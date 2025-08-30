Publicidad
Aguas Andinas anuncia corte de agua en 6 comunas de Santiago por trabajos en Parque Metropolitano

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Aguas Andinas anunció corte de agua de 36 horas en seis comunas de Santiago desde el 5 de septiembre por trabajos en el Parque Metropolitano.

Aguas Andinas informó este miércoles que realizará un corte de agua que afectará a distintos sectores de seis comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos asociados a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano.

Desde la empresa señalaron que la suspensión del suministro se extenderá por cerca de 36 horas y afectará principalmente a vecinos de la zona centro y norponiente de la capital.

En ese sentido, la sanitaria explicó que se llevarán a cabo “importantes trabajos en el sector aledaño a las boleterías del Zoológico Metropolitano”.

“Estos implican el movimiento de estructuras relevantes en la red de distribución de agua potable y que, específicamente, en el punto de los trabajos abastece a varias comunas del sector centro y norponiente de la Región Metropolitana”, agregaron desde la empresa.

El corte se iniciará el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas y se extenderá hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.

Comunas y sectores afectados

Los trabajos afectarán a las comunas de Independencia, Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago. El perímetro del corte estará delimitado al norte por Avenida Dorsal, al sur por Santa Isabel, al oriente por Eliodoro Yáñez y al poniente por Caupolicán.

Puntos de abastecimiento

Para mitigar los efectos de la suspensión del suministro, Aguas Andinas dispondrá de puntos de abastecimiento en los sectores afectados.

  • Independencia: Rivera esquina Adolfo Ibáñez, Estadio Juan Antonio Ríos, Vivaceta esquina San Luis, Maruri esquina Plaza Central, Av. La Paz frente al N°482, entre otros.

  • Renca: Juana Átala de Hirmas (Callejón), Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña, Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu), Balmaceda esquina Diagonal Poniente, entre otros.

  • Santiago: Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras, Av. Vicuña Mackenna N° 97, Santa Isabel esquina Raulí, Lira esquina Curicó, entre otros.

  • Recoleta: Dorsal con Diagonal José María Caro, Av. Recoleta con México, Bellavista con Av. Recoleta, Antonia López de Bello con Purísima, entre otros.

  • Providencia: El Arzobispo con Bellavista, Bellavista con Carlos Walker Martínez, Antonia López de Bello con Constitución.

  • Conchalí: Av. Independencia 3499, Teniente Yavar con Barón de Juras Reales, Guanaco con Dorsal, Vivaceta con El Olivo, entre otros.

Aguas Andinas llamó a los vecinos a tomar las precauciones necesarias durante el periodo de suspensión del servicio.

