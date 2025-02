¡Hola! Ya estamos a mitad de febrero y se viene el Festival de Viña. ¡Y se acabó el verano! Terminan las vacaciones, los niños regresan al colegio (¡por fin!)… y todo vuelve a la normalidad.

Mientras tanto, espero que estén capeando las altas temperaturas. Donde no hace nada de calor es en Alemania, país en el cual esta semana comenzó la Berlinale. Allí hay varios proyectos vinculados con Chile en carrera. ¡Espero que tengan suerte! Y ya se asoman los Oscar (el 2 de marzo).

Además, en esta edición: la nueva directora ejecutiva del GAM, el curioso vínculo con Chile del flamante ganador del Premio Biblioteca Breve y cómo científicos lograron “desenrollar digitalmente” un papiro romano de 2 mil años de antigüedad.

Bonus track: la entrevista que le hice a Luis Recabarren, por su libro El día en que mis padres desaparecieron.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. ¡Comencemos!

Inscríbete gratis

1

MON LAFERTE VS. ARTISTAS VISUALES

Está la escoba en el mundo de las artes visuales. Varios artistas reclaman por el espacio concedido a las exposiciones de la cantante Mon Laferte, primero en el Centro Cultural Matucana 100 (“Autopoiética”) y luego en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Santiago y el Parque Cultural de Valparaíso (ambas con “TE AMO. Mon Laferte visual”). Hace un mes el Parque Cultural porteño la había declarado embajadora cultural, y este viernes anunció que la muestra se extenderá un mes más, hasta el 16 de marzo.

Desde su entorno cuentan que en “TE AMO. Mon Laferte Visual”, el público se encuentra con un recorrido por su trayectoria musical, a través fotografías, videos y objetos personales como los vestidos originales usados en premiaciones. Además puede conocer su imaginario visual desplegado en dibujos, una serie de pinturas de gran formato y una galería de retratos a mujeres privadas de libertad, de la colectiva transdisciplinaria Pajarx entre púas, con quienes la artista trabajó de cerca y a quienes ahora les rinde homenaje.

El recorrido cierra con tres enormes figuras tridimensionales, que Mon utilizó para escenificar algunos de sus conciertos en solitario, y la instalación sonora “Flores que murmullan”, donde combina canciones, textos poéticos, reflexiones y conversaciones que alimentan su universo.

Lo cierto es que Laferte tiene una trayectoria de varios años en este mundo, primero con una muestra en México en 2019 y luego con un polémico mural que hizo en Valparaíso en 2021. Incluso cuenta con una galería online, donde el artista Helios Salas señala que Laferte tiene “una propuesta donde es reconocible una experimentación plástica que posee un atrevimiento rico en contrastes, formatos y texturas que provienen de su condición autodidacta”.

“Mon es una artista desprejuiciada, que se mueve con total libertad por distintas disciplinas. Quienes la han criticado olvidan que algunos de los grandes artistas del mundo del arte han sido autodidactas como ella”, dice la curadora de la muestra Beatriz Bustos, que estuvo detrás de sus dos exposiciones citadas.

Las razones del malestar son varias, según me comentaron algunos creadores. Primero, por lo mucho que cuesta exponer en dichos espacios. Y segundo, porque las muestras de algunos habrían sido desplazadas o acortadas –en el Parque Cultural de Valparaíso, por ejemplo– para darle cabida a Laferte.

Hay “artistas que se dedican 100%, que estudiaron, etc., y con mucha más trayectoria, y no logran acceder a esos espacios expositivos. Ahí la fama como cantante abre espacios y no la trayectoria como artista visual”, me comentó el pintor Alex Chellew, presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH).

“Mon es una artista desprejuiciada, que se mueve con total libertad por distintas disciplinas. Quienes la han criticado olvidan que algunos de los grandes artistas del mundo del arte han sido autodidactas como ella. El verdadero artista no tiene por qué responder a un perfeccionamiento dado en la Academia, es justamente esa libertad de referentes lo que la hace ser una artista que no se guía por ningún canon establecido”, justifica la curadora Bustos.

La polémica no es nueva: ya en 2020, artistas mexicanos protestaron en el mismo sentido cuando Laferte expuso en el Museo de la Ciudad de México su muestra “Gestos”. Al año siguiente, llegó con sus trabajos a la Galería Utópica de Valparaíso.

Ahora, la molestia quedó patente en una carta abierta que está circulando desde esta semana y recolectando firmas en Internet, en una denuncia sobre el despido de un productor general del Parque Cultural de Valparaíso, con 14 años allí, que –según me dijeron fuentes del mundo de las artes– habría sido desplazado por protestar contra el excesivo espacio concedido a Laferte.

