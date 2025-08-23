Curso gratuito de Educación Financiera para Jóvenes: cómo inscribirse y hasta cuándo hay plazo

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) junto al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) presentaron una nueva edición del curso online gratuito “Educación Financiera para Jóvenes”, iniciativa que cumple 10 años de alianza y trabajo conjunto y que busca entregar herramientas prácticas para comprender la importancia de la educación financiera.

Contenidos del curso

La capacitación está diseñada para entregar habilidades útiles en la toma de decisiones de consumo, abordando temáticas como:

Identificación de los principales riesgos del sobreendeudamiento.

Uso de herramientas FinTech más comunes en Chile.

Tipos de créditos disponibles en el mercado.

El programa incluye siete módulos independientes de una hora y media cada uno:

Importancia de la educación financiera. Género y consumo. Planificación y elaboración de presupuestos. Ahorro. Inversión. Crédito. FinTech.

El curso tiene una duración total de 10 horas, se realiza en modalidad online asincrónica y es completamente gratuito.

Inscripciones

Las matrículas estarán abiertas entre el 20 de agosto y el 15 de noviembre de 2025 a través de la plataforma online, CLIC AQUÍ. Allí los participantes podrán acceder a los contenidos, videos y evaluaciones.

Al finalizar todas las actividades y aprobar el curso, los estudiantes recibirán un diploma descargable junto con los materiales tratados en formato PDF.

Para dudas o consultas, está disponible un formulario de contacto en la misma plataforma, CLIC AQUÍ.