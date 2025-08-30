Sernac y Enel ofrecen compensación por cortes de luz en agosto 2024: revisa si te corresponde

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y Enel alcanzaron un acuerdo para compensar a los usuarios afectados por los cortes de electricidad registrados en agosto de 2024 en la Región Metropolitana.

El convenio se materializa a través de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), que contempla pagos proporcionales al tiempo sin suministro eléctrico. Este beneficio aplicará a todos los hogares y empresas impactados, incluso si no realizaron reclamos previos.

La compensación será calculada en base a dos criterios: la cantidad de días sin energía y el promedio de facturación mensual de cada cliente. Los montos se reflejarán de manera automática en las boletas de electricidad.

No obstante, el acuerdo no incluye indemnizaciones por daños en electrodomésticos u otros bienes, los cuales deberán gestionarse mediante reclamos individuales.

Calculadora oficial en línea de Sernac y Enel

Para facilitar el proceso, los usuarios disponen de una calculadora de compensación en línea, donde pueden ingresar sus datos y obtener una estimación personalizada del monto que se descontará directamente en sus cuentas.

En caso de que el corte haya durado menos de un día, la instrucción es ingresar “0” en la calculadora.

Accede a la calculadora de compensación AQUÍ.