lo llamé simplemente Bowie”, explicó el científico en un comunicado. Antes ya había otorgado este "honor" a personalidades como Greta Thunberg, Nina Hagen, Boyan Slat y Malala Yousafzai.

Antes, en 2008, ya se había proclamado fan de Bowie al nombrar a la especie de araña cazadora como Heteropoda davidbowie.

“Con motivo del 75 cumpleaños de Bowie, quería conmemorar a este artista incomparable que nos dejó demasiado pronto, pero lo que más me importa aquí es la idea de la conservación: solo protegemos lo que conocemos, y un nombre atractivo es mucho más probable que sea recordado”, explicó.

5

5- TRAVOLTA DESPIDE A NEWTON-JOHN

Después de superar varios diagnósticos de cáncer, el primero de 1992, la actriz y cantante británica Olivia Newton-John finalmente murió esta semana a los 73 años.

Conocida por su participación en el musical Grease (1978), dirigido por Randal Kleiser, con John Travolta, la estrella vendió 45 millones de discos y murió en California.

“Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo, desde el primer momento en que te vi y para siempre”, posteó el actor de 68 años en Instagram, que obtuvo millones de likes.

En la cinta, Newton-John interpreta a una alumna inocente y responsable que se enamora de un chico rebelde (un clásico), hasta cambiar de personalidad. La película costó 3 millones de dólares, recaudó 600 millones y fue el musical más taquillero del siglo XX.

Newton-John además tuvo un abuelo también famoso, de quien hablaremos a continuación, quien no destacó en el arte sino en la ciencia, y que también hizo noticia esta semana en un artículo de la BBC.

6

6- LAS ADVERTENCIAS DE MAX BORN

Sí, ¡Max Born era abuelo de Olivia Newton-John! Y esta semana fue recordado nada menos que por una nota de la BBC.

Este físico alemán de origen judío (1882-1970) fue uno de los científicos más destacados de su época y gran amigo de Albert Einstein, con quien se carteó por muchos años. De hecho, en una de esas misivas el segundo le escribió la famosa frase "Dios no juega a los dados". Ambos huyeron de los nazis y Born se refugió en el Reino Unido.

Sentó las bases de la física nuclear moderna y obtuvo el Premio Nobel por su trabajo en 1954.

"La creencia de que solo hay una verdad, y que uno mismo está en posesión de la misma, es la raíz de todos los males del mundo", escribió Born, para quien ningún científico podía permanecer moralmente neutral frente a las consecuencias de su trabajo.

En tiempos de guerra, también vale la pena recordar lo que expresó en uno de sus últimos ensayos: "Nuestra esperanza se basa en la unión de dos poderes espirituales: la conciencia moral de la inaceptabilidad de una guerra degenerada en el asesinato en masa de los indefensos y el conocimiento racional de la incompatibilidad de la guerra tecnológica con la supervivencia de la raza humana".

7

7- BREXIT ARRUINA GIRAS MUSICALES EN LA UE

El diario The Guardian publicó esta semana un artículo sobre cómo el Brexit está arruinando las giras musicales de las bandas inglesas por Europa continental.

La banda Walt Disco lo sufrió en carne propia, y eso que su viaje solo abarcaba Irlanda y Países Bajos. El primer obstáculo fue llenar el formulario de aduana relativo a sus instrumentos musicales, para pasar la frontera.

El siguiente obstáculo fue viajar de Belfast a Dublín. Irlanda del Norte es legalmente parte de Gran Bretaña, pero el resto de la isla pertenece a la Unión Europea, y como no se ha implementado el famoso Protocolo de Irlanda del Norte, diseñado para reglamentar el tema, no resulta nada fácil pasar al otro lado. Lo que antes demoraba cinco minutos, ahora pueden ser filas eternas.

A eso se suma que el Brexit limitó la cantidad de merchandising que pueden llevar las bandas consigo.

Todo esto hizo que una entidad que ayuda a los músicos (Help Musicians) estableciera un fondo de 250 mil libras para ayudarles a los artistas en la orientación para los trámites.

8

8- CÓMO IBAN AL BAÑO LOS ROMANOS

El diario El País publicó en estos días un artículo fascinante sobre el tema más pedestre del mundo: cómo iban al baño los romanos.

Resulta que en la Antigüedad esto era un asunto nada privado, sino más bien compartido, porque la gente hacía sus necesidades en letrinas colectivas donde aprovechaban de conversar y ponerse al día.

“Espléndida es tu cena, lo confieso, muy espléndida; pero no será nada mañana”, escribió el autor latino Marcial en sus famosos Epigramas (en este caso el XLVIII).

Muchos años después, el historiador Andrew Wallace-Hadrill aprovechó las ruinas de Pompeya y Herculano para investigar las heces de sus habitantes y halló rica información sobre su dieta: pollo, cordero, pescado, higos, hinojo, aceitunas, erizos de mar y moluscos. "Muy buena", en sus palabras.

Sin embargo, el premio mayor se lo lleva Barry Hobson, que se lo pasó 14 años excavando para escribir no uno, sino dos libros sobre el tema: Latrinae et Foricae. Toilets in the Roman world (Duckworth, 2009) y Pompeii Latrines and Down Pipes: A General Discussion and Photographic Record of Toilet Facilities in Pompeii (BAR Publishing, 2009).