“Figuras del espectáculo, como Mon Laferte, han sido privilegiadas en la programación del espacio, desplazando a artistas previamente programados y reduciendo los plazos de exhibición de sus obras”, señala la misiva, que ya cuenta con más de 200 firmas, entre ellas, la de Chellew y de otros pesos pesados como Arturo Duclós, presidente de CreaImagen, y Justo Pastor Mellado, exmiembro del Consejo Regional Metropolitano de Cultura de Santiago de Chile.

“Demandamos que el Centro Cultural Parque Cultural de Valparaíso garantice el respeto irrestricto a los compromisos adquiridos con los artistas, evitando que la programación cultural sea manipulada por intereses externos ajenos a su propósito original”, dice también la carta.

El artista visual Leonardo Portus, otro de los firmantes, publicó una sentida columna al respecto en el sitio Artishock. El título lo dice todo: “¿Y si no fuera Mon? Cuando la fama salta la fila”.

Sin embargo, pocos se animan a hablar públicamente.

Elisa Massardo, curadora independiente e investigadora en arte contemporáneo, cree que “hablar en este país tiene costos, lo sabemos y es probable que por eso la crítica especializada de artes visuales es cada vez más inexistente, porque ya nadie quiere pelear con nadie, y nadie quiere que la o lo bloqueen, veten o funen a raíz de las críticas que pueda realizar. Pero no podemos mantenernos neutros, ni cómplices, menos aún vivir pensando en que nos marginarán de todos los espacios solo porque no somos Mon Laferte”.

Consulté con el Parque Cultural de Valparaíso, pero no quisieron referirse al tema. Tampoco la curadora de la muestra en el lugar, Beatriz Bustos.

2

LA NUEVA JEFA DEL GAM

Después de más de medio año vacante, esta semana el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) anunció a Alejandra Martí como su nueva directora ejecutiva. Asumirá el próximo 12 de marzo.

Martí, que hasta ahora se desempeña como directora ejecutiva de la Asociación de Teatros de Latinoamérica: Ópera Latinoamérica, OLA, reemplaza al arquitecto Felipe Mella, que se fue en agosto de 2024 en medio de una grave crisis financiera y diferencias con la presidenta del directorio, la exministra Claudia Barattini.

Para Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), Martí “tiene una trayectoria interesante, con experiencia internacional, en especial en Latinoamérica, que puede ser un aporte. Le espera un desafío grande, sin duda. También parece ser un perfil adecuado para transitar de este Gobierno al próximo sin afectar la necesaria autonomía del GAM”.

Uno de sus desafíos será completar la segunda etapa del GAM, una obra de 60 millones de dólares y hoy un “elefante blanco”, que empezó a ser construido en 2015 y aún no se termina, tras la quiebra de la constructora ECISA.

En el mundo del teatro y la ópera la conocen bien, y por eso fue bienvenida su designación.

“Conozco a Alejandra hace muchos años y la he visto crecer y desarrollarse como profesional. Este último tiempo, una vez que fui nombrada presidenta de Ópera Latinoamérica por los próximos cuatro años, comenzamos a trabajar más estrechamente. Por eso, debo ser honesta y decir que la extrañaré en OLA, pero que me alegro mucho de que sea reconocida profesionalmente de esta manera y, por supuesto, le deseo lo mejor. Y creo que su mirada innovadora de las organizaciones le hará muy bien al GAM”, me dijo al respecto Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago.

También tuvo comentarios elogiosos el abogado y artista Gonzalo Sánchez, presidente del directorio del Teatro del Lago:

“Alejandra cuenta con una larga trayectoria en gestión de teatros y en los últimos años logró la consolidación de una red iberoamericana de teatros, festivales y compañías ligadas a las artes escénicas y la música, de diversos países y culturas”, resaltó.

Y agregó: “Esos logros han sido gracias a un liderazgo muy humano, cercano, empático y ejecutivo, que no solo se refleja en la articulación de OLA sino también en que ha sido capaz de sumar e integrar a profesionales nacionales e internacionales, tanto del sector público como privado. Su sello también ha sido la transdisciplinariedad, la innovación, sobre todo a través de las nuevas tecnologías, el emprendimiento y el desarrollo de la mujer en las artes escénicas y la música”.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

3

CARMEN YÁÑEZ RECUERDA A LUIS SEPÚLVEDA

Carmen Yáñez fue la esposa del escritor Luis Sepúlveda, fallecido por Covid en España en 2020, y acaba de publicar sus memorias con la historia de amor que tuvo con el autor, con quien no se casó una, sino dos veces.

Un amor fuera de tiempo (Editorial LOM) relata cómo se conocieron en los años 60, su matrimonio, embarazo y el activismo de Sepúlveda durante la Unidad Popular, como funcionario del Partido Socialista, así como su detención tras el golpe de Estado de 1973.

