Plazo para postular al Sistema de Admisión Escolar 2026: revisa fechas claves del proceso

Hasta el jueves 28 de agosto, a las 14:00 horas, estará disponible el proceso de postulación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), que permite ingresar o cambiarse a un establecimiento de Servicio Local de Educación Pública (SLEP), municipal, de administración delegada o particular subvencionado. Las postulaciones se realizan en el sitio oficial, CLIC AQUÍ.

Si bien todas las familias pueden utilizar la plataforma, existe un grupo que está obligado a postular para que sus hijos e hijas estén matriculados en 2026. Entre ellos se encuentran:

Niños y niñas que ingresarán por primera vez al sistema educacional, como quienes cursarán prekínder, kínder o 1° básico.

Estudiantes en escuelas que no ofrecen continuidad de nivel, por ejemplo, quienes terminan 8° básico y deben pasar a 1° medio.

Familias que se trasladan de ciudad y requieren un nuevo establecimiento.

Familias que llegan a Chile y necesitan obtener el Identificador Provisorio Escolar (IPE) y el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA), disponibles en Ayuda Mineduc.

Estudiantes que buscan reinsertarse en el sistema educativo, cumpliendo los requisitos de edad para educación básica o media.

En tanto, las familias que no están obligadas a postular pero deciden usar el SAE deben tener en cuenta que, si resultan asignadas a un nuevo establecimiento, se liberará automáticamente el cupo en su colegio actual, aun cuando rechacen la nueva asignación.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un llamado a informarse y a postular con anticipación:

“Ingresen a la plataforma y busquen los proyectos educativos que se acerquen a sus intereses. Les recomendamos elegir al menos seis opciones distintas, ordenadas por orden de preferencia, para mejorar sus posibilidades”.

El proceso se mantendrá abierto hasta el jueves 28 de agosto a las 14:00 horas, y durante ese período las familias podrán modificar sus postulaciones cuantas veces lo requieran. En cada actualización, se debe descargar el comprobante de postulación, que garantiza que el trámite fue realizado correctamente.