El tema además es abordado en un manga, Thermae romae (Norma Editorial), de Mari Yamazaki, que además acaba de ser estrenado como serie de anime en Netflix.

9

9- POIROT: "MIRO EL PLEBISCITO CON ESPERANZA"

En el marco del Mes de la Fotografía, el veterano Luis Poirot (1940), que entre otras obras retrató la última campaña presidencial de Salvador Allende, presentó en Valparaíso su más reciente libro, El paisaje es el rostro (Editorial Lom).

Aunque está centrado en retratar a escritores y escritoras, la obra cuenta también con imágenes de personalidades como Osvaldo "Gitano" Rodríguez, Víctor Jara y Patricio Guzmán.

En una entrevista que le hice, me contó cómo la estructura dramática del teatro (estudió en la Universidad de Chile con Víctor Jara) ha influido en sus libros, y también me compartió sus impresiones sobre el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

"Me siento privilegiado de haber llegado a este momento, de haber atravesado largos periodos de la historia de Chile no muy gratos, y llegar a este momento de la esperanza, de transformación, de otras generaciones, transformaciones que la gente de mi generación no fue capaz de hacer", fueron algunas de sus frases.

10

10- PANORAMAS REGIONALES

MI PAÍS IMAGINARIO EN VALPARAÍSO

El último documental del cineasta Patricio Guzmán llegó a la pantalla de INSOMNIA Teatro Condell (Condell 1585), para el disfrute de los porteños.

Este filme registra las movilizaciones que se iniciaron en el mes de octubre de 2019, en las que un millón y medio de personas protestaron en las calles de Santiago exigiendo más democracia, una vida mejor, un mejor sistema de educación, salud y una nueva Constitución.

Para Patricio Guzmán estas movilizaciones fueron una señal de que “Chile había recuperado la memoria…lo que yo esperaba desde mis luchas estudiantiles de 1973, se había hecho por fin realidad". Guzmán es el autor del documental La batalla de Chile, que ha sido reconocido como uno de los 10 mejores filmes políticos del mundo, y director de más de 70 películas, en su mayoría documentales, que han sido premiados en prestigiosos festivales internacionales.

demás de la función de estreno, Mi país imaginario se proyectará los días viernes 12 (19:30 hrs.), sábado 13 (19:00 hrs.), domingo 14 (19:00 hrs.), martes 16 (18:00 hrs.), jueves 18 (18:30 hrs.), sábado 20 (19:15 hrs.), sábado 27 (19:00 hrs.) y domingo 28 (18:00 hrs.).

Para enriquecer la experiencia cinematográfica de los espectadores de INSOMNIA Teatro Condell, se planificó además la muestra de un especial de Patricio Guzmán con El botón de nácar (miércoles 17 de agosto, 18:00 horas) y La cordillera de los sueños (martes 23 de agosto, 18:00 horas).

VIOLONCHELISTA ALAN COMICHEO EN TALCA

Con el violonchelo como protagonista, la Orquesta Clásica del Maule (OCM) se presentará este viernes en el Teatro Regional del Maule (TRM) con el Concierto n.º 2 en re mayor, para violonchelo y orquesta, de Haydn y la Sinfonía n.º 4 en si bemol mayor, op. 60, de Ludwig van Beethoven, todo bajo la dirección del maestro Francisco Rettig.

El rol protagónico del violonchelo será interpretado por Alan Comicheo, músico que ingresó a la OCM en 2014, donde cumple el rol de solista de la fila de cellos.

A los 11 años, Alan comenzó a tocar este instrumento, que lo ha llevado a cursar estudios en la Universidad Mayor y actualmente en la Escuela de Música de la Universidad de Talca. Además, ha asistido a festivales y cursos en países como Chile, Argentina, Venezuela, Holanda, Alemania y Austria para perfeccionarse en su instrumento y en la música de cámara.

OBRA INFANTIL EN FRUTILLAR

Las familias de Frutillar tendrán este sábado una ocasión imperdible para compartir con los más pequeños un espectáculo en el hermoso Teatro del Lago.

Se trata de una obra diseñada para la primera infancia llamada Melodías en el aire, a cargo de la Compañía Aranwa.

El juego corporal, los objetos transformables y la música en vivo acompañan a tres niños que, mientras juegan en la plaza, escuchan los mensajes y melodías que se transportan a través del aire. A partir de allí deciden emprender un viaje por el mundo, hasta llegar a las estrellas y luego regresar a la plaza donde jugaban. En esta travesía recorren diferentes países, los que pueden ser reconocidos a partir de las músicas que se escuchan.

La obra, estrenada en 2015, no cuenta con texto hablado, por lo que el idioma no es una barrera para el público espectador. Un espectáculo diseñado para niños y niñas desde los seis meses a seis años de edad.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. Aprovechen de compartir el fin de semana largo con sus familias y afectos, recuerden que una guitarreada, una linda cena o una película compartida valen más que cualquier billete. ¡Nos vemos a la vuelta!