“Luego de veinte años de separación, en los que vivió la tortura, la partida de Chile junto a su hijo, el exilio en Suecia, el nacimiento de su segundo hijo, la solidaridad internacional con Chile, la batalla por la vida­, ella vuelve a reencontrarse con Lucho, su poeta”, señala la reseña editorial.

Yáñez además dio una extensa entrevista a la revista «Ya» de El Mercurio, publicada esta semana. Sobre el legado de su marido, aseguró allí: “Lamento que en Chile, siento, no es tan reconocido”.

4

EL MAL DE BARENBOIM

Fue una noticia que conmocionó al mundo de la música clásica: el director argentino-israelí Daniel Barenboim anunció que padece la enfermedad de Parkinson.

Desde hace tiempo había rumores sobre su estado de salud, pero recién ahora se sabe públicamente con exactitud qué mal lo afecta.

El músico señaló que, a pesar de la enfermedad, tiene previsto mantener el mayor número posible de sus compromisos profesionales y seguir dirigiendo la Orquesta Diván Oriental-Occidental, un proyecto en el que tocan juntos jóvenes músicos israelíes, palestinos y otros árabes.

“Como he hecho siempre, considero que la Orquesta Diván Oriental-Occidental es mi responsabilidad más importante. Para mí es esencial garantizar la estabilidad y el desarrollo de la orquesta a largo plazo”, recalcó el director.

Puedes leer la noticia completa AQUÍ.

5

EL VÍNCULO DEL GANADOR DEL PREMIO BIBLIOTECA BREVE CON CHILE

Este jueves editorial Planeta anunció el ganador del Premio Biblioteca Breve, que resultó tener un sorprendente vínculo con Chile.

Se trata del periodista español Benjamín G. Rosado, que obtuvo el galardón dotado con 30 mil euros (unos 30 millones de pesos) con su novela debut.

En El vuelo del hombre, Rosado construye un ejercicio metaliterario que bebe de la tradición de fabuladores como Paul Auster o Roberto Bolaño, según el jurado.

“De la noche a la mañana, dejé mi vida en Madrid y me instalé en Valparaíso. No tenía un plan, ni nadie que me recibiera a mi llegada. Me dediqué a pasear las calles como un vagabundo hasta que conocí a una pareja de ancianitos que me acogió en su preciosa casa del Cerro Yungay. Todos mis amigos de España daban por hecho que me había vuelto loco. Y lo cierto es que tenían buenos motivos para pensarlo”, relata Rosado en una entrevista sobre el origen del libro.

“Comencé a escribir este libro en la Antártida, a bordo de un rompehielos de la Armada chilena. Unos días antes de embarcar en el AP Viel, pedí una señal del destino, alguna prueba de que lo que me disponía a hacer tenía un mínimo de sentido. Esa misma tarde, la dediqué a leer Exploradores del abismo de Vila-Matas en la imponente terraza con vistas a la bahía del hotel Brighton de Valparaíso. Al llegar al capítulo que comienza con la nieve cayendo sobre Novonikoloaevsk me comprometí conmigo mismo a investigar más a fondo, en cuanto llegara a casa, sobre ese lugar tan difícil de pronunciar y del que yo nunca había oído hablar”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

CÓMO LLEGARON HAWKE Y DELPY A “ANTES DEL AMANECER”

Si hay un top 5 de películas en mi vida, sin duda Antes del amanecer (1995), de Richard Linklater, es una de ellas. Perdí la cuenta de cuántas veces la vi. Yo quería ir a Europa, tomar un tren y conocer a mi propia Céline. Era amor, pero no de radio Pudahuel. Era romántica, pero no kitsch. Eran conversaciones, pero no vacías.

Esta semana, el diario La Tercera publicó una entretenida nota sobre cómo fue que los actores protagónicos (Ethan Hawke y Julie Delpy) llegaron al filme. Cuenta que en el momento de ser seleccionados ambos estaban “en la cresta de la ola” tras sus éxitos anteriores: Hawke, entre otros, por la inolvidable La sociedad de los poetas muertos (1989), de Peter Weir, y ella por Blanco, del legendario Krzysztof Kieślowski.

“Delpy fue la segunda actriz que Linklater vio durante el proceso de casting. Impresionado con su experiencia y con la energía que proyectaba, rápidamente se convenció de que era la mejor candidata. En tanto, a Hawke lo fue a ver en una obra en Nueva York y, luego de amanecerse conversando en un bar, le hizo llegar el guion. Aunque creyó que el trabajo era suyo, lo cierto es que el actor tuvo que superar una dura competencia. Al final el director lo prefirió por sobre Michael Vartan, quien después encabezaría Jamás besada (1999)”, relata el artículo.

La verdad es que la química de ambos actores fue inmediata y daría origen, no a una, sino a tres películas separadas por varios años, que dejan patente cómo el amor va evolucionando.

A los fanáticos de esta cinta les cuento que la tercera parte de la trilogía, Antes del anochecer, la pueden ver en Amazon Prime.

7

CÓMO SE DESCRIFRÓ UN PERGAMINO DE 2 MIL AÑOS

Un pergamino quemado en la ciudad romana de Herculano ha sido “desenrollado” digitalmente, lo que ofrece la primera mirada a su interior en 2 mil años.

El documento, que parece un trozo de carbón, quedó carbonizado por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. y es demasiado frágil para ser abierto físicamente.

Pero ahora los científicos han utilizado una combinación de imágenes de rayos X e inteligencia artificial para desplegarlo virtualmente, revelando filas y columnas de texto, según informó la BBC.

Algunas letras ya son claramente visibles en el antiguo texto y el equipo cree que se trata de una obra filosófica.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

LA ESTRUCTURA MÁS GRANDE DEL UNIVERSO

El universo es un vasto entramado de galaxias, cúmulos y estructuras colosales que apenas comenzamos a comprender. Ahora, en un esfuerzo por cartografiar nuestro vecindario cósmico, un equipo de astrónomos ha explorado meticulosamente una región que se extiende desde 425 hasta 800 millones de años luz de distancia, revelando una estructura que desafía nuestra perspectiva del cosmos, según reportó la DW.

En el corazón de este descubrimiento se encuentra Quipu, una superestructura identificada por un equipo internacional de investigadores liderado por Hans Böhringer, del Instituto Max Planck, en Alemania.

Su magnitud es verdaderamente asombrosa: contiene una masa equivalente a 200 cuatrillones de soles y se extiende a través del espacio como un gigantesco filamento cósmico que abarca más de 1.300 millones de años luz.

Para dimensionar esta escala casi incomprensible, IFL Science nos ofrece una perspectiva reveladora: si alineáramos 13 mil galaxias del tamaño de nuestra Vía Láctea, una tras otra, apenas cubriríamos la extensión de Quipu. Su masa total equivale a aproximadamente 130 mil veces la de nuestra galaxia, una cifra que ilustra la verdadera magnificencia de esta estructura cósmica.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

“UN PAÍS CON TRAUMAS NO PUEDE SEGUIR ADELANTE”



Entrevisté al docente y escritor Luis Recabarren, que acaba de presentar su libro El día en que mis padres desaparecieron.

El autor perdió a sus padres a manos del terrorismo de Estado durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y el libro recorre su participación en las primeras manifestaciones en la población donde creció, las tardes haciendo tareas en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aquellas peleas juveniles donde expulsaba la violencia de su interior, las huellas del trauma en su familia y su difícil llegada como exiliado a Suecia.

“Es un libro que he pensado siempre para tratar de describir el porqué. Y en el porqué también me di cuenta de muchas cosas, como la disfuncionalidad de los efectos del trauma”, fue una de las cosas que me dijo.

Puedes ver la entrevista AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

SEMANA DEL AMOR EN SALA LATENTE DE LA SERENA

En el marco del Día del Amor se podrá ver una película este sábado en la Sala Latente (Mauricio Bitrán 864) de La Serena.

Se trata del estreno nacional de El silencio de Marcos Tremmer (2024), de Miguel García de la Calera, una película que explora los vínculos emocionales desde una perspectiva contemporánea.

Más información AQUÍ.

OBRA “AL SON DE CHICAGO” EN VIÑA DEL MAR

Esta obra de teatro musical se podrá ver el próximo sábado 22 de febrero en el Cine Arte de Viña del Mar (Plaza Vergara).

“Al son de Chicago” cuenta la historia de un ama de casa y bailarina de un club nocturno, que tras asesinar a su amante se interna en un turbio y fascinante mundo de escándalos, ambición y manipulación mediática.

Más información AQUÍ.

BETO CUEVAS EN CONCEPCIÓN

El vocalista de La Ley estará el próximo 6 de abril en el Teatro Universidad de Concepción.

Este evento será la oportunidad para lanzar oficialmente el disco Beto Cuevas Acústico. Este trabajo, que será también publicado en formato vinilo en una edición limitada, es un homenaje a 22 años del histórico MTV Unplugged de La Ley, una obra que marcó la historia del rock en español al ganar el Latin Grammy al Mejor Álbum Vocal Dúo o Grupo de Rock y vender más de 1 millón de copias a nivel mundial.

Beto Cuevas Acústico es un proyecto producido por el legendario Humberto Gatica, ganador de múltiples premios Grammy. El vinilo, que contiene 10 canciones y está diseñado como una obra continua inmersiva, captura la emoción de una experiencia presencial.

Incluye colaboraciones excepcionales de Ely Guerra, quien aporta su magia a los clásicos “Mentira” y “El Duelo”, y Javiera Flores, que también deslumbra en el single inédito “Todo es Perfecto”.

Más información AQUÍ.

PRESENTADO POR:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Los mejores deseos para todos!

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!